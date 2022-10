Do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej trafią koreańskie czołgi

Do 9. Brygady Kawalerii Pancernej trafią koreańskie czołgi K2 - poinformował w sobotę w Braniewie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rosja zaatakowała Ukrainę, próbuje odtworzyć imperium, takie próby zawsze były groźne dla Polski - mówił.

Polityk mówił nie tylko o czołgach, ale i o opozycji.

W Braniewie szef MON dziękował żołnierzom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej za to, że służą pomocą wszystkim potrzebującym.

"Jestem w Braniewie, żeby przekazać państwu dobrą wiadomość, że żołnierze z 9. Brygady Kawalerii Pancernej już niedługo będą mieli nowy sprzęt. Będą to koreańskie czołgi K2" - powiedział minister Błaszczak.

Szef MON akcentował, że "żyjemy w trudnych czasach". "Rosja zaatakowała Ukrainę, próbuje odtworzyć imperium, a zawsze takie próby były groźne dla Polski" - wskazał.

Dlatego, jak mówił, konieczne jest wzmocnienie polskiego wojska poprzez zwiększanie jego liczebności i wyposażanie w nowoczesny sprzęt.

Polityk zaakcentował, że nie jest prawdą, jakoby rząd zwiększył nakłady na wojsko dopiero, kiedy Rosja napadła na Ukrainę

Minister odniósł się do głosów opozycji, jakoby rząd PiS zwiększył nakłady na wojsko dopiero, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. "To jest kłamstwo, to jest nieprawda" - podkreślił wicepremier.

Jak zaznaczył, wydatki na modernizację WP w 2009 r., czyli rok po napaści rosyjskiej na Gruzję, wynosiły 3 mld 300 mln zł. "W ubiegłym roku, jeszcze przed napaścią rosyjską na Ukrainę, było to 12 mld 800 mln zł, a więc prawie cztery razy więcej. W tym roku zwiększyliśmy nakłady, w przyszłym roku jeszcze nakłady zwiększamy. Dla rządu PiS bezpieczeństwo jest priorytetem" - powiedział.

Szef MON zaznaczył, że piknik wojskowy w Braniewie jest trzecim w kraju piknikiem w ramach inicjatywy MON "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna", czyli spotkań w tych miastach Polski, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi nowo zakupiony sprzęt wojskowy.

Czołgi to tylko część planu modernizacji sił zbrojnych. Wojsko dostanie śmigłowce AW-149

Przypomniał, że pierwszy odbył się w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie informował, iż do tamtejszej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej trafią śmigłowce AW-149. Z kolei przed tygodniem na pikniku w Ciechanowie Błaszczak zapowiedział, że do odtworzonej tam jednostki trafią czołgi Abrams.

W Braniewie szef MON dziękował żołnierzom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej za to, że służą pomocą wszystkim potrzebującym. Zachęcał do udziału również w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej jako jednym z elementów budowania siły wojska. Przypomniał, że miesięczne uposażenie w tej służbie to ponad 4,5 tys. zł. Można też zdobyć np. prawo jazdy czy inne uprawnienia przydatne również poza wojskiem.

Podczas sobotniej imprezy w amfiteatrze miejskim mieszkańcy Braniewa mogli obejrzeć prezentację sprzętu wojskowego. Odbyły się pokazy walki wręcz i szkolenie z pomocy przedmedycznej. Można było odwiedzić mobilny punkt rekrutacyjny i uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.