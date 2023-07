Minister obrony Siergiej Szojgu usunął ze stanowiska i wysłał na front dowódcę 58. Armii gen. Iwana Popowa za wyrażanie uporczywych skarg o problemach na odcinku zaporoskim. Czystki za bunt Jewgienija Prigożyna objęły także wielu innych generałów i oficerów.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie 13 lipca kontynuowały kontrofensywę na co najmniej trzech odcinkach linii frontu i osiągnęły korzyści na niektórych obszarach.

Przyjęcia Ukrainy do sojuszu nie ma. Jest za to bezprecedensowa oferta pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja uzna transfer F-16 na Ukrainę za zagrożenie ze strony Zachodu w sferze nuklearnej.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne na kierunkach Bachmut, Melitopol (zachodni obwód zaporoski) i Berdiańsk (pogranicze obwodu doniecko-zaporoskiego).

Siły ukraińskie odniosły częściowy sukces na kierunkach Nowodanyliwka-Szyroka Bałka (około 3 km na południe od Orichowa) i Mała Tokmachka-Nowopokrowka (6-13 km na południowy wschód od Orichowa).

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wracał z Wilna do Kijowa, który już trzeci dzień z rzędu jest ostrzeliwany przez drony kamikadze. Większość z nich Ukraińcy zestrzelili, jednak odłamki spadły na budynki. Są ranni.

Także 13 lipca siły rosyjskie wystrzeliły 20 dronów Shahed-131/136 z obwodu kurskiego i Morza Azowskiego, dwa pociski Kalibr z Morza Czarnego i jeden Pocisk Iskander-M z okupowanego miasta Dżankoi na Krymie. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie 20 dronów Shahed i oba pociski Kalibr.

Rosjanie atakują. Analitycy z całego świata śledzą wydarzenie pod miastem Kreminna w obwodzie ługańskim. Na wschodnim odcinku frontu Rosjanie zdobywają teren.

Analitycy wojskowi mówią o rosyjskim ataku na miejscowość Torske, niedaleko Kreminnej, gdzie trwa zaciekła bitwa, w której Rosjanie wygrywają. Podobno 20 do 25 tys. rosyjskich żołnierzy prowadzi na tym kierunku przeciwuderzenie, które staje się niebezpieczne dla ukraińskiej ofensywy. Może zagrozić ukraińskim siłom pod Bachmutem.

Rosja nie może ignorować zdolności F-16 do przenoszenia broni jądrowej. Będzie odpowiedź

Na szczycie w Wilnie ministrowie 11 państw NATO, w tym Polski, powołali koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. Centrum szkoleniowe dla ukraińskich pilotów powstanie w Rumunii i zacznie działać w sierpniu.

Według szacunków ekspertów pierwsze F-16 mogłyby trafić na Ukrainę najwcześniej w pierwszym kwartale 2024 r. Rosjanie już podnoszą larum i po swojemu znowu straszą atomem.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział w wywiadzie dla serwisu Lenta.ru, że Rosja uzna transfer F-16 na Ukrainę za zagrożenie ze strony Zachodu w sferze nuklearnej.

Twierdzi, że mocarstwa nuklearne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja zostały poinformowane, że Rosja nie może ignorować zdolności tych samolotów do przenoszenia broni jądrowej. Żadne zapewnienia tu nie pomogą.

W podobnym tonie utrzymana jest wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta, największego „straszyciela” Kremla, który zabrał głos w sprawie decyzji o utworzeniu Rady Ukraina-NATO. Kremlowski polityk powiedział, że wkrótce przestanie ona istnieć, ponieważ jedna ze stron zniknie.

Już za kilka miesięcy rejon Morza Bałtyckiego będzie w całości kontrolowany przez NATO. Wkrótce Szwecja będzie kolejnym członkiem NATO. Finlandia już nim jest. Po szczycie Joe Biden był w Helsinkach.

Przypomniał tam, że Sojusz Północnoatlantycki będzie bronił każdego cala terytorium NATO. Finlandia i Szwecja są teraz bardziej bezpieczne, bo są zintegrowane z NATO.

Zełenski był zły po pierwszym dniu szczytu NATO w Wilnie, gdzie postanowiono, że członkowie zgodzą na przyjęcie Ukrainy do sojuszu, gdy spełnione zostaną warunki, nazwał taki scenariusz absurdalnym.

