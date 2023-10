Dzień Borsuka. Polski wóz piechoty można zobaczyć w centrum miasta

W piątek 6 października Polska Grupa Zbrojeniowa, jak co roku, organizuje Dzień Borsuka pod hasłem "Borsuk: Siła Polskiej Innowacji". To niepowtarzalna szansa, by w centrum Warszawy zobaczyć z bliska bojowy wóz piechoty, skonstruowany i wyprodukowany w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 12.00-16.00 w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym, ul. Nowy Świat 6/12.

Jak podaje PGZ, Dzień Borsuka to jedyna okazja, by w centrum Warszawy, tuż przy "palmie", zobaczyć Borsuka z bliska. Polski bojowy wóz piechoty dotychczas prezentowano w czasie defilady wojskowej z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.

Tym razem będzie można do niego podejść, sfotografować się z nim, a przy okazji zdobyć drobne upominki przygotowane z myślą o Dniu Borsuka. Dodatkową atrakcją towarzyszącą Borsukowi będzie symulator do nauki jazdy kołowym transporterem opancerzonym - także polskie rozwiązanie opracowane w gliwickim Obrum. PGZ dodaje, że na najmłodszych czeka również moc atrakcji, w tym konkursy z nagrodami.

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk jest w pełni polską konstrukcją opracowaną przez inżynierów z Huty Stalowa Wola (HSW). Oparty jest na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej i jest wyposażony w Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. To konstrukcja opracowana przez HSW wraz z WB Electronics.

Waży 28 ton i uzbrojony jest w armatę 30 mm oraz wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych. Jego załogę stanowi trzech żołnierzy, a w przedziale desantu przewozić może sześć osób.

Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h. Pływa z prędkością do 10 km/h.

Borsuk może zwalczać oddziały piechoty, pojazdy opancerzone, cele powietrzne oraz inne obiekty w każdych warunkach atmosferycznych. Borsuk będzie współdziałał z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej.

W lutym Agencja Uzbrojenia i konsorcjum firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej z HSW jako liderem zawarły umowę na dostawy 1400 Borsuków.

- To największy projekt polskiej zbrojeniówki od 50 lat - mówił wówczas szef MON Mariusz Błaszczak.