Czy Abramsy na pewno nam pomogą?

Koniec wątpliwości, amerykańskie Abramsy trafią do Polski. Umowę na zakup 250 ciężkich czołgów - tyle tych amerykańskich pojazdów już jest w Polsce dla zabezpieczenia wschodniej flanki NATO - podpisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Wraz z czołgami dostaniemy też wozy zabezpieczenia, mosty samobieżne oraz amunicję. Tylko czy czołgi są teraz najważniejsze? Już mamy więcej czołgów, niż Niemcy i Francuzi razem wzięci. Chociaż zakup wzbudza żywe dyskusje, a nawet gdzieniegdzie kontrowersje - wojsku mnogość tego rodzaju sprzętu na pewno nie będzie przeszkadzać.

Logistyczne potrzeby

Do lansowania i na defilady

Inwestować w polski przemysł obronny

NATO naszą tarczą

Mamy więcej czołgów niż Niemcy i Francuzi razem

Jego zdaniem wojna w Ukrainie pokazała, że czołgi, nawet te, które Rosjanie przedstawiali jako niezniszczalne, bez najnowocześniejszych systemów ochrony (pancerz reaktywny to już zbyt mało) będą miały kłopoty z pokonaniem przeciwnika dysponującego nowoczesnymi systemami przeciwpancernymi. Łato mogą się stać puszkami do smażenia żołnierzy.Część analityków i wojskowych komentatorów przypomina również, że jeśli chcemy rzeczywiście wykorzystać możliwości nowych czołgów, czeka nas dużo pracy, i to nie tylko dotyczącej infrastruktury. Czołgi staną najpewniej w nowo wybudowanych garażach w jednostce w Wesołej, które zajmują obecnie Leopardy.Trzeba jednak też będzie, obok przygotowania mostów, aby Abramsy ważące ponad 70 t, mogły przez nie przejeżdżać, dostosować również logistykę, bo nowe wozy nie są kompatybilne czołgami, które ma obecnie polska armia. Ze względu na amerykański system miar trzeba będzie zbudować odpowiednie zaplecze techniczne.Wskazuje się również, że 1500-konny silnik Abramsa, turbina gazowa taka jak w śmigłowcach, jako paliwa używa benzyny lotniczej. Jest to najbardziej paliwożerny czołg w historii. Na 100 km pali ok. ok. 1,5 tys. l benzyny, czyli dwukrotnie więcej niż czołgi Leopard 2 . Nie może też pokonywać głębokich przeszkód wodnych po dnie.Także z opozycji płyną pytania: Dlaczego kupujemy amerykańskie czołgi za 23 mld zł, skoro to nie nasz priorytet. Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak za najważniejsze obecnie dla sił zbrojnych, ale i naszego bezpieczeństwa wskazuje programy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła i Narew.Dziś premier Mateusz Morawiecki przypomina, że przestrzegał Zachód przed agresją Putina już dużo wcześniej. Wojenna retoryka była w ostatnich latach częsta także w Polsce. Skoro tak, uważa opozycja, to należało od dawna przygotowywać polskie siły zbrojne na takie zagrożenie.Gdy zgłaszamy takie wątpliwości na posiedzeniach komisji obrony, to politycy PiS odpowiadają, że podczas wojny mosty i tak będą zniszczone, więc zbudujemy mosty tymczasowe - twierdzi poseł Andrzej Rozenek, członek sejmowej komisji obrony narodowej.Jego zdaniem wojna w Ukrainie pokazała, że czołgi, nawet te, które Rosjanie przedstawiali jako niezniszczalne, bez najnowocześniejszych systemów ochrony (pancerz reaktywny to już zbyt mało) będą miały kłopoty z pokonaniem przeciwnika dysponującego nowoczesnymi systemami przeciwpancernymi. Łato mogą się stać puszkami do smażenia żołnierzy.Jedno nie ulega jednak wątpliwości. Można dyskutować czy Abramsy, to obecnie najpilniejszy zakup dla Polski. Czy lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na przyspieszenie programu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, dokupić kolejne przeciwlotnicze Patrioty albo zainwestować w polski przemysł obronny by masowo produkował systemy Piorun czy przeciwpancerne Piraty?To niewątpliwie ważne. Nie zmienia to jednak faktu, że będziemy mieć najlepsze wciąż czołgi na świecie trzeciej generacji Abrams, w najnowszej wersji SEPv3, których nie ma nikt w Europie. Wprawdzie weszły do służby w 1980 r., w nowej wersji mają jednak zmienioną kompozytową konstrukcję kadłuba i wieży. Zapewnienia to załodze maksymalne bezpieczeństwo nawet w razie trafienia lub eksplozji amunicji. W wariancie, jaki kupiliśmy znacznie łatwiejsza jest też obsługa i serwis.Naszpikowane są też elektroniką. Mają nowe systemy elektroniczne kierowania ogniem, komputer balistyczny i nawigację GPS, system pozwalający dowódcy na obserwacje pola walki w podczerwieni. Przy dobrej pogodzie zmodernizowane przez Amerykanów gładkolufowe działa 120 mm niemieckiego koncernu Reinmetall, które są w Abramsach pozwalają niszczyć cele odległe nawet o 6 km .Przesłanie, które towarzyszyło podpisaniu umowy, na które wskazywał zarówno szef MON, jak i ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, obecny również podczas uroczystości, brzmiało: "razem jesteśmy silniejsi i nikt tego nie zmieni".Po raz kolejny - po prezydencie USA Joe Bidenie, który był niedawno w Warszawie, a także przedstawicielach jego administracji - ambasador podkreślił, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego skrawka terytorium NATO. I to jest nasza silna tarcza.Amerykanie już przerzucili z Niemiec do Polski dwie baterie Patriot. Są one u nas wciąż gościnnie, nie na stałe, ale są. Gościnnie też, z Wielkiej Brytanii, przybyły do nas brytyjskie wyrzutnie przeciwlotnicze Sky Sabre, uzbrojone w nowoczesne pociski z rodziny CAMM.Czy to znaczy, że czołgów już nie potrzebujemy? Mimo doświadczeń ukraińskich, które ożywiły trwającą od lat dyskusję o przydatności czołgów na współczesnym polu walki, większość armii nie rezygnuje z pancerza.Czytaj też: 20 mld zł więcej na Ojczyznę. Na co pójdą te pieniądze?

Czołgi Abrams, których będziemy mieli niemal tyle, ile niemieckich Leopardów, wzmocnią zdecydowanie nasze wojska pancerne, ich siłę ognia, jak i bezpieczeństwo Polski. Im więcej nowego uzbrojenia dostaną żołnierze, tym lepiej.Co więcej: warto do wzmocnienia sił pancernych wykorzystać, bez rozgłosu jednak, możliwość wysłania starych czołgów T-72, których nam nie brakuje, jako wsparcia dla Ukrainy.Tak już zrobiły Czechy, posyłając kilkanaście czołgów i bojowych wozów piechoty. W zamian (to wydaje się obecnie możliwe) moglibyśmy dostać dodatkowe Abramsy, które Amerykanie wycofują np. ze swoich jednostek piechoty morskiej Marines. Rumunia za przekazanie Ukrainie systemów przeciwlotniczych S-300 dostała zestawy Patriot.Już mamy więcej czołgów, niż Niemcy i Francuzi razem wzięci. Wojsku mnogość tego rodzaju sprzętu na pewno nie będzie przeszkadzać.