Czy Kreml chroni nadal szefa Grupy Wagnera i dlaczego? Zaskakujące słowa Łukaszenki

Gdzie jest szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn? Odpowiedział na to pytanie białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka sprawiając, że pytania o wagnerowców i ich przyszłość zaczęły się mnożyć. Na wiele z nich nie ma wciąż odpowiedzi, a mogą decydować o przyszłości Rosji.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie prowadziły 6 lipca działania ofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu. Niszczą rosyjską logistykę na zapleczu.

Na wypowiedź Alaksandra Łukaszenki, że Jewgienija Prigożyna i jego ludzi nie ma na Białorusi zareagował Kreml. Czyżby prezydent Białorusi zdradził jakąś tajemnicę?

Według zachodnich źródeł Ukraina, jeśli chodzi o liczbę czołgów, już zrównała się z Rosją. A dostanie ich jeszcze więcej.

Siły ukraińskie 6 lipca atakowały na kierunku bachmuckim, zachodnim donieckim i zachodnim zaporoskim, kontynuują wysiłki do stopniowej degradacji rosyjskich sił i ich zasobów logistycznych.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że tylko w ciągu ostatniej doby zniszczono sześć rosyjskich składów amunicji w kierunku Tawrijska (Zaporoże) i potwierdziła, że uderzenie 4 lipca na Makiejewkę było skutecznym przykładem zniszczenia rosyjskiej artylerii i sprzętu.

Ukraińskie wojska posuwają się w kierunku zachodnich obrzeży Kliszczijewki, około 5 km na południowy zachód od Bachmutu, na południe od Wielkiej Nowosiłki w obwodzie donieckim oraz w rejonie Orichowa w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Niezwykle trudna sytuacja jest we Lwowie. Rosjanie znowu zaatakowali rakietami wystrzelonymi z Morza Czarnego infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne. Był to, według władz miasta, jeden z największych ataków od początku wojny.

Z wystrzelonych w kierunku Lwowa 10 pocisków manewrujących Kalibr - 7 zostało zestrzelonych. Trzy pozostałe trafiły jednak w miasto. Zginęło 5 osób, a ok. 40 jest rannych, ale akcja ratunkowa nie jest jeszcze zakończona. W wyniku ostrzału zniszczonych zostało 60 mieszkań, szkoła, dom dziecka, dwie uczelnie i ok. 50 samochodów.

Rosyjska rakieta trafiła też w budynek przy ulicy Stryjskiej 50/76. To polski zabytek, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wróg dostanie odczuwalną odpowiedź.

Jewgienij Prigożyn chroniony czy poniżany? Mnożą się pytania dotyczące sytuacji Grupy Wagnera

Według rosyjskich blogerów, zmobilizowani żołnierze sił zbrojnych, działający w obwodzie zaporoskim są na pierwszej linii frontu od października 2022 r. bez żadnych rotacji. Blogerzy twierdzą, że siły rosyjskie nie były w stanie rotować zmobilizowanego personelu z tych pozycji, ponieważ nie mają do tego ludzi.

Byli dyplomaci USA prowadzili z Rosjanami bliskimi Kremla nieoficjalne rozmowy sprawie możliwych negocjacji pokojowych.

Według agencji prasowej Bloomberg Ukraina zrównała się z Rosją pod względem liczby czołgów, które mogą być użyte na polu walki. Do końca roku Ukraińcu mają jeszcze dostać kilkadziesiąt Leopardów oraz amerykańskie czołgi Abrams.

Szef Gazpromu Aleksiej Miller grozi Europie sankcjami. Powiedział, że Rosja może nałożyć sankcje na ukraiński koncern paliwowy Naftohaz.

W praktyce oznaczałoby to wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy jedną z trzech ostatnich jeszcze czynnych tras. Powodem mają być już wielomiliardowe pozwy przeciwko Rosji w amerykańskich sądach.

