Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał 25 września w Mesie w stanie Arizona umowę offsetową z koncernem Boeing, związaną z zakupem śmigłowców AH-64 Apache. Umowa zakłada powstanie centrum serwisowego śmigłowców w Bydgoszczy.

8 śmigłowców Apache z zasobów armii USA trafi już w przyszłym roku do Polski. W tej chwili trwa szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego. Chcemy, aby jak najszybciej umowa na zakup Apachy została sfinalizowana - napisał minister Błaszczak na platformie X.

"Polska będzie wkrótce mieć 96 Apachy. To będzie największa flota tych śmigłowców poza Stanami Zjednoczonymi" - powiedział Błaszczak podczas podpisywania umowy w zakładach Boeinga pod Phoenix, gdzie produkowane są Apache.

"Śmigłowce Apache trafią na wschodnią flankę NATO, do Żelaznej Dywizji (18 Dywizja Zmechanizowana - red.). Są to najlepsze na świecie śmigłowce uderzeniowe. Apache będą przeznaczone do współpracy z czołgami Abrams" - poinformował resort obrony na platformie X.

Oceniono, że "pozyskanie przez Polskę 96 śmigłowców uderzeniowych Apache pozwoli na skuteczne zwiększenie zdolności odstraszania potencjalnego agresora".

Zadaniem śmigłowców Apache będzie zamknięcie tzw. bramy brzeskiej. Te śmigłowce będą współpracowały z czołgami Abrams. Zamówienie 96 śmigłowców jest przemyślane - taka liczba jest nam potrzebna, żeby realnie odstraszyć agresora - podkreślił Mariusz Błaszczak.

W ramach umowy - pierwszej z trzech wstępnych kontraktów przed finalizacją zakupu śmigłowców AH-64 Apache - w zakładach WZL-1 w Bydgoszczy powstanie centrum serwisowe kluczowych części śmigłowców.