DSEI 2021: Polska broń i wyposażenie dla żołnierzy i służb mundurowych na targach w Londynie

Jak poinformowała WNP.PL Polska Grupa Zbrojeniowa, na odbywających się od 14 do 17 września targach obronnych DSEI 2021 (Defence and Security Equipment International), które organizowane są co dwa lata w Londynie, grupa zaprezentowała szeroką ofertę produktów, rozwiązań i usług skierowanych do przedstawicieli sił zbrojnych, formacji mundurowych oraz służb ratowniczych.

Londyńska wystawa

Polskie ekspozycje