16 sierpnia, symbolicznym aktem wypalenia pierwszej blachy, rozpoczniemy produkcję fregat Miecznik - oznajmił 14 lipca dyrektor programu Miecznik Cezary Cierzan. Przekazał, że - według harmonogramu - trzecia, ostatnia fregata, zostanie przekazana Marynarce Wojennej w 2031 roku.

W piątek, 14 lipca w Gdyni odbyła się prezentacja aktualnego harmonogramu realizacji programu Miecznik. Informacje o budowie trzech fregat, które zostaną przekazane Marynarce Wojennej, przedstawił dyrektor programu Miecznik Cezary Cierzan.

- Wchodzimy w fazę produkcji - przekazał Cierzan, dodając, że kończy się proces klasyfikacji projektu technicznego przez Towarzystwo Klasyfikacyjne. 16 sierpnia - symbolicznym aktem wypalenia pierwszej blachy - rozpocznie się produkcja pierwszego okrętu - poinformował dyrektor programu Miecznik.

Pierwsza fregata z programu Miecznik będzie pływać w 2026 roku

Jak zauważył, pierwotny harmonogram zakładał dostawę ostatniej fregaty w 2034 roku. "Trzecia fregata wejdzie do służby trzy lata wcześniej niż zakładaliśmy" - podkreślił. Podkreślił, że terminarz jest realistyczny i - jeśli nie dojdzie do zawirowań na rynku dostaw czy surowców, tak jak było w czasie COVID-19 - to zostanie zrealizowany.

Cierzan przekazał, że pierwsza fregata zostanie zwodowana w III kwartale 2026 roku, a dwa lata później rozpoczną się próby zdawczo odbiorcze i badania kwalifikacyjne. W tym czasie okręt zostanie przekazany Marynarce Wojennej.

Rozpoczęcie budowy drugiej jednostki zaplanowano na II kwartał 2025 roku; wodowanie ma nastąpić dwa lata później. Przekazanie fregaty odbędzie się w II kwartale 2030 roku.

Symboliczne palenie blachy trzeciej fregaty rozpocznie się w III kwartale 2026 roku. Dwa lata później jednostka zostanie zwodowana, a w II kwartale 2031 roku Konsorcjum PGZ-Miecznik przekaże ją Marynarce Wojennej.

Okręty zostaną wyposażone w urządzenia, których jeszcze nie ma na rynku

Dyrektor programu Miecznik podkreślał, że państwo polskie nigdy w historii nie dysponowało tak silnym systemem walki, jakim będzie Miecznik, a przewidziane dla fregaty systemy rozpoznania i uzbrojenia pozwalają obserwować i zwalczać cele na wodzie, pod wodą, w powietrzu i na lądzie.

Głównym systemem uzbrojenia będzie uniwersalna wyrzutnia pionowego startu zdolna do strzelania rakiet różnego typu, w tym również pocisków manewrujących. Okręt będzie uzbrojony w przeciwlotnicze rakiety CAMM brytyjskiego oddziału grupy MBDA o zasięgu do 25 km, CAMM-ER do 45 km - będące w fazie koncepcyjnej - pociski o zasięgu powyżej 100 km. Na Mieczniku znajdą się także armaty o zasięgu do 40 km i pociski przeciwokrętowe zdolne razić cele na odległość powyżej 200 km.

Cierzan podkreślił, że okręty zostaną wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia, których jeszcze nie ma na rynku. "Będziemy częściowo testować prototypy, aczkolwiek przy dzisiejszych możliwościach symulowania i testowania wirtualnego czy cyfrowego ryzyko, że coś nie będzie funkcjonować jest bardzo niskie" - ocenił i wskazał, że jednym z takich urządzeń będzie radar ścianowy.

Okręt będzie miał zdolność do zaokrętowania do 187 osób.

Program Miecznik realizowany jest w ścisłej współpracy z rządem i przemysłem Wielkiej Brytanii. Umowa między Agencją Uzbrojenia MON i konsorcjum PGZ-Miecznik została podpisana w 2021 r.