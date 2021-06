Czy Białoruś zagraża Polsce?

Aleksandr Łukaszenka wyznaczył Polskę na głównego wroga Białorusi. Większość analityków jest przekonana, że opinie o tym, że zmuszając do lądowania unijny samolot "Baćka" pokazał całkowitą paranoję, nie do końca są prawdziwe. Co dalej? Czy mamy się czego obawiać? Sami zobaczcie.

Zdumiewa też łatwość i sprawność, z jaką autorytarni przywódcy potrafią odwracać kota ogonem, mieszając fikcję z prawdą, wbrew faktom wynajdywać argumenty usprawiedliwiające każde działanie. Nigdy niczemu nie są winni... Zawsze są to różnego kalibru wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni. I narracja ta trafia niestety do wielu.Polska dla prezydenta Łukaszenki na takiego wroga nadaje się idealnie. Dlatego i przy tej sprawie kolejny raz nam się dostało, sypią się pod adresem Warszawy oskarżenia o szerzenie dezinformacji, fałszywych newsów wysyłanych z polskich, litewskich i łotewskich adresów IP.Czytaj też: Życie marynarzy ORP Orzeł zagrożone? MON zaprzecza zarzutom

Wróg został wskazany i nazwany. Jak dalej rozwinie się sytuacja, kiedy ten przeklinany przez prezydenta Białorusi Zachód, zamiast nie wtrącać się w suwerenne działania władz Białorusi - grozi kolejnymi sankcjami? Dojdzie do prowokacji militarnych jak w 2020 roku?Wówczas Łukaszenka chwalił się, że nad granicę z Polską przerzucił połowę armii i nie pozwoli, by biało-czerwone flagi zawisły w Grodnie. To dobry moment, by przypomnieć, jaką siłę prezentuje białoruska armia....Siły Zbrojne Republiki Białorusi (RB), liczącej ok. 9,6 mln mieszkańców, to ok. 50 tys. żołnierzy w służbie czynnej oraz ponad 340 tys. rezerwistów. Obrona terytorialna liczy ok. 120 tys. żołnierzy ochotników. Sprzęt białoruskiego wojska jest w większości produkcji radzieckiej bądź rosyjskiej, a także chińskiej.W światowym rankingu militarnym RB zajmuje 41. pozycję. Dla porównania Polska - osiemnastą. Trzonem armii Białoruskiej Republiki Ludowej jest ponad 520 czołgów (T-72, głównie zmodernizowanych do wersji T-72B, w trakcie której unowocześniono system kierowania ogniem, stabilizacji oraz opancerzenia).Część tych czołgów to najnowsze wozy z rodziny T-72, czyli T-72B3M, które przez ekspertów uznane są za bardzo dobrą ewolucję czołgu podstawowego. W tej wersji czołg ma nowe działo gładkolufowe, system kierowania ogniem, nowy system obserwacji oraz system kamer i wyświetlaczy dla dowódcy i kierowcy.Jak podaje portal Janes.com, Białoruś dysponuje 24 czołgami T-72B3M, a kolejne 11 jest zmodernizowane do tego standardu. Polska armia ma na wyposażeniu ponad 900 czołgów, z których ok. 400 to stareńkie T-72, remontowane, nie modernizowane.Armia Republiki Białoruskiej ma prawie 1 tys. gąsienicowych transporterów opancerzonych BMP-1 i BMP-2, znanych też polskim żołnierzom. Posiadamy również ok. tysiąca wozów BWP -1. Oprócz tego na wyposażeniu jednostek specjalnych jest ok. dwustu kołowych wozów opancerzonych BTR (w wersjach 70 i 80). My kołowych transporterów opancerzonych KTO Rosomak posiadamy ponad 800.Białoruska armia może się też pochwalić bogatym arsenałem broni przeciwlotniczej, m.in. 2 bateriami wyrzutni rakiet przeciwlotniczych S-400, która uważana jest za jedną z najskuteczniejszych broni przeciwlotniczych na świecie. Białoruś ma też do dyspozycji 24 wyrzutnie starszego systemu S-300.W arsenale Białorusi jest system przeciwlotniczy 9K37 Buk, który zostanie zapamiętany z tego, że to z niego w 2014 r. zestrzelony został nad Ukrainą malezyjski Boeing 777. Buk jest przeznaczony także do zwalczania rakiet i pocisków balistycznych. Do tego dochodzą wyrzutnie Tor, Strzała, Osa i Tunguska.Silna jest też artyleria rakietowa, m.in. systemy