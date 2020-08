Druga kadencja zwierzchnika sił zbrojnych to nie będzie bułka z masłem. Przed prezydentem trudne wyzwania

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoja drugą kadencję. Podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przejął też zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Jakie priorytety w polityce bezpieczeństwa, umacniania obronności oraz rozwoju sił zbrojnych dominować będą w rozpoczynającej się drugiej kadencji? Które z programów modernizacyjnych armii będą najważniejsze?

Niezbędna dobra współpraca z MON

Prezydent nie tylko obserwuje armię

Z rządem też za pan brat

Obronność ponad podziałami

Nakłady na obronność w czasie kryzysu

Więcej amerykańskich żołnierzy nad Wisłą

Wszystko zależy od budżetu

Armia nie od parad

Dlatego, zdaniem generała, prezydent nie może mieć aspiracji do jednoosobowego dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju. To, jak podkreśla ważna uwaga, w minionych latach wiele problemów pojawiało się przez niezrozumienie tej prawdy. - Relacje te wymagają zrozumienia przez wszystkich, którzy będą piastować to stanowisko - podkreśla generał.Prezydentowi w sprawach dotyczących armii potrzebna jest dobra współpraca z MON-em. W pierwszej kadencji długo było to niemożliwe. Przez pierwsze lata trwał ostry konflikt prezydenta z byłym już szefem MON Antonim Macierewiczem. Spór zakończyła dymisja Macierewicza, którego zastąpił Mariusz Błaszczak.Po tej nominacji, w 2018 r. zatwierdzono zmiany w Strukturze Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, które były głównym powodem konfliktu, gdyż zarówno minister jak i prezydent chcieli mieć decydujący wpływ na obsadę stanowisk dowódczych na czas wojny.Wraz z nowym ministrem obrony skończyły się masowe odejścia kadry dowódczej, radykalne zmiany w programach zbrojeniowych. Przyjęto to, jako sukces. Z nowym ministrem obrony zwierzchnik sił zbrojnych ma dobre relacje.Podczas kampanii prezydenckiej minister Błaszczak dziękował prezydentowi za podniesienie w ostatnich dwóch latach wskaźnika przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych z wielokrotności kwoty bazowej z 3,2 na 3,8.Ta poprawna współpraca nie znaczy, że prezydent, w drugiej kadencji, będzie odgrywał wiodącą rolę w sprawach wojska. Tą osoba nadal będzie minister obrony narodowej.Prezydent Duda nie tylko obserwuje wzmacnianie wojska polskiego, ale może też i inicjować procesy służące wzmacnianiu bezpieczeństwa kraju.W tym przypadku, skuteczność ich realizacji zależy od pozycji prezydenta we współpracy z rządem. Ta też nie zawsze była przykładna.Spektakularnym tego przykładem był zakup australijskich używanych fregat Adelaide. Podpisanie kontraktu na zakup tych okrętów miało być ukoronowaniem wizyty prezydenta w Australii, w sierpniu 2018 r. Jednak kiedy prezydent był już w drodze, premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że australijskich fregat jednak nie kupimy.Rząd zignorował też pomysł prezydenta, by zakup samolotów wielozadaniowych F-35 sfinansować ze specjalnie ustanowionego fundusz, a nie z budżetu MON, tak, jak to zrobiono w przypadku zakupu myśliwców F-16.Wciąż też cicho jest wobec zapowiadanego przez prezydenta przyspieszenia zwiększania wydatków na obronność, które w 2030 r. mają wynieść 2,5 proc. PKB. Andrzej Duda chciałby, aby ten wskaźnik obowiązywał już od 2024 r.Zdaniem Pawła Poncyljusza, członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, w sprawach obronności niezbędna jest współpraca wszystkich ośrodków i sił politycznych w kraju.