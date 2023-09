Czy polska armia może być najpotężniejszą w Europie?

Polska chce zbudować najsilniejszą armię w Europie. Obecnie dzieli nas od niej... kilkaset miliardów złotych oraz ok. 200 tys. ochotników do służby wojskowej.

Polska chce zbudować najsilniejszą armię w Europie. Będziemy mieć więcej czołgów i dział niż Niemcy i Francja łącznie.

Na nowoczesny sprzęt przejdzie nam jeszcze trochę poczekać, a o kondycji armii nie stanowi jedynie liczba nowoczesnego sprzętu.

Wojsko jest w trakcie wielkiej przebudowy, a modernizacja zbyt wolno dociera do żołnierzy. Armia wciąż boryka się z wieloma problemami.

Opadły już emocje po paradzie wojskowej 15 sierpnia, na której nasze wojsko - jak to na defiladach - wypadło wspaniale. Od święta Polska zbrojna wyglądała niemal mocarstwowo. Jednak deklaracjami, nawet najambitniejszymi, nie da się zbudować silnej armii.

Kupujemy nowe samoloty, czołgi, śmigłowce, haubice, wyrzutnie przeciwrakietowe i artylerię rakietową. Jednak nasza armia od strony koszar wciąż wygląda zupełnie inaczej niż na defiladach.

Liczba nowego sprzętu w wojsku wciąż jest „defiladowa”, choć wiele z tych systemów to absolutna czołówka światowa. Po długich latach zastoju po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęliśmy zbroić się na potęgę.

Polska, jako jeden z niewielu krajów w regionie, zdecydowała się na tak dynamiczny skok modernizacyjny armii i ogromne zakupy. Padły zapowiedzi polityków, że będziemy mieć największą armię lądową w Europie. Podobne komentarze dochodzą też ze świata.

- Polska może mieć najsilniejszą armię w NATO obok Stanów Zjednoczonych - powiedział Jim Townsend, wieloletni urzędnik Pentagonu ds. polityki europejskiej i NATO, obecnie ekspert think-tanku Center for New American Security, chwaląc - co dość naturalne - polskie zakupy amerykańskiego uzbrojenia, na które wydamy setki miliardów.

Nie znaczy to, że amerykański analityk mija się z prawdą. Polska może mieć taką armię, ale dopiero w przyszłości. Obecnie dzieli nas od niej... kilkaset miliardów złotych (niektórzy twierdzą, że może nawet bilion) oraz ok. 200 tys. ochotników do służby wojskowej.

Dużą część nowoczesnego uzbrojenia kupiliśmy w Ameryce. Spore zasoby starszego sprzętu przekazaliśmy Ukrainie

Według analityków zakupy te są naszej armii niezbędne. Nie tylko dlatego, by w roku wyborczym można było pokazać nowy sprzęt na defiladzie i przekonywać o rosnącej sile wojska pod rządami PiS.

Dużą część własnego uzbrojenia, m.in. setki czołgów (300 szt.), dziesiątki dział samobieżnych Krab i innych wozów bojowych oraz transporterów, w tym kołowe Rosomaki, samoloty MiG-29, jak i wiele innego sprzętu, przekazaliśmy Ukrainie.

W rezultacie nasze zdolności obronne zmniejszyły się prawie o połowę. W obecnej sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, interwencyjne zakupy to konieczność. Na największą armię w regionie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Pierwsze F-35 (4 maszyny do szkolenia mamy dostać już w 2024 r.) mają trafić do Polski w 2026 r. Koniec dostaw zaplanowano na 2030 r., ale opóźnienia w ich produkcji stawiają ten termin pod znakiem zapytania.

W pierwszym etapie programu Wisła kupiliśmy 16 systemów Patriot, które już otrzymaliśmy. Gotowość operacyjną osiągną do końca tego roku. Umowę na kolejne 6 baterii tych systemów podpisaliśmy dopiero w tym roku, 25 sierpnia.

Dostawy wszystkich 116 starszych Abramsów mają się zakończyć w 2024 r., a 250 w najnowszej wersji A1M2 SEPv3 - w 2026 r. Kiedy trafią do Polski wszystkie z 96 zamówionych śmigłowców Apache Guardian, na zakup których zgodził się właśnie Departament Stanu USA - nie wiadomo.

Podobnie rzecz się ma z kolejnymi 18 systemami HIMARS oraz 468 wyrzutniami do zamontowania na ciężarówki Jelcz, na zakup których również otrzymaliśmy zgodę od Amerykanów.

Najszybciej możemy liczyć na dostawy sprzętu koreańskiego

Lepiej jest ze sprzętem koreańskim. Zamówione w umowie wykonawczej 212 południowokoreańskich wyrzutni K239 Chunmoo, z których pierwsza (ugrzęzła w Rotterdamie i nie zdążyła na defiladę) właśnie dotarła do Polski, mamy otrzymać do 2027 r. Potem mają być koleje, w liczbie prawie 80 wyrzutni.

Dostawy czołgów K2 Black Panther mają się zakończyć w 2025 r., a rok później rozpocznie się produkcja czołgów K2 w wersji PL. Koreańskie armatohaubice K9 Thunder, których zakupiliśmy 212, mają być za 2 lata.

