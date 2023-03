Do Polski dotarły kolejne koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9

W środę (22 marca) do Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 - ogłosił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dziś do portu w Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. A więc uzupełniamy nasze jednostki wojskowe o sprzęt, który pochodzi z Korei Południowej, jest to realizacja naszych umów z ubiegłego roku" - ogłosił szef MON.

Przekazał, że czołgi i armatohaubice trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, do województwa warmińsko-mazurskiego. Dodał, że Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze i jest konsekwentnie wyposażane w nowoczesną broń.