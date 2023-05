Drony nad Kremlem. "Rosja przygotowuje atak terrorystyczny na dużą skalę"

To sensacyjna wiadomość. Rosjanie oskarżyli Ukraińców o terrorystyczny atak dronami na Kreml i chęć zabicia prezydenta Władymira Putna. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia drona eksplodującego na szczycie Kremlowskiego Pałacu. Zapowiadają odwet. Kijów zaprzecza.

Ukraina ukrywa szczegóły przyszłej wiosennej kontrofensywy przed sojusznikami. Boi się przecieków.

W bazie rosyjskich wojsk pogranicznych w okolicy lotniska w Symferopolu na okupowanym Krymie doszło do wybuchu.

Amerykanie mają nadzieję, że racjonalni ludzie w Rosji dojdą do wniosku, że koszty wojny przewyższają korzyści i zasiądą do negocjacji.

Podczas czwartej już podróży zagranicznej po wybuchu wojny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojechał do Helsinek, gdzie spotkał się z przywódcami Państw Nordyckich: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii. Zapowiedział kontrofensywę i apelował kolejny raz o zachodnie samoloty.

Ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko oświadczył, że w pełni zostało już sformowane 8 brygad szturmowych. Są plany utworzenia dodatkowych brygad, ponieważ jest na nie zapotrzebowanie i są do tego odpowiednie możliwości. Żołnierze przejdą teraz przeszkolenie trwające ok. 2-3 tygodnie. W tym samym czasie będą tworzone nowe jednostki.

Rosjanie oświadczyli, że w wyniku terrorystycznego ataku dwóch dronów na Kreml nie było ofiar ani strat materialnych. Prezydent nie został ranny i normalnie pracuje, mimo że Putina nie było na Kremlu w czasie ataku. Rosja zastrzega sobie prawo do odwetu, gdzie i kiedy uzna to za stosowne.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew komentując doniesienia o zamachu na prezydenta Rosji, ogłosił na Telegramie, że po tym ataku terrorystycznym nie ma już innych opcji poza fizyczną eliminacją Zełenskiego i jego kliki.

Rosja za wszelka cenę chce skonsolidować społeczeństwo wokół wojny

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina nie przeprowadziła ataku. Na doniesienia zareagował też doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaprzeczając atakowi ukraińskich dronów na Kreml. Powiedział, że Rosja ewidentnie przygotowuje atak terrorystyczny na dużą skalę. Dlatego demonstruje drony nad Kremlem.

Podkreślił, że Ukraina prowadzi wojnę wyłącznie obronną i nie atakuje celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Po co? To nie rozwiązuje żadnego problemu militarnego. Daje za to Federacji Rosyjskiej podstawy do usprawiedliwiania swoich ataków na ludność cywilną.

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że Rosja prawdopodobnie zainscenizowała ten incydent w pobliżu święta Dnia Zwycięstwa 9 maja, próbując sprowadzić wojnę do domu rosyjskich obywateli i stworzyć warunki dla szerszej mobilizacji społecznej w celu zwiększenia wewnętrznego poparcia dla wojny.

Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn bezpodstawnie stwierdził 3 maja, że ukraińska kontrofensywa już się rozpoczęła, prawdopodobnie w celu wykorzystania niepokojów i wezwania do zwiększenia rosyjskiego wsparcia wojskowego dla ofensywy Wagnera w Bachmucie.

Ukraińskie drony atakują, ale przede wszystkich rosyjskie bazy, składy paliwowe i magazyny

W bazie rosyjskich wojsk pogranicznych w okolicy lotniska w Symferopolu na okupowanym Krymie doszło do wybuchu, płonie też baza paliwowa w Kraju Krasnodarskim w Rosji, we wsi Wołna niedaleko Mostu Kerczeńskiego zapalił się zbiornik z paliwem.

Pojawiły się także informacje o ataku dronów na lotnisko wojskowe Seszcza w graniczącym z Ukrainą obwodzie briańskim oraz pożarze na lotnisku wojskowym w obwodzie leningradzkim.

Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły w nocy z wtorku na środę 21 z 26 irańskich dronów Shahed. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że zneutralizowano wszystkie bezzałogowce, które pojawiły się nad Kijowem.

Do zniszczeń doszło w Dnieprze, a także w obwodzie kirowohradzkim. Szef władz regionu Andrij Rajkowicz przekazał, że trzy drony trafiły tam w bazę paliwową. W Pawłohradzie po ataku rosyjskiej armii w ostrzale zginęły dwie osoby i 40 zostało rannych.

