Czy stan wyjątkowy jest słuszny? Generałowie zabrali głos

Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego ze względu na napiętą sytuację na polskiej granicy z Białorusią oraz nadchodzące ćwiczenia Zapad-2021. Rzeczywiście jest aż tak groźnie? WNP.PL zapytał o to byłych dowódców, zajmujących ważne stanowiska w strukturach wojska.

I nagle, 31 sierpnia, dowiedzieliśmy się o wniosku Rady Ministrów do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego oraz lubelskiego.



W projekcie uchwały podano, że ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi w koneksji, jak powiedział prezydent Andrzej Duda, ze zbliżającymi się manewrami na Białorusi - Zapad-2021.

Zobacz też: Czołgi Abrams za 23 mld zł budzą wątpliwosci. Politycy mnożą pytania

Duża część polityków opozycyjnych, nie negując wojny hybrydowej wywołanej przez Łukaszenkę, uważa, że granica z Białorusią stała się sceną "politycznego spektaklu", a wprowadzenie stanu nadzwyczajnego ma nie tyle skuteczniej zapobiegać zagrożeniom zewnętrznym, ale odwrócić uwagę od nieudolności władzy i wyciszyć informacje o losie migrantów płynące znad granicy.



A może decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego to jednak uzasadnione dmuchanie na zimne w obliczu rozpoczynających się 10 września ćwiczeń wojskowych Zapad-2021. Kiedy po drugiej stronie naszej granicy pojawi się 200 tys. żołnierzy, a wojska białoruskie i rosyjskie będą ćwiczyć kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy?

Problemy z pilnowaniem granic

Koziej: działania kryzysowe wystarczą

Możliwa prowokacja?

- To jest wojna propagandowa skierowana przeciwko Polakom, Unii Europejskiej. Rosjanie demonstrują swoje zdolności, które mają nas zastraszyć - twierdzi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.- Ćwiczenia Zapad-2021, które będą miały miejsce na Białorusi, jak i szereg innych działań podejmowanych przez Rosję na terenie tego państwa, powinny bardzo niepokoić władze Polski i polskie społeczeństwo. Zmierzają one bowiem do pełnej integracji wojskowej Federacji Rosyjskiej i Białorusi, który to proces trwa już od dłuższego czasu. Przy polskich granicach zostają rozmieszczone nieprzyjazne Polsce siły militarne Federacji Rosyjskiej - mówi WNP.PL gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek, który był rektorem Akademii Obrony Narodowej.Gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji, jest przekonany, że mimo napięć nic nie wskazuje na to, że celem politycznym Rosji mogłoby być zaatakowanie jakiegokolwiek kraju NATO czy Unii Europejskiej.- Mają teraz wiele problemów z pilnowaniem własnych granic, żeby Afgańczycy nie przechodzili do nich przez Tadżykistan. Prowadzą większe czy mniejsze ćwiczenia, jak każdego roku. My też takie ćwiczenia prowadzimy - powiedział naszemu portalowi gen. Bieniek.Zdaniem gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, motywowanie stanu wyjątkowego ćwiczeniami Zapad-2021 nie ma większego sensu.- Takich ćwiczeń było już multum. Ćwiczenia Zapad odbywają się cyklicznie co roku, co cztery lata na kierunku zachodnim, na Białorusi. Zawsze mają charakter troszkę prowokacyjny, ale dają nam też podstawę do oceny różnych planów sztabowych i szkoleniowych wojsk rosyjsko-białoruskich - dodaje.- Jest też w tym uzasadnieniu wątek, który można wiązać ze zwiększeniem ryzyka na naszym terytorium, mianowicie kryzysem migracyjnym. Jeżeli bierzemy pod uwagę stan obecny, to nie widzę żadnych powodów, aby wprowadzać tak radykalne rozwiązanie jak stan wyjątkowy, jako że z ryzykami, które w tej chwili istnieją na granicy, możemy sobie radzić w ramach konstytucyjnych środków, uwzględniając przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego - uważa gen. Koziej.Przypomina, że mamy ustawę o zarządzaniu kryzysowym, która daje sporo możliwości zwiększenia działania służb, administracji na rzecz bezpieczeństwa w rejonach kryzysu.

