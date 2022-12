Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew we wpisie zamieszczonym w serwisie Telegram określił władze ukraińskie nazistowskim reżimem, a dostawy broni na Ukrainę wojną hybrydową wypowiedzianą Rosji przez NATO.

Od chwili rozpoczęcia zbrojnej agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew został mianowany głównym propagandzistą tłumaczącym światu wizję polityki zagranicznej prowadzonej na Kremlu.

Niewybredne i obraźliwe komentarze Miedwiediewa poddają w wątpliwość wszystkie oskarżenia kierowane przez przywódców wolnego świata wobec bestialstwa działań zbrojnych wymierzonych w cywilów na Ukrainie. Przy każdej okazji podkreśla, że zaatakowane państwo nie ma prawa zwracać się o pomoc militarną ponieważ to narusza równowagę sił. W szczególności odnosi się to do pomocy ze stron państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Przywódcy NATO śpiewają jednym głosem, że cały blok nie jest w stanie wojny z Rosją, jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak nie jest. Dostarczając ogromne ilości broni na Ukrainę Sojusz Północnoatlantycki wypowiedział Rosji co najmniej wojnę hybrydową - czytamy we wpisie zamieszczonym w serwisie Telegram przez Dmitrija Miedwiediewa.

Miedwiediew odniósł się także do uwag zgłaszanych przez amerykańskich senatorów w sprawie ataków rosyjskiego lotnictwa na cywilne cele i ludność cywilną.

- Legitymacja celów wojskowych w historii ludzkości jest bardzo różna, ale trudno dawać wiarę temu co mówi na ten temat nazistowski reżim w Kijowie - stwierdził Miedwiediew w swoim propagandowym wpisie.