Wyciek amerykańskich tajnych dokumentów to przestroga dla Ukrainy przed ujawnianiem planów

Według amerykańskiej prasy Ukraina ukrywa szczegóły przyszłej wiosennej kontrofensywy przed sojusznikami. Według Politico władze w Kijowie uważają, że pomoże to zapobiec wyciekom informacji niejawnych.

Taką decyzję Kijów podjął w związku z wyciekiem tajnych dokumentów USA na początku kwietnia które mogłyby zaszkodzić działaniom wojennym. Ukraina nadal dzieli się pewnymi podstawowymi danymi wywiadowczymi ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami europejskimi.

Bliski współpracownik prezydenta Władimira Putina i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ponownie skomentował sprawę sobotniego przejęcia komorniczego pomieszczeń szkoły, w której uczyły się dzieci rosyjskich dyplomatów na misji w Warszawie. W jego ocenie „stosunków między Moskwą a Warszawą nie czeka już nic dobrego”.

Uważam, że racjonalni ludzie w Rosji dojdą do wniosku, że koszty wojny przewyższają korzyści i zasiądą do negocjacji - powiedział w wywiadzie z "Foreign Affairs" najwyższy rangą dowódca wojskowy USA gen. Mark Milley. Według niego może to nastąpić "w trakcie miesięcy, roku albo dwóch lat". Jak dodał wątpliwe jest, by jakikolwiek przełom nastąpił jeszcze w tym roku.

Pociski powietrze-ziemia Hydra w amerykańskim pakiecie pomocowym dla Ukrainy

Pentagon ogłosi w środę nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy wart 300 mln dolarów - podała agencja AP i inne media, powołując się na przedstawicieli resortu obrony. W pakiecie po raz pierwszy mają znaleźć się rakiety powietrze-ziemia Hydra 70.

Według AP obok niekierowanych rakiet lotniczych kalibru 70 mm (Hydra 70) w skład pakietu wejdą też haubice 155 mm. Portal Politico podaje, że USA przekażą też amunicję artyleryjską i moździerzową, ciężarówki i części zamienne.

Rakiety Hydra 70 to produkowane przez General Dynamics niekierowane pociski o zasięgu do 10,5 km, wystrzeliwane z 19-prowadnicowych wyrzutni, zarówno z samolotów, jak i śmigłowców. Jest to już kolejny rodzaj pocisków lotniczych, jakie przekazały USA Ukrainie, obok rakiet antyradarowych HARM. Łączna wartość dotychczas obiecanej broni to 35,4 mld dolarów.

68 przedstawicieli rosyjskiej opozycji politycznej podpisało w Berlinie deklarację przeciwko reżimowi prezydenta Władimira Putina i wojnie na Ukrainie.

W deklaracji stwierdzono, że rosyjskie wojska powinny zostać wycofane ze wszystkich terytoriów okupowanych. Należy przywrócić uznane międzynarodowo granice Rosji, postawić przed sądem zbrodniarzy wojennych, a ofiarom agresji wypłacić odszkodowania. Opozycja uznaje reżim prezydenta Rosji Władimira Putina za "nielegalny i zbrodniczy" i stwierdza, że z tego powodu "powinien zostać zlikwidowany".

Korupcja w rosyjskiej armii sprawia, że żołnierzom wszystkiego brakuje

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow ocenił, że Rosja, w obliczu nadchodzącej porażki na froncie, może być gotowa wycofać się z Ukrainy pod pretekstem problemów wewnętrznych. Możliwe, że w Rosji pojawi się jakaś katastrofa spowodowana przez ludzi i tak wytłumaczą, dlaczego kończą działania wojenne w Ukrainie.

Brytyjskie ministerstwo obrony spekuluje na temat dymisji odpowiedzialnego za logistykę wiceministra obrony Rosji generała pułkownika Michaiła Mizincewa. Według Brytyjczyków to dlatego Moskwa ma problemy, w tym w szczególności w zaopatrzeniu w amunicję dla wojsk atakujących Ukrainę.

Rosja nie ma wystarczającej ilości amunicji, by osiągnąć sukces w ofensywie. Niedobór amunicji napędza wewnętrzne podziały, przede wszystkim między rosyjskim ministerstwem obrony a Grupą Wagnera. Mimo mobilizacji przemysłu obronnego nie jest on w stanie sprostać wymaganiom czasu wojny.

Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zarzucił krajom Zachodu, że próbują stworzyć "jednobiegunowy świat". Państwami którym od lat ma rzekomo zależeć na marginalizacji pozycji Rosji są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Oświadczył, że wraz z upadkiem ZSRR Waszyngton i Londyn postanowiły stworzyć świat jednobiegunowy. Anglosasi do dziś nie zrezygnowali z tego planu. Ma to być główny sposób na zmianę obecnego porządku światowego.