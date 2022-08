Dron, który może latać 50 dni bez lądowania

Testy nowego drona oraz jego możliwości techniczne są owiane tajemnicą. Z informacji przekazanej przez koncern Airbus wynika, że w Stanach Zjednoczonych testowany jest Zephyr S. Dzięki zastosowaniu unikatowych rozwiązań może on latać 16 kilometrów nad ziemią przez ponad miesiąc bez konieczności lądowania.

W ocenie ekspertów wojskowych to może być prawdziwy przełom techniczny. Konstruktorzy koncernu Airbus Military opracowali innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zamontowanie w dronach ultra wydajnych powłok pochłaniających energię słoneczną. Dzięki temu możliwe jest zasilanie urządzenia w godzinach nocnych przez kolejne dziesiątki dni pracy w powietrzu.

Testy prowadzone były w Stanach Zjednoczonych w bazie Yuma Proving Ground od 15 czerwca tego roku i dały znakomite wyniki. Producent poinformował, że dron rozpoczął pracę i przez niemal miesiąc przekazywał bez przerwy dane zbierane przez urządzenia pokładowe do centrum analitycznego.

Z krótkiego, ogólnie dostępnego opisu technicznego wynika, że dron Zephyr S ma 25 metrów i waży około 75 kilogramów. Jego zaletą jest to, że może latać na wysokości 16 tysięcy metrów na ziemią, przez co jest bardzo trudny do wykrycia. Wyposażony jest w zestaw czujników, kamer i radarów, a dzięki nadajnikowi GPS jego aktualne położenie może być określone z dokładnością do 500 metrów.

Nie ujawniono na czym polega zastosowany system pobierania i magazynowania energii pozwalającej na tak długą prace bez konieczności zawijania do bazy.

Przewagą drona Zephyr jest bez wątpienia cena i możliwość czasowego, sterowanego punktowego wykorzystania. Dzięki temu wygrywa rywalizację z klasycznymi satelitami szpiegowskimi wykorzystywanymi przez wojsko.

Obecnie trwają testy przydatności tego urządzenia dla armii amerykańskiej w bazie lotniczej w Arizonie. Nie jest wykluczone, że Zephyr pobije kolejny rekord i przez 50 dni będzie latać w powietrzu. Po zakończeniu fazy próbnej możliwa jest produkcja ultra drona na potrzeby wyposażenia wojska NATO.