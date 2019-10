Dzięki trójwymiarowej aplikacji Saaba piloci będą latać bezpieczniej

Saab poinformował o nowym rozwiązaniu 3D Global Terrain Database będącym bazą danych dla aplikacji lotniczych, które zapewnią lotnictwu globalne, najbardziej zaawansowane z dostępnych na rynku dane 3D dotyczące terenu i wysokości.

Szkolenie, planowanie oraz działania bojowe, zwłaszcza w lotnictwie, wymagają realistycznej trójwymiarowej świadomości sytuacyjnej.

Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniu Saaba pozwalającym na precyzyjną, dokładną analizę geoprzestrzeni i jej wizualizację w skali globalnej w 3D.

Precyzyjne odwzorowanie cyfrowe obszaru całego świata to nowy standard dla zaawansowanych systemów awioniki w lotnictwie.

Nowe rozwiązanie to efekt współpracy szwedzkiego Saaba z amerykańską firmą Vricon. Dzięki temu partnerstwu powstało rozwiązanie ustanawiające nowy standard dla zaawansowanych systemów awioniki w lotnictwie.



- Współpracujemy z Vricon, aby udostępnić tę znaczącą innowację na rynku i wyposażyć branżę w najbardziej zaawansowaną technologię baz danych lotniczych, czyli bazę danych 3D o wysokiej rozdzielczości przygotowana przez Saab - zapewniał Jan Widerström, szef Avionics Systems w obszarze biznesowym Saab IPS.



Ze współpracy z Sabem zadowolony jest też Vricon. - Vricon wspiera Saab i pomaga w tworzeniu nowego rozwiązania w zakresie baz danych lotniczych - mówi Magnus Brege, dyrektor generalny Vricon.



Jak mówił, dzięki partnerstwu wspierającemu branżę lotniczą produkty Vricon dotrą do nowych klientów, którzy skorzystają z globalnego dostępu do danych geoprzestrzennych o niespotykanej jakości światowej klasy 3D, co zapewni większą pewność operacji lotniczych na całym świecie.



Szkolenie, planowanie oraz rejsy lotnicze wymagają realistycznej trójwymiarowej świadomości sytuacyjnej, a także umiejętności georeferencji, czyli zbioru różnych informacji umożliwiających transformację współrzędnych wyrażonych w układzie cyfrowym do układu współrzędnych geodezyjnych.



Wizualizacja terenu oraz dokładność i jakość jego odwzorowania ma kluczowe znaczenie, ale tradycyjne obrazy nie są w stanie zapewnić ich dostatecznej jakości.



Saab prezentuje rozwiązanie pozwalające na precyzyjną, dokładną analizę geoprzestrzeni i jej wizualizację w skali globalnej w 3D, precyzyjnie odwzorowując cyfrowo obszar obejmujący cały świat, pomagając pilotom w przygotowaniu i w znalezieniu najbardziej bezpiecznej i efektywnej trasy działania.



Jego wykorzystanie dotyczy także cywilnego lotnictwa i przemysłu lotniczego. Z pewnością mógłby też służyć innym rodzajom wojsk.



Nowy system danych opiera się na archiwum DigitalGlobe, które zawiera najwyższej jakości komercyjne zdjęcia satelitarne obrazujące miliardy km kw. powierzchni Ziemi. Umożliwią one uzyskanie bardzo dokładnych fotorealistycznych obrazów 3D wraz z danymi co do ich wysokości, dostępnych za pośrednictwem tej unikatowej platformy wizualizacyjnej.



Rozwiązanie zawiera aplikacje dla systemów syntetycznego widzenia (SVS), systemów ostrzegania o terenie (TAWS), cyfrowych ruchomych map. Umożliwia pilotom dokładne odwzorowanie wszystkich widocznych obiektów na ziemi w 3D z doskonałą wiernością w porównaniu z innymi modelami, także satelitarnymi wykonującymi obrazy ziemi z lotu ptaka. Pozwala też na automatyczne korelowanie dowolnego obrazu przestrzennego z wysoką dokładnością z wysokością oraz we wszystkich innych wymiarach.



