Donald Tusk mówi o kolejnych dymisjach generałów, ale wojsko zaprzecza

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz szef Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski podali się do dymisji. Opozycja przestrzega przed falą rezygnacji.

Dymisji jest więcej? Szef opozycyjnej partii ostrzega

- Otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów Dowództwa Generalnego. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może lada godzina zmienić się w konflikt globalny. Szczególnym kontekstem dla tej sytuacji jest fakt, że za 100 godzin odbędą się w naszym kraju wybory parlamentarne. Jak nigdy w ostatnich latach potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa - mówi Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Samo Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaprzecza jednak doniesieniem Donalda Tuska. W mediach społecznościowych poinformowało, że w jego strukturach nie doszło do dymisji. Te dotyczą Sztabu generalnego WP i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Donald Tusk, oprócz tego, że zapowiedział kolejne dymisje, podzielił się także bardziej ogólna troska o Wojsko Polskie.

- Zwracam się w związku z tym do wszystkich oficerów i generałów. Wojska Polskiego o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności. Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach w relacjach między władzą a wojskiem polskim, ale za kilka dni jest realna szansa, że rządy prawa i rządy konstytucji wrócą - mówi lider opozycji.

Co właściwie się wydarzyło i dlaczego? Donald Tusk chce jak najszybszych odpowiedzi

- Najważniejszym zadaniem dzisiaj - i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta - jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło, o wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych (...) Wszystkim tym politykom, którzy zapomnieli o słowach konstytucji przypomnę artykuł 26.: Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli - mówi Donald Tusk.

Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera oznajmił, że prezydent Andrzej Duda przyjmie dymisje generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego. Ma też od razu wyznaczyć ich następców.

- Absolutnie kluczową rzeczą jest zachowanie ciągłości dowodzenia i sprawności prowadzenia działań, stąd dzisiejsze zmiany kadrowe na najważniejszych stanowiskach dowódczych polskiej armii - powiedział szef Siewiera.