I wreszcie przykład z własnego podwórka. Bojowy wóz piechoty Borsuk, których zgodnie z umową ramową ma być w linii tysiąc sztuk, wciąż jest jeszcze testowany przez wojsko.

Armia musi się też borykać z innymi problemami. Wojsko Polskie jest w trakcie wielkiej przebudowy, jednak efekty modernizacji wciąż zbyt wolno docierają do żołnierzy.

Specjaliści wojskowi mówią m.in. o brakach w wyposażeniu osobistym żołnierzy – nowoczesnych radiostacji osobistych, czy kamizelek wojskowych. Brakuje ciepłych kurtek, mundurów, a na wyposażeniu żołnierzy rezerwy wciąż są stalowe hełmy z lat pięćdziesiątych, tzw. orzeszki.

Gdyby realizowane obecne plany modernizacyjne, zakupy sprzętu oraz terminy dostaw się sprawdziły, to najpotężniejszą armię w Europie będziemy mieli do 2035 r.

Mimo to jest się z czego cieszyć, bo budowa silnej i nowoczesnej armii to podstawa narodowego bezpieczeństwa. Co do tego zgodne są wszystkie partie polityczne w naszym kraju. Różnice dotyczą tylko sposobów realizacji tych planów.

Sprzętu przybędzie, a co z dowodzeniem? Sprawnemu kierowaniu armią nie sprzyja atmosfera w wojsku

Największym wyzwaniem dla zbrojeniowych ambicji rządu są pieniądze oraz ochotnicy do służby wojskowej. To największe rafy, o które mogą się rozbić ambitne plany zbrojeniowe rządzących.

Zbudowanie największej armii NATO w Europie pochłonie przeogromne, trudne nawet dziś do oszacowania, sumy na jej uzbrojenie i wyposażenie oraz jeszcze większe na utrzymanie sprzętu oraz utrzymanie i wyposażenie dwukrotnie liczniejszej armii.

Potrzebne będzie na to, jak już zaznaczono, nawet kilkaset miliardów złotych, a budżet już trzeszczy w szwach. A jeśli te zakupy uda się sfinalizować, to kto obsłuży nowy, zaawansowany technicznie sprzęt? Czy znajdzie się aż 200 tys. ochotników, którzy zdecydują się na założenie munduru, kiedy jesteśmy w dołku demograficznym?

Tylko dla utrzymania 96 śmigłowców Apache potrzeba będzie może nawet 300 pilotów. Dęblińska uczelnia wypuszcza ich rocznie ok. trzydziestu. A będą jeszcze inne śmigłowce oraz samoloty.

Ktoś też będzie musiał kierować, strzelać i dowodzić tysiącem czołgów, kilkuset wyrzutniami HIMARS oraz koreańskimi Chunmoo.

O kondycji sił zbrojnych stanowi nie tylko nowoczesne uzbrojenie, którego w każdej armii jest zazwyczaj mało. Ukraina pokazuje jednak, że zachodnie uzbrojenie, liczące 10-20 lat czy więcej, jest nowocześniejsze od rosyjskiego. Przykładowo Abramsy A1M1, starszego typu, które wkrótce mamy dostać, są wciąż lepsze od rosyjskich T-72.

Ważną rolę odgrywa też system dowodzenia i kierowania, a ten nie jest chyba najlepszy, skoro prezydent zdecydował się na jego zmianę. Sprawnemu kierowaniu armią nie sprzyja też atmosfera w wojsku.

Chodzi o spięcie pomiędzy dwoma najważniejszymi generałami WP, a szefem MON, w związku ze sprawą upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Szef resortu oskarżył jednego z nich o zaniedbania.

Stara zasada - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - wciąż obowiązuje w NATO

Zdaniem naszych rozmówców, generałów poza służbą, szef MON zbyt mocno ingeruje w dowodzenie wojskiem lub czasami, jak powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, słucha doradców, którzy w ogóle nie mają pojęcia o wojsku.

W Polsce nikt nie kwestionuje potrzeby wzmocnienia Sił Zbrojnych RP. Nie ma też wątpliwości, że nie po to się zbroimy, aby komukolwiek zagrażać, czy realizować agresywne cele, o czym uparcie przekonuje kremlowska propaganda.

Wszystko, co wzmacnia nasz potencjał obronny, pozwala lepiej bronić kraju, a tym samym sojuszników, jest ważne. Art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że każda ze stron i wszystkie razem będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści.

Jak powiedział gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego WP, trzeba to jednak robić z głową i nie "zarżnąć" przy tym gospodarki. Nie służy też armii, jak zaznacza generał, wykorzystywanie żołnierzy i kwestii obronność państwa do politycznej agitacji.

Polityka pcha się drzwiami i oknami do każdego tematu, ale najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to utrwalanie przekazu, że możemy zbudować armię tak silną, która pozwoli odeprzeć każdego agresora – w pojedynkę.

Tymczasem naszą najważniejszą i najsilniejszą bronią, gwarantem naszego bezpieczeństwa, pozostaje przynależność do największego na świecie sojuszu obronnego NATO oraz żołnierze sojuszniczych państw, których jest już nad Wisłą ponad 10 tys.

Broni nas art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, którym się kierują. Stanowi on, że atak na jednego z członków organizacji będzie potraktowany jako atak na wszystkich sojuszników. To najważniejszy element polskiej racji stanu.