Czy zamknąć niebo nad Ukrainą? Padają argumenty największej wagi

Media rozgrzewa dyskusja o apelu, z którym zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o utworzenie przez NATO nad terytorium Ukrainy tzw. strefy zakazu lotów. Zachodni politycy są przeciwni. Co wprowadzenie takiej strefy oznaczałoby dla Sojuszu?

Za daleko i za trudno

Czy Ukraina będzie bezradna?

Każdy dzień walki działa na korzyść Ukrainy

Dodaje, że jest także inny ważny powód, dla którego ustanowienie tej strefy mija się z celem. NATO nie byłoby w stanie, w praktyce, wyegzekwować zakazu lotów rosyjskich samolotów nad Ukrainą. Pierwsza przyczyna to ograniczona możliwość wykrywania środków napadu powietrznego przeciwnika nad terytorium Ukrainy.- To ogromny kraj. Zacięte walki toczą się tysiące kilometrów od natowskich lotnisk. To utrudnia możliwości wykrywania rosyjskich środków powietrznych przez stacje naziemne na terenie wschodniej flanki czy Turcji. Zasięg wykrywania tych urządzeń nie sięga do Charkowa czy Mariupola.Można do tego wykorzystać samoloty wczesnego rozpoznania, ale musiałby one latać nad terytorium Turcji. Możemy też posiłkować się rozpoznaniem satelitarnym, ale dane te obarczone są pewną zwłoką. Do tego trzeba by doliczyć jeszcze czas dolotu sojuszniczych maszyn.Nawet przy przezwyciężeniu tych ograniczeń i wykryciu samolotu nad Charkowem czas reakcji byłby bardzo długi. Przynajmniej 40 min. Rosyjskie samoloty po wykonaniu zadania dawno by już stamtąd odleciały.Nie mamy zdolności rozpoznawczych ani realnego oddziaływania na rosyjskie zagrożenia powietrzne ze względu na odległości, jakie dzielą nasze lotniska od miejsc walk. - Oczywiście można by taką strefę wprowadzić, ale pod warunkiem, że nasze samoloty stacjonowałyby na terenie Ukrainy. A taką możliwość zachodni politycy wykluczają.Czytaj też: Ukraina wciąż walczy. Wojna wielu niespodzianek

Czy to znaczy, że Ukraina, walcząca dzielnie z przeważającymi wojskami rosyjskimi, dominującymi w powietrzu, będzie wkrótce bezradna wobec ataków z powietrza prowadzonych przez samoloty agresora? Według generała tak być nie musi.Nieco inaczej wygląda sytuacja z dostarczaniem Ukrainie broni przeciwlotniczej krótkiego i średniego zasięgu. - To zupełnie inna sprawa. Takie systemy mogą i powinny być Ukrainie dostarczane. I taki właśnie powinien być zasadniczy kierunek sojuszniczego działania, jeśli chcemy pomóc Ukrainie w obronie powietrznej - uważa gen. Rajchel.Nie ma natomiast dobrej odpowiedzi na pytanie o zakres udzielanej pomocy.- Pozostawienie Ukrainy samej sobie byłoby czymś najgorszym, co mogłoby się nam wszystkim przytrafić. Na początku II wojny światowej to Polska była taką Ukrainą i wiemy wszyscy, jak przy bierności świata to się skończyło - przypomina gen. Rajchel.Dodaje jednocześnie, że jeśli pomoc będzie nazbyt aktywna, to możemy mieć III wojnę światową. Choć ostateczne decyzje należą do polityków, trzeba mieć tego świadomość.Rajchel uważa, że wprowadzone sankcje z każdym dniem będą osłabiać Rosję. Z każdym dniem pełną parą powinny też pracować natowskie zakłady zbrojeniowe. Każdy dzień walki działa na korzyść Ukrainy, a tym samym także na korzyść Sojuszu.