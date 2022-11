Dowódca terytorialsów dla WNP.PL: wielu naszych żołnierzy zmienia mundur

Przy dużym naborze mamy duży ubytek żołnierzy. To jednak pozytywny ubytek, zasilający struktury wojsk zawodowych - mówi dla WNP.PL gen. Wiesław Kukuła, podkreślając znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej dla kształtowania kadr Wojska Polskiego.

Jak przyznaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, brak powszechnego poboru powoduje, że terytorialsi niejako w sposób naturalny zasilają z czasem armię zawodową.

- Mamy dużą liczbę chętnych kandydatów do służby. W międzyczasie wicepremier Mariusz Błaszczak uruchomił program rozwoju sil zbrojnych. Nowy program, który zakłada liczebność armii na poziomie 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych. Powołano do życia pewne nowe struktury. Wielu naszych żołnierzy, pełniących terytorialną służbę wojskową, zdecydowało się założyć mundur żołnierzy zawodowych. Trudno nam wykazać realną dynamikę wzrostu formacji, bo przy dużym naborze mamy jednocześnie duży ubytek żołnierzy. Jest to pozytywny ubytek, zasilający struktury wojsk zawodowych - wyjaśnia generał.

Zobacz całą rozmowę z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, którą publikujemy w naszym "Kanale gospodarczym":

Jak informuje dowódca WOT, w szeregach tej formacji docelowo służyć ma 57 tysięcy żołnierzy. Rocznie są w stanie wyszkolić 10 tysięcy osób.

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost popularności WOT

- Pandemia wyhamowała potencjał szkoleniowy z uwagi na restrykcje związane z dostępem do obiektów szkoleniowych i z wielkością grup, które mogliśmy organizować do szkolenia. o około 50 proc. przez dwa lata. Wciąż odczuwamy opóźnienie wynikające z czasu COVID-u, ale tego roku - przez to ilu kandydatów zgłosiło się do służby po ataku Rosji na Ukrainę - jestem dobrej myśli. Myślę, że szybko nadrobimy te wartości - dodaje gen. Kukuła.

WOT to lekka piechota z pewnymi możliwościami przeciwpancernymi, która wykorzystuje także drony rozpoznawcze oraz uderzeniowe. Polska obrona terytorialna wykorzystuje coraz więcej rozwiązań cyfrowych, które mają być wsparciem w realnych działaniach dla zawodowych jednostek.

Coraz więcej środków na broń. Także dla ochotników

Skokowy wzrost środków na dozbrojenie wojska polskiego też będzie zauważalny dla WOT.

- To się przekłada przede wszystkim na jakość naszego wyposażenia, na liczbę środków bojowych oraz na wyposażenie, które pozyskujemy lub na te, które planujemy pozyskać. Warto tutaj podkreślić, że WOT był i będzie najtańszym rodzajem sił zbrojnych. Jest to formacja o profilu lekkiej piechoty, lekko zbrojna i nie dysponujemy w niej - poza systemami przeciwpancernymi i dronami rozpoznawczymi - żadnymi bardziej zaawansowanymi systemami - tłumaczy gen. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.