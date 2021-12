Dowódcze Rosomaki jadą do wojska

Na koniec roku Ministerstwo Obrony Narodowej, tradycyjnie już, robi zakupy. Na pierwszy ogień poszły 4 śmigłowce Black Hawk dla specjalsów, następnie samobieżne zestawy przeciwlotnicze Poprad dla 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, a 16 grudnia 2021 r. szef MON przekazał 6 wozów dowodzenia na podwoziu kołowym KTO Rosomak dla 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Anulowanie postępowań

W tym też roku Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę ze spółką Rosomak na kolejne 8 wozów. Wartość kontraktu to ponad 74 mln zł. Ich dostawa ma się zakończyć w 2022 r.Początki prac nad wozem dowodzenia dla naszej armii sięgają 2003 r., kiedy podpisano umowę na 690 nowych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Zakładano, że wojsko otrzyma 78 wozów dowodzenia szczebla taktycznego (WDST) Rosomak-WD. Projekt jednak „utknął” w fazie koncepcyjnej na wiele lat.W połowie 2005 r. opracowano wstępne wymagania taktyczno-techniczne. Jeszcze tego samego roku rozpoczęło się postępowanie przetargowe. Do jednostek wojsk lądowych miało trafić 67 WDST, a 17 kolejnych do taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego.W rok później postępowanie anulowano. Powodem była zmiana wymagań wobec wozów dowodzenia. Na pierwsze wozy dowodzenia wojsko musiało czekać ponad dekadę.Jak poinformował w połowie roku Wojciech Skurkiewicz, w latach 2021-2035 są planowane do pozyskania Wozy Dowodzenia-WD na platformie kołowej Rosomak. Ich liczba wynikać będzie z Planu Modernizacji Technicznej oraz potrzeb Sił Zbrojnych RP i możliwości finansowych na dany rok budżetowy.