- Od lat słychać wezwania polityków, komentatorów i ekspertów o to, aby kilka spraw wyłączyć z bieżącej walki politycznej. Do katalogu dziedzin, które wymagają działań w dłuższej perspektywie niż czteroletnia kadencja Sejmu należą bezpieczeństwo narodowe i polityka zagraniczna.Budowa strategii obronnych, struktura dowodzenia i rozwój armii, zakup uzbrojenia, kształtowanie sojuszy to zadanie wymagające wieloletniego i konsekwentnego działania wielu ekip rządzących - uważa poseł.Prezydent wystąpił z deklaracją współpracy w drugiej kadencji i wezwaniem do zgody w sprawach obronnych. Jednak zdaniem posła Poncyliusza, patrząc na to co dzieje się od pięciu lat trudno traktować to serio.Dla zwolenników polityki obronnej prowadzonej przez prezydenta, przyspieszenie zwiększenia nakładów na obronność, to jeden z przykładów świadczących o zainteresowaniu prezydenta sprawami armii oraz wspierania jej rozwoju i bezpieczeństwa militarnego.Wśród najważniejszych inicjatyw prezydenta, dodatkowo, Paweł Soloch, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wymienia również doprowadzenie do trwałej obecności wojsk amerykańskich i innych sił sojuszniczych NATO w Polsce oraz aktywne wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.Prezydent, w ostatnim czasie wykazał się szczególną aktywnością w umacnianiu relacji z USA, m.in. poprzez wielomiliardowe zakupy uzbrojenia. Nie przypadkowo Donald Trump nazwa Andrzeja Dudę przyjacielem.W rezultacie licznych spotykań z Donaldem Trumpem, obaj prezydenci podpisali porozumienie o współpracy wojskowej. Jego efektem jest decyzja o przeniesieniu do Polski wysuniętego dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA. To jeden z kluczowych ośrodków dowódczych amerykańskiej armii w Europie.Ma też do nas trafić dodatkowo 1 tys. żołnierzy amerykańskich. Umacnianie obecności amerykańskich struktur wojskowych w naszym kraju, to ważny prezydencki cel również na drugą kadencję.- Druga kadencja prezydenta będzie bardzo istotna dla polskiego systemu obronnego z wielu względów. Jesteśmy dziś w bardzo ważnym momencie związanym ze wzmacnianiem tego systemu elementami międzynarodowymi, przede wszystkim amerykańskimi. To co zrobiliśmy, to ważny proces, ale to dopiero początek drogi - uważa gen. Pacek.Twierdzi, że od aktywności prezydenta zależeć będzie ostateczna siła elementów natowskich i amerykańskich w Polsce w kolejnych pięciu latach. Rola prezydenta, nie tylko ministra obrony narodowej, w kontaktach międzynarodowych jest bowiem znacząca.Kolejna ważna kwestia, mająca decydujące znaczenie dla skuteczności działań podejmowanych w obszarze obronności, na które prezydent ma wpływ, dotyczy budżetu.- Sądzę, że w obecnej, w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, w której również Polska może się znaleźć, obecny budżet trudno będzie obronić. Nie tylko ten powiększony, planowany do 2,5 proc. PKB do 2030 r. lub wcześniej, jak chce prezydent - twierdzi gen. Pacek.Zobacz także: Amunicja dla Krabów i Raków będzie z Polski. Pewne problemy jednak pozostaną - Moje generalskie serce bije oczywiście dla armii i z wielką troska patrzę na działania prezydenta dotyczące zwiększenia finansów na obronność, jeśli jednak kryzys dotknie finanse państwa, myślę, że może być problem nawet z tym obecnym, dwuprocentowym budżetem dla wojska - dodaje.Jest też inny problem, który zdaniem generała, powinien zostać rozwiązany w drugiej kadencji. Chodzi o to, by nasze wojsko zaczęło więcej myśleć o przygotowaniu armii do działania w prawdziwie ekstremalnych warunkach, czyli konfliktu zbrojnego, a nie tylko przygotowywało się do zadań kryzysowych czy parad wojskowych.- To ważne, bo zmienia się sytuacja w świecie i Europie. Obserwujemy, pogarszające się stosunki USA z Chinami. Pogarsza się też sytuacja w Rosji. Eksperci nie wykluczają, i ja także, że napięcia te, za 5, może 10 lat, mogą przerodzić się w konflikt w Azji i na Morzu Południowo-Chińskim. Nie można też wykluczyć wykorzystania trudnych sytuacji wielu państw w Europie przez Rosję - sugeruje gen. PacekWedług niego, te zagrożenia trzeba już dzisiaj potraktować poważnie. W związku z powyższym, najbliższe 5 lat urzędującego prezydenta powinno być przede wszystkim mocno skoncentrowane na zadaniach najważniejszych dla wojska, realizacji pilnie potrzebnych programów modernizacyjnych.- Bo choć nasze wojsko jest liczniejsze i silniejsze, to jeśli chodzi o wiele jego zdolności, jest dziurawe, jak szwajcarski ser. Dlatego tak ważne w sprawach obronności, będzie dla Polskiej najbliższe pięć lat. Będą przy tym mieli co robić i rząd, wojsko, jak i prezydent. Wierzę, że tak będzie - podkreśla gen. Pacek.