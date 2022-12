Drony zaskoczyły Koreę, ale Polsce może pomóc wojna na Ukrainie

Wojsko Korei Południowej musi być lepiej przygotowane na zagrożenia ze strony północnokoreańskich dronów - uważa prezydent tego państwa Yoon Suk-yeol. Dla Polski poligonem doświadczalnym w zwalczaniu dronów może być wojna na Ukrainie.

Stworzenie nowej wojskowej jednostki dronowej zapowiedział prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. To reakcja na poniedziałkowy (26 grudnia) incydent z udziałem północnokoreańskich dronów. Znalazły się one wtedy w powietrznej przestrzeni swojego południowego sąsiada, a trzeba pamiętać, że obydwa państwa są formalnie nadal w stanie wojny.

Południowokoreańska armia poderwała swoje samoloty i śmigłowce, ale nie udało jej się strącić dronów. Przedstawiciel południowokoreańskiej armii złożył nawet oficjalne przeprosiny w tej sprawie.

- Nasze wojsko musi być lepiej przygotowane na zagrożenia ze strony północnokoreańskich dronów - uważa prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Chce, by zadaniem nowej jednostki stało się m.in. monitorowanie kluczowych obiektów wojskowych w Korei Północnej.

- Przyspieszymy tworzenie tej jednostki z powodu ostatniego wczorajszego incydentu - dodał.

Nowe wyzwanie dla wojska: zwiększenie kontroli nad dronami

Południowokoreańskie wojsko ma wkrótce zacząć wykorzystywać najnowocześniejsze drony stealth i wzmocnić nadzór nad bezzałogowymi statkami powietrznymi.

- Korea Południowa nie ma możliwości wykrywania i atakowania małych dronów obserwacyjnych o rozpiętości skrzydeł mniejszej niż 3 metry, chociaż może to robić w stosunku do większych takich maszyn - przyznaje z kolei generał Kang Shin Chul, kierujący pracą połączonych sztabów w tym kraju. Potwierdza jednocześnie zamiar stworzenia specjalnych jednostek dronów o różnych możliwościach i rozmieszczenie specjalnych systemów do neutralizacji wrogich dronów.

Bezzałogowe statki powietrzne stały się szybko jednym z najważniejszych elementów współczesnego pola walki. Wykorzystują je obie strony wojny rosyjsko-ukraińskiej - zarówno w celach zwiadowczych, jak i ofensywnych, czyli do bombardowania naziemnych pozycji przeciwnika. Tak było w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji, gdy Ukraina skutecznie używała tureckich Bayraktarów przeciwko rosyjskim siłom pancernym. Tak jest obecnie, kiedy Rosja wykorzystuje mniej skomplikowane, ale w zmasowanych atakach skuteczne maszyny czyli irańskie Shahedy.

Stany Zjednoczone zapowiedziały wyposażenie wojsk ukraińskich w systemy przeciwlotnicze i antydronowe. Wartość takiego pakietu pomocowego wynosi około 275 milionów dolarów.

- Wydatek ten pokryty zostanie przez Presidential Drawdown Authority (PDA), który pozwala Stanom Zjednoczonym na szybkie dostarczenie pochodzących z rezerw artykułów i usług obronnych bez zgody Kongresu w odpowiedzi na „sytuację awaryjną” - donosi informator Agencji Reutera.

Konieczne przyśpieszenie prac nad systemami antydronowymi. Mamy własne technologie

Pojawianie się coraz to nowych typów dronów to także wyzwanie dla twórców i producentów rozwiązań im przeciwdziałających.

- Nowe wyzwania, które pojawiają się na rynku, dopingują nas do stałego rozwijania możliwości naszego systemu, i to zarówno, jeśli chodzi o wykrywanie obcych bezzałogowych statków powietrznych nad kontrolowanym obszarem, jak i ich neutralizacji. Nasz system Hawk może spełniać funkcje podstawowe, ale może też zostać rozbudowany do wersji bardziej zaawansowanej, która szczególnie sprawdzi się m.in. w kompleksowej ochronie infrastruktury krytycznej - mówi Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes polskiej firmy Hertz New Technologies, której antydronowy system Hawk używają od kilku miesięcy ukraińskie służby.

Zdaniem Trzaskowskiego dziś jednym z najważniejszych zadań dla producentów takich rozwiązań jest stałe ulepszanie metod neutralizacji dronów. Chodzi m.in. o umiejętność odróżniania obiektów „swoich" od „obcych" oraz możliwość automatycznego powiadamiania o zagrożeniu.

- Możliwe jest stosowanie metod niekinetycznych, dużo tańszych w użyciu; prawdopodobne staje się zwiększenie zasięgu ich oddziaływania czy po prostu większa efektywność. Odpowiednio wyposażony system Hawk może posiadać duży zasięg działania, nawet kilkudziesięciu kilometrów, a przy tym precyzyjnie określać pozycję wrogiego drona - mówi Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Dla polskiego systemu Hawk Ukraina jest dziś też miejscem, który daje możliwość przyśpieszonej pracy nad rozwojem takich systemów.