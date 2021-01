Dobry rok dla Wisły. Będą kolejne kontrakty dla polskiego przemysłu

Rok 2021 ma być dobrym czasem dla programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła. Ściślej, dla jego pierwszej fazy. MON zamierza w tym roku zakończyć kontraktowanie umów przewidzianych na tym etapie. Jak dowiaduje się WNP.PL, spłaciliśmy już 70 proc. należności z wycenionego na 4,75 mld dol. (ok. 17 mld zł) kontraktu na zakup dwóch baterii Patriot z radarami sektorowymi oraz 208 pociskami PAC-3.

Kłopoty z offsetem

Wisła opóźnia Narew

Dotyczyło to przede wszystkim należności wypłacanych przez MON w programie modernizacji czołgów Leopard do standardu 2PL. W 2019 r. miało to być ok. 1 mld zł. Nie wypłacono ich z powodu opóźnień w programie. Poszły na spłatę Wisły.W 2020 r. nie udało się jednak rozwiązać wielu ważnych problemów, które świadczyłyby o przełomie w programie Wisła. Wciąż nie zakończono negocjacji w sprawie zobowiązań offsetowych z koncernem Raytheon. Większość z tych zobowiązań odnosi się do całego programu Wisła, głównie do jego II jego fazy.Decyzji dotyczącej drugiej fazy naszego programu przeciwlotniczego średniego zasięgu też wciąż nie ma. - Jeśli chodzi o drugą fazę Wisły, to w tym zakresie nic się nie zmienia. Nie ma jeszcze żadnych informacji. Czekamy na decyzje - mówi płk Michalak.- Polska i tak osiągnie zdolność bojową pozyskiwanego dywizjonu przeciwlotniczego na bazie dwóch baterii Patriot pozyskiwanych w I etapie. Jak mówiłem, pod tym względem wszystko idzie zgodnie z harmonogramem - zapewnia pułkownik.Co gorsze, brak umowy na II fazę Wisły wpływa na opóźnienie kolejnego ważnego dla wojska programu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, w którym znaczący udział ma mieć polski przemysł. Realizacja programu Narew jest ściśle związana z programem Wisła.Czytaj też: Pancerna supernowoczesność. Amerykańskie czołgi z systemami ochrony

Co do tego programu, w którym znaczący udział ma mieć polski przemysł, również nie ma decyzji. Niedawno Inspektorat Uzbrojenia wypracował i przedstawił ministrowi obrony rekomendacje dla tego programu, mimo że formalnie nie zakończono jeszcze fazy analityczno-koncepcyjnej i jak na razie nie ma żadnego postępowania w sprawie Narwi.Płk Marciniak przekonuje, że problemy te nie wpłyną na dostawy pierwszych baterii Patriot dla Wisły i osiągnięcie przez nie wstępnej gotowości operacyjnej, ponieważ realizację I fazy programu Wisły gwarantuje rząd Stanów Zjednoczonych.