Po spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem, podczas którego prezydenci rozmawiali dwa razy dłużej, niż zakładano, przedstawił bardziej wyważoną ocenę decyzji NATO. Biden powiedział po tym spotkaniu, że Zełenski zrozumiał, że to, czy Ukraina jest w NATO czy nie, jest nieistotne tak długo, jak Ukraina ma nasze wsparcie i zobowiązania.

Popieranie Ukrainy jest skomplikowane. Jeden błąd może wywołać III wojnę światową

Przyjęcia Ukrainy do sojuszu nie ma. Jest za to bezprecedensowa oferta pomocy wojskowej dla Ukrainy. Biden powtórzył, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę tak długo jak będzie trzeba.

- Wracamy do domu z konkretnymi, bardzo dobrymi informacjami dla naszych żołnierzy - powiedział Zełenski o udzielonej przez NATO pomocy wojskowej.

Nie wszyscy sojusznicy byli zgodni co do tego, ile można było Ukrainie obiecać podczas tego szczytu. Popieranie Ukrainy jest skomplikowane.

Z jednej strony wszyscy popierają potrzebę finansowego i militarnego wsparcia. Z drugiej jednak Stany Zjednoczone i niektórzy sojuszników obawiają się, że nawet pojedynczy błąd może doprowadzić do III wojny światowej.

W rosyjskim ministerstwie obrony kłótnie i podziały. Ze stanowiska dowódcy 58. Armii został usunięty i wysłany na front gen. Iwan Popow za wyrażanie uporczywych skarg o problemach na odcinku zaporoskim. Chciał o nich powiedzieć Putinowi.

Jak twierdzi Instytut Studiów nad wojną Popow przyznał, że chciał powiedzieć o swoim ogromnym zaniepokojeniu najwyższego szczebla rosyjskiego dowództwa z powodu braku rosyjskich zdolności do walki, braku artyleryjskich stacji rozpoznawczych, znacznych strat rosyjskich w wyniku ostrzału ukraińskiej artylerii.

Jak powiedział, Siergiej Szojgu zwolnił go, ponieważ jego szczerość w wyrażaniu różnych problemów rosyjskiej armii zagrażała rosyjskiemu dowództwu. Według ISW zakłócenia w rosyjskim dowództwie kierującym operacjami obronnymi na południowej Ukrainie będą miały natychmiastowy, ale marginalny wpływ na siły rosyjskie.

Popow to nie pojedynczy przypadek. Wall Street Journal poinformował, że gen. Siergiej Surowikin, zastępca dowódcy grupy wojsk rosyjskich w Ukrainie, ma być przetrzymywany i przesłuchiwany w Moskwie. Także kilku wysokich rangą oficerów zostało przesłuchanych, a 15. innych zawieszonych lub zwolnionych. Mieli mieć powiązania z Grupą Wagnera.

Ukraińska armia otrzymała już amunicję kasetową przekazaną przez USA. Wkrótce jej użyje

Kijów otrzymał już amunicję kasetową przekazaną przez USA. Ukraińcy nie użyli jej jeszcze na polu bitwy, ale przy uporczywym braku amunicji jej wykorzystanie, to tylko kwestia czasu. Raczej krótkiego.

Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola poinformował 13 lipca 2023 r. na Telegramie, że ukraińskie pociski spadły na kwaterę kadyrowców, znajdującą się na terenie zakładów metalurgicznych w Mariupolu. Ranni w ataku mieli zostać potajemnie przewiezieni do szpitala w Doniecku.

Ukraińska armia przeprowadziła też udany atak na hotel Diuna w Berdiańsku leżący na okupowanych terenach. W budynku przebywało dowództwo rosyjskiego wojska. Z relacji wynika, że hotel został doszczętnie zniszczony, a ciała swoich żołnierzy Rosjanie wywozili ciężarówkami.

Nagrania opublikowane przez ukraińskiego dziennikarza Andrija Caplijenkę na Telegramie pokazują wagnerowców, którzy znów są w drodze do Moskwy. Teraz jednak bez ciężkiego sprzętu i broni.

Długi konwój jedzie wzdłuż rosyjskiej autostrady M4 w kierunku rosyjskiej stolicy, ale w asyście policji. Teraz prawdopodobnie są przenoszeni z obozów polowych w nieznane miejsca. Na Białoruś? Przyszłość Grupy Wagnera i Jewgienija Prigożyna nadal jest niejasna

Po próbie puczu wojskowego Prigożyna coraz częściej pojawiają się komentarze, że był to jeden z etapów przygotowań elit politycznych i biznesowych Rosji do zmiany władzy i być może usunięcia samego Władimira Putina. Elity go już nie chcą. Prędzej czy później Putin będzie zmuszony odejść.