rakietowe BM-21 Grad oraz Toczka o zasięgu 70 km, 300 mm Smiercz i 220 mm Uragan z donośnością do 90 km, a także systemy produkcji chińsko-białoruskiej Polonez o zasięgu nawet do ok. 300 km. Łącznie to ok. 240 wyrzutni.My dopiero budujemy obronę przeciwlotniczą... Na uzbrojeniu mamy obecnie stare systemy przeciwlotnicze Osa i Kub. I 180 artyleryjskich wyrzutni rakietowych, ale możliwości rażenia na dalekie odległości pozbyliśmy się w 2005 r., wycofując systemy Toczka i 9K52 Łuna-M o zasięgu 70 km.Oprócz tego dochodzi ok. 450 samobieżnych dział kal. 120 i 152 mm (my mamy prawie 430), z dobrze znanymi polskim żołnierzom starymi systemami 2S1 Goździk.Część bojową Sił Powietrznych Białorusi stanowią samoloty wielozadaniowe MiG-29 oraz samoloty wsparcia naziemnego Su-25, które są w trakcie modernizacji. Białoruś ma ok. 107 takich maszyn (my ok. 90) oraz 21 śmigłowców szturmowych (w polskiej armii - 30 szt. Mi-24, ale bez uzbrojenia rakietowego do zwalczania czołgów). Białorusini zamówili też w Rosji nowoczesne samoloty wielozadaniowe Su-30.Specjaliści wojskowi traktują pogróżki Łukaszenki kierowane wobec Polski i UE jako propagandowe machanie szabelką, co autokraci bardzo lubią... O jakimkolwiek zwarciu militarnym nie może być mowy.Polska jest członkiem NATO, za Białorusią stoi potęga militarna Rosji, która w Mińsku czuje się jak u siebie. Mogłoby jedynie przypadkowo dojść do konfliktu na dużą skalę, do którego wciąż nikt nie chce dopuścić. Łukaszenka sam nie zrobi nic więcej niż to, na co pozwoli mu Kreml.Jak się wydaje, przynajmniej do tej pory, polityka nie wpłynęła wyraźnie negatywnie na polsko-białoruską współpracę gospodarczą. Handel zagraniczny między Polską i Białorusią rósł nieustannie od 2015 roku, a jego dynamika zachwiała się dopiero w kryzysowym roku 2020.W tymże roku wartość białorusko-polskich obrotów towarowych sięgnęła 2,49 mld dol., czyli była o 131,9 mln dol. mniejsza niż w 2019 roku (w 2019 roku obroty towarowe wyniosły 2,62 mld dol., czyli o 89,9 mln dol. więcej niż w 2018 roku).Główne pozycje białoruskiego eksportu do Polski to produkty ropopochodne, gaz płynny, wyroby metalowe, nawozy potasowe i azotowe, drewno, płyty drewniane, szkło i produkty złożone. Z Polski Białoruś wysyłamy owoce, warzywa, kwasy poliwęglanowe, leki, baterie, polimery, papier, mleko i śmietanę, piloty i panele do aparatury elektrycznej, konstrukcje metalowe z metali żelaznych, wyroby z tworzyw sztucznych.Handel usługami między oboma krajami w roku 2020 osiągnął wysokość 440,32 mln dol., z czego eksport białoruski wyniósł 264,3 mln dol., a import – 176 mln dol. W 2019 roku handel ten był nieco wyższy: 456,8 mln dol., w tym eksport białoruski - 255,8 mln dol., a import – 201 mln dol.Czy spodziewane, kolejne unijne sankcje wskutek stosowania "terroryzmu państwowego" przez władze w Mińsku mogą mocno wpłynąć na obustronne stosunki gospodarcze, w tym inwestycyjną obecność polskich firm na Białorusi? Mogą, Wszystko jednak zależy od ich skali. W obecnej sytuacji polski biznes zapewne dwa razy się zastanowi, zanik zaangażuje się finansowo czy gospodarczo u sąsiada,Polacy inwestują na Białorusi m.in. w sektorach budowlanym, meblarskim, bankowym, IT czy spożywczym. Jak powiedział WNP.PL przedstawiciel strony białoruskiej w niedawno powstałej spółce z Polakami Passat West, wiele profesjonalnych, zaawansowanych technologicznie firm białoruskich, zwłaszcza inżynieryjno-konstrukcyjnych, jest bardzo zainteresowanych współpracą z Polską.Nowa spółka zajmować się będzie głównie budownictwem konstrukcyjno-inżynieryjnym. Na Białorusi zatrudnia ponad 1,4 tys. pracowników, ale plany rozwojowe wiąże z silnym uczestnictwem na naszym rynku. Ano zobaczymy, czy owych planów nie będzie jednak trzeba rewidować.