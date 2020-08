Do Niemiec przylecą po raz pierwszy izraelskie samoloty bojowe

Izraelskie samoloty bojowe przylecą w poniedziałek (17 sierpnia) po raz pierwszy do Niemiec, by odbyć wspólne ćwiczenia z niemieckimi Siłami Powietrznymi (Luftwaffe) i by wraz z nimi oddać hołd ofiarom zamachu na ekipę Izraela podczas olimpiady w Monachium - poinformowało dowództwo Luftwaffe.

Jak głosi jego komunikat, "dla uczczenia pamięci ofiar zamachu na olimpiadzie w 1972 roku niemiecko-izraelska formacja przeleci 18 sierpnia nad wojskową bazą lotniczą Fuerstenfeldbrueck. Lot powrotny przebiegać będzie skrajem miasta Dachau. Następnie niemiecko-izraelska delegacja złoży wieniec w miejscu pamięci w tamtejszym obozie koncentracyjnym i uczci ofiary Holokaustu oraz narodowosocjalistycznych rządów przemocy".

Na lotnisku w Fuerstenfeldbrueck rozegrał się ostatni akt tragedii izraelskich sportowców, pojmanych przez palestyńskich terrorystów w monachijskiej wiosce olimpijskiej.

Samoloty mają stacjonować w Niemczech przez dwa tygodnie biorąc udział w ćwiczeniach "Blue Wings 2020". Ich przylot stanowi realizację zaproszenia, wystosowanego przez inspektora Luftwaffe, generała Ingo Gerhartza podczas jego wizyty w Izraelu. Maszyny Luftwaffe uczestniczyły tam w ćwiczeniach.

"Po dokonanych w trakcie Szoa zbrodniach przeciwko ludzkości poruszającą oznaką naszej dzisiejszej przyjaźni jest to, że po raz pierwszy latamy z izraelskimi siłami powietrznymi obok siebie. Najciemniejszy rozdział niemieckiej historii jest dziś dla nas upomnieniem, by z całą konsekwencją zwalczać antysemityzm" - oświadczył w czwartek gen. Gerhartz.