To, co się dzieje w rejonie Usnarza Górnego na Podlasiu, gen. Koziej ocenia jako sytuację kryzysową, do której rozwiązania wystarczą działania w ramach zarządzania kryzysowego, bez konieczności wprowadzania stanu wyjątkowego.

Można tam skierować dodatkowych żołnierzy, wprowadzić unijne siły Frontexu, można zwiększać liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej. Istotą stanu wyjątkowego jest ograniczenie pewnych praw, wolności, swobód obywatelskich, wszelkich działalności pozarządowych na rzecz wzmocnienia działalności struktur rządowych, a więc administracji i różnych służb.Choć Koziej nie wyklucza podczas ćwiczeń ewentualnych prowokacji, to jak twierdzi, jedynym racjonalnym powiązaniem ćwiczeń Zapad ze stanem wyjątkowym mogłyby być oceny, którymi dysponuje być może rząd i prezydent.- Wydaje się jednak, że prezydent został zaskoczony tym wnioskiem, nie podjął od razu decyzji. Gdyby rzeczywiście rządzący mieli jakieś podstawy do takiej oceny, że w ramach tych ćwiczeń możemy się spodziewać poważnej prowokacji, jak choćby zmasowanego ataku migracyjnego powiązanego z ćwiczeniami, to musielibyśmy usłyszeć jakieś uzasadnienia - uważa gen. Koziej.

Zobacz także: PGZ czeka istotna zmiana. Prezes uspokaja związkowców

- Dziś rząd ma różne problemy wewnętrzne związane z rządzeniem, z większością w Sejmie, z różnymi aferami, więc być może chodzi o mobilizację swojego twardego elektoratu poprzez tworzenie atmosfery wielkich zagrożeń, wobec których trzeba wprowadzać stan wyjątkowy - przypuszcza gen. Koziej.

Nie tylko nasz problem

Unia przygotowuje się na kryzys

Przypomnijmy, że stan zagrożenia lub stan wyjątkowy w związku z naporem migrantów na granice wprowadziły także kraje bałtyckie. Trzymilionowa Litwa jako pierwsza stała się jednym z głównych szlaków przerzutowych w Europie. Nie była na to gotowa.Zanim wybudowała wzdłuż granicy płot, od stycznia tego roku granice litewsko-białoruską przekroczyło nielegalnie 4,2 tys. osób, wpychanych wręcz, według władz litewskich, na ich terytorium. To 50 razy więcej niż rok wcześniej.Dlatego na Litwie wprowadzono "stan ekstremalny". Jego przepisy pozwalają na zatrzymywanie osób, rekwirowanie rzeczy i inne działania na potrzeby utrzymania porządku publicznego.Dodajmy, że w odróżnieniu od Polski Litwini przyjmowali migrantów, rozpatrując ich prośby o międzynarodową ochronę.Litwini poprosili też o pomoc Frontex. Piotr Świtalski, rzecznik prasowy Frontexu, przyznał, że Litwa wystąpiła z taką prośbą w połowie lipca. Frontex skierował tam tysiąc oficerów, którzy wspomagają Litwinów przy patrolowaniu granicy, pomagają w rejestrowaniu uchodźców, ich sprawdzaniu.Sztucznie wytworzona przez reżim Łukaszenki fala migrantów stała się też problemem dla Estonii, gdzie wprowadzono stan nadzwyczajny mający obowiązywać do listopada tego roku, pozwalający funkcjonariuszom nawet na użycie siły wobec przekraczających granice.Także Bruksela szykuje się na kolejny kryzys emigracyjny związany z uchodźcami z Afganistanu. Podkreśla, że ochrona i bezpieczeństwo na wschodniej granicy Unii stają się bardzo ważnym problemem.