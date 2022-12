Dostawca nowoczesnego sprzętu dla armii zwiększył moce produkcyjne

Koniec roku to zwyczajowo czas podsumowań. Jaki był rok 2022 dla zakładów PCO? Z jakich dokonań firma jest najbardziej zadowolona i dlaczego przez wojnę na Ukrainie oferta wyrobów dla wojska okazała się tak ważna? WNP.PL rozmawia z Witoldem Słowikiem, prezesem PCO.

Produkowane przez spółkę wyroby to urządzenia o wysokiej jakości i zaawansowanych funkcjach, opracowane dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu - zapewnia Witold Słowik.

W mijającym roku, pomimo początkowych trudności, zrealizowaliśmy nasze plany i podpisaliśmy kilka dużych kontraktów - zaznacza prezes PCO, spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Wszystkie podpisane kontrakty realizujemy zgodnie z planem. Obecna sytuacja spółki jest stabilna i zadowalająca. Plan sprzedaży zostanie zrealizowany z nadwyżką - twierdzi szef PCO.

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych kontraktów i zdobytych nagród w 2022 r., wygląda na to, że był to udany rok dla zakładów PCO. Proszę powiedzieć, z czego jesteście najbardziej zadowoleni?

- PCO to samodzielne centrum badawczo-produkcyjne, a jednocześnie jeden z najważniejszych ośrodków rozwojowych optoelektroniki w Polsce. Produkowane przez spółkę wyroby to urządzenia o wysokiej jakości i zaawansowanych funkcjach, opracowane dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu. Przy konstrukcji nowoczesnych urządzeń optoelektronicznych wykorzystywany jest szereg unikatowych technologii, aby stworzyć produkt najwyższej jakości.

PCO pozyskało szereg ważnych umów na dostawy sprzętu optoelektronicznego dla wojska

W mijającym roku, pomimo początkowych trudności, zrealizowaliśmy nasze plany i podpisaliśmy kilka dużych kontraktów. W czerwcu zawarliśmy umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawy sprzętu noktowizyjnego i termowizyjnego dla Sił Zbrojnych RP. Przedmiotem umowy są gogle noktowizyjne MU-3ADM, monokulary noktowizyjne MU-3AM, lornetki noktowizyjne NPL-1M oraz strzelecki celownik termalny SCT Rubin. Jest to umowa długoletnia, obejmująca lata 2022-2025.

Podczas XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, została podpisana umowa pomiędzy PCO a Agencją Uzbrojenia. Przedmiotem umowy są 2334 komplety lornetek termowizyjnych NPL-1T, 250 kompletów lornetek noktowizyjnych NPL-1M oraz 400 kompletów strzeleckich celowników termalnych SCT Rubin.

W listopadzie PCO podpisało umowę z WB Electronics na 70 zestawów głowic optoelektronicznych dla celowniczego GOC-1 (głowica przeznaczona jest do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia oraz celowania do obiektów naziemnych i powietrznych w dzień i w nocy - przyp. red.) i dowódcy - GOD-1, do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30, montowanego na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak.

Zdobyliście też kilka nagród liczących się w branży.

- Zostaliśmy laureatem Defendera za głowicę optoelektroniczną GOS-1 do zestawów przeciwlotniczych, dostaliśmy nagrodę POLSECURE 2022 za monokular termowizyjny MT-1 oraz statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Państwa, a także Srebrny Laur Innowacyjności. Wzięliśmy też udział w wielu targach i konferencjach. To był dobry rok dla spółki.

Jak w obecnych, niełatwych warunkach gospodarczych przebiega realizacja nowych zamówień? Możemy już powiedzieć coś o finansowym podsumowaniu tego roku?



- Wszystkie podpisane kontrakty realizujemy zgodnie z planem. Obecna sytuacja spółki jest stabilna i zadowalająca. Plan sprzedaży zostanie zrealizowany z nadwyżką.

Wojna na Ukrainie spowodowała zwiększone potrzeby na produkty optoelektroniczne w polskim wojsku. Wymaga to zwiększenia potencjału produkcyjnego zakładu. Jak firma chce to zrobić?

- Istotnie, za sprawą wojny za naszą wschodnią granicą był to rok szczególny. PCO czynnie zaangażowało się w pomoc uchodźcom oraz mieszkańcom Ukrainy. Jestem dumny z naszych pracowników za tak liczne zaangażowanie.

Jedną z najważniejszych cech nowoczesnej armii jest zdolność do działania w dzień i w nocy

Ponadto wojna w Ukrainie udowodniła, że jedną z najważniejszych cech wyróżniających nowoczesną armię jest jej zdolność do działania w dzień i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych. Propozycje sprzętowe, jakie są w naszej ofercie, dają żołnierzom w coraz większym zakresie zdolność do działania przez całą dobę, a więc również w nocy.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, zwiększyliśmy moce produkcyjne. Kosztowało nas to wiele wysiłku i pracy na trzy zmiany, ale nasze starania przyniosły realne efekty.

Jakie w związku z tym nowe wyzwania stają przed firmą? Skąd spółka chce pozyskać środki na rozwój?

- Spółka planuje dalszy rozwój swoich produktów głównie przez doskonalenie już istniejących rozwiązań oraz tworzenie urządzeń i systemów wychodzących naprzeciw przyszłym potrzebom Sił Zbrojnych RP. Intensywnie też poszukujemy nowych, zagranicznych rynków zbytu, szczególnie na terenie Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Sprzęt PCO w transporterach opancerzonych Rosomak, a także w bojowych wozach piechoty Borsuk

Może pan powiedzieć coś więcej o najważniejszych planach i zamierzeniach firmy na 2023 r.? Z jakimi nowymi wyzwaniami (i obawami) będzie musiała się zmierzyć spółka w nowym roku?

- Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych kontraktów. Plan na rok 2023 wygląda optymistycznie, sytuacja finansowa spółki pozostanie stabilna.

PCO duże nadzieje wiąże z wdrożeniem wielosensorowych głowic optoelektronicznych dla bezzałogowej wieży ZSSW-30 dla kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a w dalszej perspektywie także dla nowych bojowych wozów piechoty Borsuk.

Spółka jest także producentem systemów obserwacji dookólnej oraz samoosłony na różne typy wozów bojowych. Dzięki temu dysponuje kompletną paletą wyposażenia optoelektronicznego dla obecnych i przyszłych wozów bojowych Wojska Polskiego.