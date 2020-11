Dowództwo V Korpus US Army w Polsce rozpoczęło działalność

W piątek w Poznaniu rozpoczęło działalność wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce. To jedyna struktura tego szczebla dowodzenia rozmieszczona w Europie; z Polski dowodzone będą amerykańskie siły lądowe na naszym kontynencie.

Szef MON wspomniał o modernizacji polskiej armii; przypomniał, że kupiła ona amerykańskie uzbrojenie: samoloty F-35, system Patriot i rakiety HIMARS. "Wszystko to służy temu, żeby polskie wojsko mogło ściśle współpracować z armią USA i NATO" - podkreślił.Wraził radość z tego, że USA zdecydowały się odtworzyć V Korpus i ulokować wysunięte dowództwo tego korpusu w Poznaniu. Przypomniał też, że Polska jest gotowa do przyjęcia "nawet 20 tys. amerykańskich żołnierzy".Ambasador USA podkreśliła, że inauguracja działalności V Korpusu w Polsce jest ważnym krokiem wzmacniającym bilateralne relacje polsko-amerykańskie, ale też wzmacniającym bezpieczeństwo w Europie."Nie ma żadnej wątpliwości, że sojusznicy NATO i fakt obecności wojsk amerykańskich w Polsce przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie, odstraszania potencjalnych agresorów i wzmocnienia sojuszu" - powiedziala Mosbacher. Amerykańska ambasador oceniła, że obecność dowództwa V Korpusu w Polsce wzmocni współpracę i integrację obu państw, ale też wpłynie na optymalizację działań."Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że to jest prawdziwie doniosły moment, który doprowadzi do łatwiejszego osiągniecia celów strategicznych i operacyjnych w tym regionie" - zaznaczyła.Gen. McKenrick przypomniał, że założony w 1918 roku V Korpus "może się pochwalić dumną tradycją służby na europejskim teatrze wojennym" podczas I i II wojny światowej.Podziękował za wkład Polski w bezpieczeństwo NATO oraz wsparcie rotacyjnego udziału i obecności USA w ramach operacji Atlantic Resolve; wymienił w tym kontekście ministra Błaszczaka i generała Mikę. "Dzięki umożliwieniu Stanom Zjednoczonym służby w Polsce, dajecie możliwość zapewnienia wkładu w bezpieczeństwo i stabilność w regionie, to również wzmacnia sojusz NATO" - mówił."Będziemy zwiększali naszą współpracę wojskową w przyszłości poprzez szkolenia i ćwiczenia; będziemy z dumą stali ramię w ramię z polskimi sojusznikami. Ta ceremonia, podczas której aktywujemy wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce pokazuje siłę relacji pomiędzy USA a polskimi sojusznikami i potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz współpracy wojskowej, bezpieczeństwa i stabilności w Europie" - podkreślił zastępca dowódcy V. Korpusu.Proces formowania Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu rozpoczął się w październiku. Pierwsza grupa personelu jest już w Polsce, sformowanie dowództwa i osiąganie gotowości operacyjnej będzie następować stopniowo - w ciągu kilkunastu miesięcy.W sierpniu szef MON podpisał z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement). 9 listopada prezydent Andrzej Duda ratyfikował tę umowę.Polska w ramach umowy zobligowała się do zapewnienia infrastruktury, która w przypadku zagrożenia będzie mogła przyjąć do 20 tys. żołnierzy amerykańskich. Ustalono również zmianę formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce, z rotacyjnej na trwałą, oraz wzrost liczby żołnierzy USA o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys.