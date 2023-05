Dyscyplina w rosyjskim wojsku pogorszyła się po mobilizacji

Rosyjskie wojsko zmaga się z egzekwowaniem dyscypliny w swoich szeregach od początku operacji na Ukrainie, ale problemy te zapewne się pogorszyły po przymusowej mobilizacji rezerwistów.

Rosyjskie wojsko zmaga się z egzekwowaniem dyscypliny w swoich szeregach od początku operacji na Ukrainie, ale problemy te zapewne się pogorszyły po przymusowej mobilizacji rezerwistów w październiku 2022 roku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, wiarygodne badania przeprowadzone przez niezależnych rosyjskich dziennikarzy sugerują, że w okresie od stycznia do maja 2023 r. rosyjskie sądy wojskowe rozpatrzyły 1053 przypadki samodzielnego oddalenia się żołnierzy od jednostki - więcej niż w całym 2022 roku. Dane sądowe sugerują, że większość osób uznanych za winnych jest obecnie karana wyrokami w zawieszeniu, co oznacza, że mogą zostać z powrotem skierowani do "specjalnej operacji wojskowej".

"Wysiłki Rosji mające na celu poprawę dyscypliny koncentrują się na wytykaniu niesubordynowanych oraz promowaniu patriotycznego zapału, zamiast zajmowania się podstawowymi przyczynami rozczarowania żołnierzy" - wskazano.