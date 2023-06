Amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon Technologies porzuca swoją nazwę i zmienia logo. Teraz potentat światowego przemysłu zbrojeniowego nazywa się RTX.

Zmiana nazwy i rebranding to rezultat połączenia Raytheon z United Technologies Corporation trzy lata temu. Powstała wskutek fuzji firma nazywała się tworząc Raytheon Technologies, a jej symbol giełdowy to właśnie RTX - co powstało z połączenia dotychczasowych symboli United, czyli UTX z RTN Raytheona.

RTX to działająca od 1922 roku – pod różnymi nazwami - amerykańska firma z branży lotniczej i obronnej, która dostarcza zaawansowane systemy i usługi, przede wszystkim z zakresu obronności. Swoją siedzibę ma w Arlington w Wirginii.

W skład koncernu wchodzą spółki, takie jak Collins Aerospace, Pratt&Whitney, Raytheon Intelligence&Space oraz Raytheon Missiles&Defence, które prowadzą szeroką działalność – od produkcji systemów przeciwrakietowych Patriot aż po broń laserową.

Obecnie firma prowadzi restrukturyzację zmierzającą do konsolidacji działalności całej grupy kapitałowej. W rezultacie w ramach RTX mają działać trzy marki: Collins Aerospace, Pratt & Whitney i Raytheon.

W 2022 roku koncern osiągnął sprzedaż swoich produktów na poziomie przekraczającym 67 miliardów dolarów. W tym roku zaplanowano znaczący wzrost, sięgający nawet 73 miliardów dolarów.