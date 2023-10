O dymisjach generałów Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego mówi się już obrazowo jako o trzęsieniu ziemi w Wojsku Polskim. Sprawa zdaje się być pokłosiem ich konfliktu z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, który trwał co najmniej od maja 2023 roku.

Dwaj generałowie: Rajmund Andrzejczak i Tomasz Piotrowski podali się do dymisji.

WNP.PL potwierdził informacje, że polska armia może zostać bez najwyższych dowódców.

Jest tajemnicą poliszynela, że minister Mariusz Błaszczak nie pałał do obu generałów miłością. Najprawdopodobniej nie jest to jednak jedyna przyczyna generalskich dymisji.

Dymisje złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Sprawa wyszła na jaw 10 października.

Wnioski o dymisję gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego trafiły już 9 października do Kancelarii Prezydenta.

Opozycja polityczna twierdzi, że są to dramatyczne informacje, które potwierdzają, iż PiS sam zgotował sobie kolejny konflikt, upartyjniając wojsko, jak nigdy w ostatnich 30 latach. Niesmak miało budzić masowe wykorzystywanie żołnierzy wojska w kampanii wyborczej jako statystów, „ścianki” do zdjęć dla polityków, mówiących, że Polska jest bezpieczna, a wojsko pod rządami PiS rośnie w siłę.

„Wsparcie” żołnierzy miało uwiarygodniać zbrojeniowe ambicje rządzących i zachęcać wyborców, by przy urnach zdecydowali o przedłużeniu rządów obecnej władzy.

Konflikt polityków z najwyższymi dowódcami trwał od dawna

Faktem jest jednak, że ani generałowie, ani Ministerstwo Obrony Narodowej nie skomentowali na razie sprawy dymisji. To sprawia, że od razu pojawiło się także wiele innych przypuszczeń i sugestii co do przyczyn decyzji generałów.

Już kiedy ministrem obrony narodowej został Antoni Macierewicz, cywilna kontrola nad armią według niektórych komentatorów zamieniała się w dowodzenie nią przez polityków. Powagi sytuacji nie dodawał także swymi działaniami ówczesny pomocnik ministra Bartłomiej Misiewicz.

Kolejny szef MON - Mariusz Błaszczak - miał uprawiać podobną politykę. Wiele wskazuje na to, że rola szefa Sztabu Generalnego była coraz bardziej marginalizowana. Zamiast niego to resort obrony w coraz większym stopniu dowodził poszczególnymi jednostkami.

Ponieważ wojsko, jeśli chodzi o politykę jest nieme, konflikt ten toczył się w ukryciu, ale z czasem coraz bardziej narastał. Minister Błaszczak miał nie chcieć przedłużenia na drugą kadencję kierowania Sztabem Generalnym Wojska Polskiego przez gen. Rajmunda Andrzejczaka. Tu jednak natrafił na przeciwne stanowisko prezydenta Andrzej Duda.

W połowie maja, po znalezieniu po kilku miesiącach rosyjskiego pocisku manewrującego pod Bydgoszczą, który 16 grudnia 2022 r. wleciał w polską przestrzeń powietrzną, doszło do gorszącego sporu ministra z generałami.

Mariusz Błaszczak obwinił dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego o zaniedbania w przekazywaniu informacji o rosyjskiej rakiecie.

Zarzucił mu publicznie, że nie poinformował o incydencie. W reakcji na to gen. Andrzejczak oświadczył, że taki meldunek został przesłany do MON. Jest tajemnicą poliszynela, że minister Błaszczak nie pałał miłością do obu generałów.

Dymisja najwyższych dowódców nasuwa pytania o bezpieczeństwo państwa

Wydaje się jednak, że to nie wszystkie przyczyny, które skłoniły obu dowódców do złożenia dymisji. W armii, pomimo optymistycznych zapowiedzi, nie dzieje się najlepiej.

Modernizacja nie trafia bezpośrednio do żołnierzy. Brakuje im często podstawowego wyposażenia osobistego, jednostki mają niepełne składy osobowe, a liczba zadań ciągle rośnie.

Żołnierze pilnujący granicy z Białorusią skarżyli się na trudne warunki służby, brak kwater, kuchni i pralni. Zmieniło się to trochę po publikacjach w mediach.

Dymisja najwyższych dowódców na pewno nasuwa pytania o bezpieczeństwo państwa. Być może w ostatnim czasie wydarzyło się w wojsku coś jeszcze, co skłoniło obu generałów do dymisji. Odpowiedzi na to możemy już jednak nie poznać przed wyborami parlamentarnymi.