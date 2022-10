Deli - nowy turecki dron kamikadze

W trakcie targów lotniczych Saha Expo w Stambule został zaprezentowany nowy dron produkcji tureckiej nazwany Deli i wyprodukowany przez Titra Teknoloji.

Nad projektem nowego drona prace rozpoczęto dwa lata temu, podał Davut Yılmaz główny menadżer producenta w wywiadzie dla Anadolu Agency. Jeśli Deli przejdzie wszystkie testy pozytywnie, to trafi do produkcji do końca roku.

Drony kamikadze Deli posiadają urządzenia przeciwzakłóceniowe

Dzięki autonomicznym i ręcznym funkcjom operacyjnym, Deli można łatwo transportować, a dzięki swojej modułowej strukturze jest gotowy do użycia w mniej niż 15 minut. Deli, którego poziom bezpieczeństwa został zwiększony dzięki urządzeniom przeciwzakłóceniowym, może osiągnąć prędkość przelotową 80 km/godz. i maksymalną prędkość 180 km/godz.

Deli może wejść na pole bitwy na wysokość do 3500 metrów a jego wysokością operacyjną jest pułap od 150 do 500 metrów. Ma głowicę o masie około 3,1 kg. Głowica, która ma być użyta w dronie kamikaze, została opracowana przez Instytut Badań i Rozwoju Przemysłu Obronnego (SAGE) tureckiej Rady ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK).