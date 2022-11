Decyzje o rozmowach pokojowych z Putinem miały już zapaść i to nie w Kijowie

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat poinformował, że z około 100 pocisków manewrujących Kh-101 i Kh-555 wystrzelonych na cele w Ukrainie ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 77. Zniszczono też kilkanaście dronów kamikadze.

Przez kilkadziesiąt godzin, po upadku rakiety we wsi Przewodów niedaleko Hrubieszowa, zaledwie 6 km od granicy z Ukrainą, Polska była na ustach całego świata.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że to rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. Z wypowiedzi prezydenta Andrzej Dudy, jak i amerykańskiego przywódcy Joe Biden wynika, że było inaczej. Ich zdaniem wybuch na terenie Polski został najpewniej spowodowany przez rakietę ukraińską.

- Nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta, ani nasz atak rakietowy. Chcę, żebyśmy byli sprawiedliwi i jeśli to była rakieta użyta przez naszą obronę przeciwlotniczą, chcę na to dowodów - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

- Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za wypadek przy granicy z Ukrainą, za śmierć dwóch Polaków, którzy stali się ofiarami brutalnej agresji na Ukrainę, która broni się przed masowym ostrzałem cywilnych celów. To nie jest wina Ukrainy - powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

- Gdyby rosyjska rakieta rzeczywiście leciała nad kraj NATO, to wojska natowskie są do tego dobrze przygotowane, by taki atak wykryć i go powstrzymać. Nie ma powodów, aby zwiększać obecność wojskową w Polsce - oświadczył Stoltenberg.

Z Pentagonu również popłynął jasny komunikat. Nie będziemy akceptować imperialnej agresji Putina. Będziemy stać u boku Ukrainy.

Po masowych atakach ponad stu rakiet na Ukrainę ponad 10 mln ludzi nie miało prądu i wody, nie działały telefony komórkowe. Celem armii Putina są cywile. Chcą uczynić z ich życia koszmar.

Niemcy zaoferowały Polsce pomoc w nadzorowaniu przestrzeni powietrznej. - Może to nastąpić już jutro, jeśli Polska tego chce - oświadczył rzecznik niemieckiego resortu obrony w Berlinie.

Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow po eksplozji w polskiej miejscowości straszył Europejczyków siłą, jaką może zaprezentować Kreml. Wyznał, że dzięki incydentowi z rakietą w Polsce, Rosjanie już wiedzą, co i jak robić. Naśmiewał się z systemów obrony powietrznej zarówno Ukrainy, jak i państw należących do NATO.

Coraz częściej pojawiają się opinie, że decyzje dotyczące rozmów pokojowych z Putinem już zapadły. I nie są to decyzje prezydenta Zełenskiego, tylko Amerykanów. Ukraińcy doskonale wiedzą, że na tej wojnie są w ogromnym stopniu zależni od amerykańskiej pomocy, od amerykańskich systemów. U Amerykanów też zapadają decyzje dotyczące prób zawarcia pokoju.