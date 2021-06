Dragon dał szansę Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Borsuk gwoździem programu

Minął półmetek trwających od 2 do 18 czerwca ćwiczeń Dragon-21. To cykliczne, największe przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego realizowane pod kierunkiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących ćwiczeniom było zaprezentowanie przez Polską Grupę Zbrojeniową swojej oferty dla wojska.

Borsuk na ostatniej prostej

VSHORAD, Rosomak, Tulipan

Piorun, Feniks, Langusta

- Prezentacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego w czasie największego ćwiczenia taktycznego z wojskami stanowi potwierdzenie, że Polska Grupa Zbrojeniowa to partner w procesie modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Oferowane przez PGZ produkty stanowią integralną część uzbrojenia i wyposażenia, jakim dysponuje polska armia - powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.Głównym punktem prezentacji sprzętu przygotowanego przez PGZ był dynamiczny pokaz możliwości nowego pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk, powstającego w Hucie Stalowa Wola, opracowanego i rozwijanego w ramach projektu Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty o takim właśnie kryptonimie, który ma być następcą BWP-1.Umowę na realizację pracy rozwojowej z dofinansowaniem ze środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 62 mln zł podpisano z konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola SA w październiku 2014 r.Po raz pierwszy model nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, z wieżą bezzałogową ZSSW-30, zaprezentowano w 2017 r. podczas targów obronnych w Kielcach.- Prace nad NPBWP Borsuk są już na ostatniej prostej i liczymy na to, że niebawem rozpoczniemy negocjowanie warunków umowy na dostawę tego sprzętu do Sił Zbrojnych RP. Jestem przekonany, że rozwiązania PGZ już niebawem będą w pełni wykorzystywane w podobnych przedsięwzięciach poligonowych, stając się integralną częścią potencjału obronnego Wojska Polskiego - podkreślił Sebastian Chwałek.Uczestnicy pokazu mieli okazję zobaczyć armatę 35 mm AG-35 w wersji posadzonej na Jelczu, propozycję PIT-Radwar S.A. dla opracowanej w spółce koncepcji budowy systemu obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu VSHORAD.Podczas prezentacji nie mogło zabraknąć KTO Rosomaka, sztandarowej propozycji spółki Rosomak S.A. Pokazano też samojezdne lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego LUZES V/D na podwoziu samochodu ciężarowego Jelcz, propozycję Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. (WCBKT S.A.) oraz strzelnicę kontenerową Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.W części statycznej zaprezentowano system Tulipan - sterowany przeciwpancerny i przeciwtransportowy ładunek wybuchowy z bydgoskiej Belmy, gamę granatów i amunicji różnych typów produkowanej przez Zakłady Metalowe Dezamet S.A., różne wersje karabinka MSBS Grot, pistolety VIS 100 i P-99 AS 7 oferowane przez radomską Fabrykę Broni.Były też kamizelki kuloodporne, hełmy kuloodporne, maski przeciwgazowe i umundurowanie produkowane przez Maskpol S.A. Mesko pokazało przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, przeciwpancerny pocisk kierowany Spike.Pokazano rakiety Feniks o zwiększonej donośności dla wyrzutni Langusta i niekierowany pocisk rakietowy kalibru 70 mm NLPR, przeznaczony do zwalczania celów nawodnych i naziemnych oraz różne typy amunicji precyzyjnego rażenia.Czytaj też: Bell ma nowy pomysł na śmigłowce szturmowe dla Polski

Nie zabrakło przyrządów termonoktowizyjnych z warszawskiego PCO S.A. Zakłady Mechaniczne Tarnów zaprezentowały autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych.Wiele z zaprezentowanych systemów uzbrojenia i wyposażenia jest już w wojsku. Byłoby dobrze, gdyby także inne rozwiązania produkowane przez spółki PGZ znalazły się jak najszybciej na uzbrojeniu SZ RP.