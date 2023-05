Dania zwiększa Fundusz Ukraiński na zakup broni

Premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała zwiększenie przeznaczonego m.in. na zakup broni dla Ukrainy Funduszu Ukraińskiego w tym roku oraz kontynuację jego finansowania w 2024 roku.

"Wojna w Ukrainie znajduje się w krytycznym momencie, więc trzeba zwiększyć pomoc. Nic również nie wskazuje, aby w przyszłym roku zapanował pokój" - podkreśliła premier Frederiksen w wywiadzie dla duńskiego nadawcy publicznego DR.

Do końca 2024 roku fundusz wynoszący obecnie 7 mld koron (ok. 1 mld USD) ma zostać podwyższony do 14,5 mld koron (ponad 2 mld USD). W 2024 roku ma na ten cel trafić dodatkowe 10,4 mld koron (ok. 1,5 mld USD).

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował duńskim politykom na Twitterze, pisząc: "nasza siła tkwi w jedności".

Według rządu w Kopenhadze Fundusz Ukraiński został do tej pory wydany w 70 proc. Pozwoliło to przede wszystkim na zakup dla Ukrainy broni i amunicji.

We wtorek minister obrony Danii Troels Lund Poulsen przedstawi plan zwiększenia nakładów na obronność. Media spekulują, że oznaczać to będzie szybkie osiągnięcie wymaganego przez NATO progu 2 proc. PKB na wojsko.