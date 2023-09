Dostawy myśliwców F-35 do Polski mogą złapać opóźnienie

Kolejne złe wieści w sprawie produkcji samolotów F-35, na które czekamy z taką niecierpliwością. W związku z opóźnieniami w modernizacji technicznej, Pentagon i Lockheed Martin przesunęły szacunkową datę rozpoczęcia dostaw nowo zmodernizowanych F-35 o kilka miesięcy.

Opóźni się dostarczanie samolotów z aktualizacją Tech Refresh 3 (TR-3) nazywaną też Block 4.

Firma szacuje, że pierwsze dostawy planowane na 2023 r. nie nastąpią wcześniej, niż pomiędzy kwietniem a czerwcem 2024 r.

Polska kupiła 32 samoloty F-35 za 4,6 mld dol. z nową aktualizacją Block 4. Mieliśmy je zacząć dostawać od przeszłego roku. Czy to realne?

To już kolejne opóźnienie, które oznacza, że w 2023 r. dostarczonych zostanie mniej myśliwców Joint Strike Fighters i to aż o dwa tuziny.

Jak informuje Breaking Defense, harmonogram dostaw samolotów przewidzianych na bieżący rok przesunięto najwcześniej na kwiecień 2024 r. Możliwe więc, że będą jeszcze później.

Lockheed przewidywał , że pierwsze F-35 wyposażone w tzw. aktualizację Tech Refresh 3 (TR-3) zostaną dostarczone do końca tego roku kalendarzowego.

Refresh 3 (TR-3) znany jako Block 4, to pakiet obliczeniowy umożliwiający F-35 pozyskanie wielu nowych możliwości. Obecnie firma szacuje, że pierwsze dostawy nastąpią dopiero pomiędzy kwietniem a czerwcem 2024 r.

W rezultacie, w 2023 r. firma przekazała 97 samolotów F-35, zamiast - jak szacowano wcześniej - od 100 do 120 maszyn. To duży spadek. Nie pierwszy zresztą. Początkowo zakładano, ż w tym roku amerykański gigant lotniczy dostarczy od 147 do 153 myśliwców stealth. Potem liczbę tę skorygowano wstępnie na 100-120 maszyn.

Miesięcznie producent miał dostarczać średnio dziewięć samolotów TR-3 F-35. A jak jest?

Problemy rozwojowe wydłużyły harmonogram dostaw, co skłoniło Pentagon do wstrzymania nowych dostaw myśliwców do czasu zakończenia testów TR-3. Jednocześnie firma kontynuuje dostawy myśliwców zaplanowanych w konfiguracji TR-2 .

- Produkujemy 156 F-35 rocznie i spodziewamy się utrzymać to tempo, jednocześnie pracując nad sfinalizowaniem rozwoju i testowania oprogramowania TR-3 - podała firma w oświadczeniu.

Jako źródło opóźnienia Lockheed wskazał partnerów w programie. - Rozwój zintegrowanego procesora rdzeniowego (ICP) L3Harris był przyczyną większości opóźnień z powodu nieoczekiwanych wyzwań związanych z rozwojem sprzętu i oprogramowania, testowaniem integracji komponentów i systemów oraz testowaniem kwalifikacji systemu - cytuje wypowiedź rzecznika prasowego Lockheeda amerykański portal.

Pentagon spodziewał się, że miesięcznie będzie dostarczanych średnio dziewięć samolotów TR-3 F-35, a łącznie aż 101 do 1 lipca 2024 r. Przedłużające się opóźnienie oznacza, że wiele, jeśli nie praktycznie wszystkie z tych samolotów są zagrożone składowaniem do czasu zakończenia prac nad TR-3, kiedy to Pentagon ostatecznie odbierze dostawę.

Cytowany przez Breaking Defense rzecznik Wspólnego Biura Programowego F-35 oświadczył, że dotychczas z linii produkcyjnej Lockheeda zjechało 5 samolotów TR-3.

Jest raczej pewne, że dostawy polskich F-35 też będą opóźnione. Nie wiadomo tylko o ile

Przyznał, że chociaż program poczynił znaczne postępy w zakresie TR-3, urzędnicy podczas testów w locie doświadczyli wyzwań związanych z dojrzałością oprogramowania TR-3.

Co to oznacza dla Polski, która w 2021 r. zamówiła 32 myśliwce F-35 za 4,6 mld dol.? Pierwsze samoloty trafią do amerykańskiej bazy w latach 2024-2025. Będą się na nich szkolić polscy piloci.

Od 2026 do 2030 do Polski będą dostarczane kolejne samoloty, 4 do 6 rocznie. Polska czeka na samoloty F-35 w najnowszej aktualizacji, czyli z oprogramowaniem Block 4. Skoro produkcja tych maszyn się opóźnia, to i dostawy dla Polski najpewniej nie będą terminowe.