Drony FlyEye przelatały już 1000 godzin

Wojska Obrony Terytorialnej podsumowały szkolenie operatorów bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye w 2020 r., które oprócz wykonywania lotów treningowych wykorzystywane były także do innych zadań, m.in. w działaniach kryzysowych. Łącznie minidrony FlyEye były w minionym roku w powietrzu przez blisko tysiąc godzin.

Powietrzne patrole

FlyEye w innych rodzajach wojsk

Personel lotniczy eksploatujący drony brał udział w kursach i szkoleniach niezbędnych do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu, m.in. w dwu edycjach doskonalącego szkolenia podstawowego bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej do 150 kg oraz ich obsługi.Żołnierze WOT wzięli też udział w trzech edycjach doskonalącego szkolenia przygotowującego do uzyskania kwalifikacji operatora samolotu bezzałogowego o masie startowej do 25 kg oraz 6 edycjach kursu dla operatorów BSP (bezzałogowych statków powietrznych) zorganizowanego przez producenta tych dronów, gliwicką firmę Flytronic z grupy WB.Szkolenia realizowane były również w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Żołnierze uczestniczyli w szkoleniach w ramach Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji statków powietrznych, do którego włączono moduł dla zestawów bezzałogowych.Uzyskane kompetencje terytorialsi wykorzystywali podczas wykonywania powietrznego rozpoznania obrazowego w sytuacjach kryzysowych (podczas klęsk żywiołowych).W ramach wsparcia kryzysowego jednostki podległe Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej podczas lotów dyspozycyjnych realizowały wsparcie oddziałów Straży Granicznej w ramach operacji Odporna Wiosna.Monitorowały granice państwowe z Ukrainą, Białorusią i Litwą w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej z Ukrainą oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej. Uczestniczyły w akcjach przeciwpożarowych w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Narwiańskim i Białowieskim Parku Narodowym, a także w akcjach przeciwpowodziowych.Zobacz także: Leonardo testuje możliwości transportowe dronów w miastach

Jak podkreśla płk Marek Pietrzak z Dowództwa WOT, pododdziały tej formacji w 2020 r. współpracowały oraz brały udział w ćwiczeniach z innymi służbami. Terytorialsi wspierali działania wojsk operacyjnych podczas międzynarodowych ćwiczeń z wojskami sojuszniczymi pk. Bull Run-20, Masurian Lightninig, ćwiczeń taktycznych Lampart-20 oraz ćwiczeń straży wojskowych pk. Firee View.Bezzałogowce FlyEy, tyle że w niewielkiej liczbie, mają również jednostki specjalne i artylerzyści dysponujący systemem kierowania ogniem ZZKO Topaz. W 2016 r. trafiły na Ukrainę i były używane bojowo na wschodzie kraju podczas operacji przeciwko separatystom.Pierwsze 2 zestawy (8 BSL) FlyEye, w ramach umowy podpisanej w listopadzie 2010 r., trafiły do jednostki NIL i były wykorzystywane w misjach bojowych w Afganistanie. W połowie lutego 2013 r. podpisano umowę na dostawę w 2020 r. kolejnych 12 zestawów (48 BSL).9 z tych zestawów trafiło do jednostki NIL, a 3 pozostałe do Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz jednostek Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA). Również Komenda Główna Straży Granicznej zamówiła w Grupie WB FlyEye dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.Tych dronów jest jednak w naszym wojsku wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb. Systemy są modyfikowane i w miarę szybko i stosunkowo tanio mogłyby trafić do wojska. Częściej trafiają jednak za granicę.