Gazprom ostrzega, że jeśli takie nieuczciwe działania Naftohazu będą kontynuowane, nie można wykluczyć, że może to doprowadzić do nałożenia sankcji przez Federację Rosyjską. Spór dotyczy tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy do Europy.

Co się dzieje z Prigożynem? Z jednej strony szef Grupy Wagnera zachował wolność i ma swobodę poruszania się. Pojechał do Petersburga, by osobiście odebrać broń i pieniądze, które mu skonfiskowano. Z drugiej zaś…

Rosyjskie państwowe media pokazują nagrania z rezydencji Jewgienija Prigożyna. W mieszkaniu byłego szefa Grupy Wagnera znaleziono pokaźny arsenał broni, peruki, różne dokumenty sztabki złota oraz 60 mln rubli.

Możliwe, że Prigożyn nie dotrzymuje swojej części umowy. Jego bunt podzieli Rosjan

Jedno ze zdjęć pokazuje pokój szpitalny, wyposażony w sprzęt dużej wartości z zapasem medykamentów i leków na kilka miesięcy. Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, rosyjscy ultranacjonaliści skrytykowali propagandę państwową za próbę zniesławienia Prigożyna.

Powiązany z Wagnerem kanał Telegram oskarżył rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o celowe ujawnienie mediom materiału filmowego z nalotów FSB w celu przedstawienia Prigożyna jako zdrajcy.

Na pytanie, gdzie jest Prigozyn niespodziewanie odpowiedział Alaksandr Łukaszenka. Wyjawił dziennikarzom, że - tak jak sugerowali analitycy - Jewgienija Prigożyna nie ma na Białorusi. Jest w Petersburgu. Najemnicy natomiast mają przebywać w swoich obozach nie wiadomo jednak gdzie - w Rosji czy na okupowanej Ukrainie.

Wypowiedzią Łukaszenki najwyraźniej zaskoczony był Kreml, jakby Łukaszenka ujawnił jakąś tajemnicę państwowa. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowa natychmiast przekazał, że Moskwa nie śledzi ruchów Prigożyna.

Pieskow dodał, że w niedługiej przyszłości Putin i Łukaszenka spotkają osobiście się z Prigożynem. Możliwe, iż poszło o to, że Prigożyn nie dotrzymał umowy, w której Łukaszenka pośredniczył między nim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem po zbrojnym buncie Wagnera 24 czerwca.

Ogłoszono wówczas, że doszło do porozumienia i Prigożynowi oraz Grupie Wagnera dano bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa na Białorusi. Treść umowy nie została ujawniona, ale wygląda na to, że szef wagnerowcow nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Analitycy przestrzegają, żeby nie lekceważyć Rosji, choć nie jest tak potężna jak uważano

Wydaje się, że trwający zaledwie dobę pucz lub pseudo pucz Prigożyna ma jednak swoje dalsze konsekwencje. Te widoczne już dziś, ale też dodatkowe, skryte. Według wywiadu wojskowego Ukrainy Rosja znajduje się na krawędzi wojny domowej.

Najbardziej bolesnym dla Kremla skutkiem buntu Prigożyna wydaje się być to, że ujawnił on słabości Rosji, nieefektywność i bylejakość w wielu aspektach funkcjonowania państwa. Ten problem nie zniknie bez względu na liczebność armii, rzuconej przeciw Ukrainie.

Pękł też mit Putina, jako potężnego męża stanu. Rajdu najemników na Moskwę nie miał kto zatrzymać, a wkraczających do Rostowa wagnerowców mieszkańcy witali brawami.

To sygnał, że rosyjskie społeczeństwo, wciąż połączone cynizmem i oportunizmem w uwielbianiu Putina nie jest już tak bardzo jednomyślne, jak przekonuje rosyjska propaganda.

Bardzo podzielona jest też rosyjska elita polityczna i biznesowa, choć wciąż zjednoczona wobec zasadniczego celu, czyli utrzymania władzy. Analitycy cały czas każą jednak pamiętać, że Rosja nie jest aż tak potężna, jak uważa, to nie jest też tak słaba, jak wielu się wydaje.