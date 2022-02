Dla armii kupujemy zagranicą to, czego nie produkuje polski przemysł. To prawda?

System zakupów sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP od lat budzi kontrowersje. Zwłaszcza kontrakty zagraniczne - prosto „z półki”, z których polski przemysł ma niewielki albo żaden pożytek. Takich umów w ostatnich latach jest coraz więcej i nie od dziś temat podnosi temperaturę dyskusji... Tak też było podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dotyczącego kontraktów zagranicznych.

System zakupów dla wojska - i jego mankamenty

To, co tanie w zakupie, bywa drogie w eksploatacji

Zakupy uzbrojenia w trybie FMS

Tor przeszkód dla krajowych producentów

Czas na korekty w systemie zakupów

Kupiliśmy też w ubiegłym roku cztery zestawy z 24 aparatami latającymi tureckiego systemu Bayraktar TB2, które mają znaleźć się w Polsce w latach 2022-2024. W 2024 r. planowane jest zakończenie dostaw systemu symulacji pola walki i symulatora strzelań pozyskiwanego od szwedzkiej firmy Saab.Także w tym roku powinna zostać podpisana umowa na Abramsy - ich pierwsze sztuki powinny znaleźć się w Polsce jeszcze w b.r.Według wiceministra w tym roku powinny pojawić się u nas dwa C-130H, cztery M-346, elementy systemu Wisła, jeden zestaw Bayraktar TB2 z sześcioma aparatami latającymi, 40 wyrzutni Javelin z pociskami, 300 Cougarów i nieznana liczba Abramsów.Wydawanie publicznych pieniędzy, zwłaszcza tak ogromnych, jakimi dysponuje budżet MON, od zawsze wywołuje gorące dyskusje. Ta, podczas posiedzenia KON, szybko przerodziła się w spór, co do funkcjonowania obecnego systemu zakupów i jego mankamentów.Najważniejsze i najdroższe kontrakty MON zawarło z przedsiębiorstwami amerykańskimi. W ostatnich latach to tam właśnie płyną największe pieniądze z polskiego budżetu obronnego.Według raportu amerykańskiej agencji eksportu uzbrojenia DSCA, w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2019 i pierwszych dziewięciu 2020 r. otrzymały one z Polski zamówienia na sumę ponad 4,7 mld dol. Wcześniej było to jeszcze więcej... W latach 2016-2020 Polska wydała na uzbrojenie z USA równowartość rocznego budżetu MON, szacowanego w 2020 r. na 12 mld dol.Ale posłom nie chodziło jednak o to, że MON preferuje zakupy w USA.Pytali konkretnie i zasadniczo o Wisłę i Narew, o zakup pojazdów Cougar, F-35 oraz Abramsy, ale także trwające postępowania na Miecznika i Narew czy realizację programów zakupu bezzałogowców i śmigłowców.Mówiono też o zakupie systemów artylerii rakietowej HIMARS, w programie Homar -bez offsetu czy jakiejkolwiek korzyści dla gospodarki, do tego wnadających się jedynie na defiladę, a nie do walki.Podkreślano, że założenia co do sprzętu określone w tym programie mają się nijak do tego, co kupiło MON. Standard HIMARS odbiega od wstępnych założeń taktyczno-technicznych. Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zakupiono tego systemu od PGZ, nie była przekonywująca... Oto cena była zbyt wysoka, stad zakup dywizjonu HIMARS-ów z USA.Dowiedzieliśmy się, że zakup pojazdów opancerzonych Cougar w ramach wspomnianej procedury EDA wynikał z tego, że Amerykanie tego akurat sprzętu się wyzbywali.Był on oferowany po bardzo atrakcyjnej cenie. Stąd pytania, czy podczas ich eksploatacji nie okaże się, że do wymiany śrubki w tych wozach nie trzeba będzie sprowadzać inżyniera z Ameryki i mu płacić. To, co tanie w zakupie, bywa drogie w eksploatacji... Przykładem koszt serwisowania amerykańskich fregat pod polską banderą, typu Oliver Hazard Perry.F-35 – w największym i najdroższym programie samolotowym – kupiliśmy bez przetargu. Inne kraje, np. Belgia czy Finlandia, porównywały wcześniej oferowane samoloty i ofertę gospodarczą z innymi dostawcami zagranicznymi.Zwracano uwagę, że pojawia się nowy standard prawodawstwa polskiego, czyli zakupy uzbrojenia w trybie FMS, co ma Polaków uspokoić, że wszystko jest w porządku. Według Czesława Mroczka, wiceprzewodniczącego KON, pozyskiwanie sprzętu dla wojska przez MON stało się zakładnikiem celów politycznych.Zobacz też: Żołnierze elitarnej formacji brytyjskiej w Polsce

Jest też nowa tradycja składania ofert w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, bez możliwości proponowania ofert przez innych producentów broni. Nowy jest też pomysł umowy wstępnej, jak w przypadku Miecznika i Narwi.Jak można podpisywać umowę, kiedy się nie wie, co ostatecznie będzie ona zawierała? Wzrost zagrożenia nie znaczy, że można kupować co się chce i jak się chce, bez poczucia odpowiedzialności za pieniądze podatnika.Poseł Paweł Poncyljusz mówił, że to, co najbardziej boli, kiedy mowa o zakupach sprzętu od polskich dostawców, to tor przeszkód w postaci testów, z którym mają do czynienia na każdym etapie produkcji.Tego nie ma, kiedy kupujemy uzbrojenie od zagranicznych dostawców. Potem, jak w przypadku tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2, nabywamy sprzęt, o którym wojsko wypowiada się krytycznie. Drony te były skuteczne w walce, bo sterowano nimi przez satelitę, a tych my nie mamy.Czy w ogóle odbywają się dyskusje nad planowanymi zakupami? Nic na ten temat nie wiadomo. Rządzący przegłosowali np., żeby MON nie informowało posłów KON o zakupach F-35.MON podkreślało, że rząd elastycznie reaguje na zagrożenia i resort obrony robi wszystko, aby dostosować się do wymogów sytuacji i zagrożeń. Najważniejsze, by uzbrojenie było szybko i sprawnie pozyskiwane.Stąd zakupy w ramach FMS czy pilnej potrzeby operacyjnej, co gwarantuje szybkie i sprawne pozyskanie niezbędnego sprzętu, którego nie produkuje polski przemysł, a tak nabyte uzbrojenie długo jeszcze będzie służyć polskiej armii i poprawiać nasze bezpieczeństwo.Pozyskiwanie sprzętu dla armii, realizacja programów modernizacyjnych to sprawy zbyt ważne, by je lekceważyć. Jedno, co z dyskusji wynika na pewno: konieczność szybkich korekt w dotychczasowym systemie zakupów dla wojska.