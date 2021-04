Czym obronimy polskie niebo. MON podał precyzyjne wyliczenia

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 13 kwietnia zajęła się informacją Ministra Obrony Narodowej na temat stanu Sił Powietrznych RP, ich zdolności do wykonywania zadań oraz planowanej modernizacji technicznej. Obok wielu liczb pojawiły się również liczne znaki zapytania.

Więcej pytań niż odpowiedzi

W tym 68 śmigłowców W-3, do tego 22 śmigłowce SW-4 , a także 58 maszyn Mi-2 oraz 25 Mi-8. Mamy też 10 śmigłowców Mi-14. Do tego19 śmigłowców Mi-19, 28 szturmowych Mi-24 oraz 4 śmigłowce pokładowe SH-2G oraz tyle samo maszyn S-70i Black Hawk dla wojsk specjalnych.Do tego dochodzą 52 samoloty szkolne, w tym 8 najnowocześniejszych samolotów M-346 Bielik. Kolejne 4 są przyjmowane przez komisje zamawiającego. Siły powietrzne dysponują też nowoczesnym ośrodkiem szkoleniowym w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, gdzie umieszczono symulatory dla samolotów Bryza, śmigłowcowy SW-4 czy samolotów M-346.Wiceminister Surkiewicz poinformował również, że bezzałogowe statki powietrzne polskiej armii są obecnie eksploatowane w 21 Bazie Statków Powietrznych w Mirosławcu, która posiada na wyposażeniu 15 zestawów bsl typu Orbiter, przeznaczonych do prowadzenia rozpoznania powietrznego z małych wysokości przy wykorzystaniu modułów rozpoznawczych głowic elektrooptycznych w odległości do 30 km.Wciąż bez odpowiedzi pozostają pytania czy samolotów, śmigłowców i dronów mamy wystarczającą ilość? Jak będzie wyglądał harmonogram wymiany starych maszyn na nowe? Jakie będą koszty wdrożenia i eksploatacji nowych maszyn?