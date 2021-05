Czy stać nas na opóźnianie programów modernizacji śmigłowców?

Perkoz uziemiony. Kondor w planach, a Kruk - czeka. Polska telenowela śmigłowcowa trwa... W kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej, a także stanu polskiej floty zapowiedzi wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza w sprawie przełożenia wyboru następcy polskich Mi-24 o 2 lata z jednej strony skłaniają do pytania, czy stać nas na taką zwłokę, a z drugiej - potwierdzają wagę, jaką MON przywiązuje do maszyn bojowych.

Wartość dodana dla przemysłu i sektora R&D

Obsługa śmigłowców w Łodzi

Programy przyszłości - wariant europejski czy amerykański?

Blaski i cienie szybkich decyzji

Wiceprezes Bella podkreśla, że przewaga AH-1Z Viper w walce powietrze-powietrze wynika m.in. z możliwości przenoszenia i wykorzystania przez śmigłowiec kierowanych pocisków rakietowych AIM-9X Sidewinder.Dodatkowo Viper (nazywany też Zulu) może przenosić uzbrojenie precyzyjne, pozwalające na zwalczanie celów naziemnych, w tym pojazdów opancerzonych. Został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu operacji ekspedycyjnych z dala od dużych baz logistycznych i stacjonarnego wsparcia, czyli typowych warunków, w jakich – w razie konfliktu – będą musiały operować Kruki. Co więcej, to wiropłat występujący w duecie z kupowanym przez Polskę F-35.- Nie ma tak zaawansowanego i opłacalnego ekonomicznie śmigłowca bojowego, odpowiadającego potrzebom bezpieczeństwa Polski i zobowiązaniom NATO, który łączyłby prędkość, możliwości ofensywne i udźwig tak, jak Zulu - uważa Steven Mathias.O wspieraniu przemysłu w ramach ofert mówią niemal wszyscy.- W Świdniku moglibyśmy robić dwa nowe wojskowe śmigłowce. Jesteśmy gotowi ulokować w zakładach produkcję nowego, w stu procentach polskiego śmigłowca z wykorzystaniem platformy istniejącej maszyny AW139, z prawami eksportu na rynkach trzecich. Również nasz najnowszy w Europie śmigłowiec uderzeniowy AW249 mógłby być produkowany w Polsce - deklaruje w rozmowie z WNP.PL Marco Lupo, prezes Leonardo Poland.Wspomniany wiceszef Bella mówi zaś o ofercie dla polskiego przemysłu i sektora badawczo-rozwojowego, w szczególności w ramach współpracy związanej z zakupem Vipera i uzbrojenia do niego.Czytaj też: Bell zaprasza Polskę do udziału w programie śmigłowca przyszłości

Przypomina o liście intencyjnym podpisanym z Polską Grupą Zbrojeniową, konkretnie z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 w Łodzi. Zawiera on deklarację, że każdy statek powietrzny zakupiony przez rząd Polski będzie w pełni obsługiwany w naszym kraju w całym cyklu życia.- Koncentrujemy się na budowie dobrych relacji z PGZ, co ma związek ze strategicznymi wytycznymi polskiego rządu, przede wszystkim ministerstw aktywów państwowych i obrony narodowej. Jesteśmy przekonani, że PGZ może brać udział w każdym projekcie, zwłaszcza w modernizacji floty śmigłowców wojskowych - przekonuje Mathias.Problem w tym, że linia produkcyjna AH-1Z Viper może zostać zamknięta po zrealizowaniu obecnych zamówień. Stąd pytania... Czy Bell będzie specjalnie utrzymywał tę linię z nadzieją na ewentualne kolejne zamówienia z Polski? Czy w kolejnych latach będziemy mogli kupować nadal bojowe Kruki?Wiceprezes w wywiadzie dla „Wojsko i Technika” zapewnia, że Bell jest przygotowany do zrealizowania zamówień na AH-1Z Viper i pracuje z PGZ nad tym, aby polski przemysł mógł realizować obsługę wiropłatów w centrum obsługi śmigłowców na terenie WZL Nr 1 w Łodzi.- Spodziewamy się, że PGZ odegra znaczącą rolę - twierdzi wysoki przedstawiciel amerykańskiego koncernu.Co ważne - jak twierdzi Mathias - oferta współpracy z Polską nie ogranicza się do oferty śmigłowców bojowych, ale dotyczy również amerykańskich programów śmigłowcowych przyszłości, w których możemy wziąć udział.Ministrowie obrony Francji, Niemiec, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii podpisali z końcem 2020 r. list intencyjny w sprawie wspólnej budowy śmigłowca wielozadaniowego. Ma to być odpowiedź na amerykański program śmigłowca przyszłości FLRAA.Polska znalazła się poza tym programem, ale - zdaniem specjalistów - nie mamy czego żałować. Europejski projekt dopiero ruszył, a jego powstanie w perspektywie krótszej niż 20 lat jest mało realne. To na razie europejskie marzenie o śmigłowcu...W realizację amerykańskich programów śmigłowcowych Future Vertical Lift zainwestowano już miliardy dolarów, za sprawą których są one na poważnie zaawansowanym poziomie. Według różnych źródeł w ramach Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) Bell już osiąga ze swoim zmiennowirnikowcem V-280 Valor parametry przekraczające wymagania FVL.Valor ma ponad 200 godzin nalotu w ponad 150 indywidualnych lotach testowych. W czasie tych testów potwierdzono odpowiedni zasięg i zwrotność V-280, a także prędkość, która - według dostępnych danych - jest dwukrotnie większa niż ta osiągalna przez maszyny dostępne na rynku.Okazuje się, że Polska mogłaby mieć pewien udział w tych programach. By tak się stało – jak twierdzą przedstawiciele Bell Textron – polski rząd powinien przesłać Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych stosowny letter of interest.– Ten dokument mógłby stać się fundamentem zapoczątkowania współpracy pomiędzy USA i Polską w zakresie FVL – podkreśla prezes Bella.Wczesne zainteresowanie udziałem w programie dałoby Polsce lepszy wgląd w rozwój FVL w przyszłości oraz możliwości, jakich nabyli zagraniczni partnerzy, którzy przystąpili do programu F-35 w jego wczesnej fazie.Warto zaryzykować stwierdzenie, że stworzenie powietrznej kawalerii o konkretnej sile rażenia i zarazem obrony, to priorytet na poziomie podobnym do Narwi czy Harpii - i nie powinien być ani odkładany, ani warunkowany okolicznościami pandemicznymi.Mimo niejasnej deklaracji dotyczącej terminu cieszy fakt, że MON nie rezygnuje z dostaw śmigłowców dla polskiej armii. Oferty potencjalnych partnerów czekają; co ważne - część z nich zawiera istotną wartość dodaną dla polskiego przemysłu.Nie warto powtarzać błędów z przeszłości, jak w przypadku braku przystąpienia do programu F-35. W tym kontekście Polska w FVL to pomysł, obok którego nie można przejść obojętnie... Nie stać nas już ani na przekładanie Kruka, ani na powtarzanie drogi z F-35.