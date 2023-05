Dziś zwołana przez prezydenta narada BBN. Te dwie kwestie będą najważniejsze

Głównym tematem narady w BBN jest przygotowanie do szczytu NATO w Wilnie, który jest za kilka tygodni - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zapowiedział, że rozmowa będzie dotyczyła także sytuacji dot. rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.

Prezydent Andrzej Duda zwołał na czwartek naradę w związku z przygotowaniami do szczytu NATO, który ma się odbyć w Wilnie w dniach 11-12 lipca.

Jak przekazał szef BBN Jacek Siewiera, prezydent zaprosił na naradę m.in. wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSZ Zbigniewa Raua, ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. Tomasza Piotrowskiego.

Do czwartkowego spotkania w BBN dojdzie tydzień po tym, gdy 11 maja szef MON wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się do kwestii obiektu, który w grudniu ub.r. spadł w Zamościu pod Bydgoszczą.

Przydacz w rozmowie w Radiu Zet podkreślił, że prezydent takie rozmowy prowadzi regularnie.

"Głównym tematem jest przygotowanie do szczytu NATO w Wilnie, który jest za kilka tygodni: na jakim etapie jesteśmy, gdzie zmierzamy, jakie są nasze dalsze cele" - wymieniał szef BPM.

Prowadzący rozmowę stwierdził, że oczywistym jest, że rozmowa będzie dotyczyła także sprawy rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, a naprzeciw siebie siądą generałowie Andrzejczak i Piotrowski oraz szef MON i w tym kontekście Przydacz został zapytany, czy prezydentowi uda się pogodzić zwaśnione strony.

"W interesie państwa polskiego jest to, żeby wszystkie instytucje działały jak najlepiej - zarówno armia, Wojsko Polskie, jak i cywilny nadzór nad armią" - powiedział minister. "Ta rozmowa dzisiaj na pewno będzie dotyczyć tej sytuacji, bowiem - jak wiemy - jest tam jeszcze parę tematów do wyjaśnienia, do przedyskutowania i pan prezydent chce też taką rolę odgrywać, w której Pałac Prezydencki czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest miejscem, gdzie można spokojnie usiąść, w bezpiecznych warunkach przedyskutować i wymienić się także swoimi opiniami" - dodał.

Jak podkreślił Przydacz, "to, co jest najważniejsze to bezpieczeństwo państwa polskiego i przejrzenie procedur tak, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło". "Sytuacja jest skomplikowana" - wskazał. "Zupełnie inaczej procedury działają w sytuacji pokoju, a zupełnie inaczej w sytuacji wojennej" - dodał.

"Mieliśmy do czynienia z sytuacją niepożądaną, trzeba się jej przyjrzeć, trzeba ją skontrolować i jeżeli są jacyś winni, to z całą pewnością będą pociągnięci odpowiedzialności, ale nie można zamykać oczu na to, że są pewne procedury, które w stu procentach nie zadziałały i to trzeba poprawić, także na poziomie NATO-wskim, bo to też było przedmiotem rozmowy pana prezydenta z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO" - mówił.

Szef BPM był pytany, czy prezydent spotkał się z szefem MON po konferencji prasowej, na której zarzucił on gen. Piotrowskiemu, że naruszył procedury i go nie poinformował.

"Spotkanie było, według mojej wiedzy, już po tej konferencji. Pan premier Błaszczak był w Pałacu Prezydenckim, rozmawiał z prezydentem. Nie byłem przy tej rozmowie" - dodał. Przyznał, że rozmowa była dość długa. "Ta rozmowa była konstruktywna i prowadząca do ważnych wniosków z perspektywy bezpieczeństwa" - powiedział.

W Radiu Zet padło też pytanie dotyczące terminu, w którym prezydent miał zostać poinformowany. Przydacz przypomniał, że BBN wydało komunikat, że był to kwiecień. Dopytywany, czy to normalne, że zwierzchnik Sił Zbrojnych dowiaduje się o sprawie dopiero w kwietniu.

"Efektem tego działania było - mówiąc najbardziej dyplomatycznie - bardzo duże niezadowolenie pana prezydenta z faktu przekazania tej informacji w tym momencie" - powiedział Przydacz. "Oczywistym jest, że taka informacja powinna wpływać do najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego dużo, dużo wcześniej" - dodał.

W reakcji na słowa szefa MON Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski zaapelował dzień później "o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy".

Prezydent: są problemy w przygotowanych już dawno procedurach

BBN podało 12 maja, że informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Duda nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie. Następnie MON poinformowało, że prezydent i premier otrzymali raport z kontroli funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP. Wnioski - jak podano - wyraźnie wskazują na zaniedbania Dowódcy Operacyjnego RSZ.

W środę prezydent - przebywający tego dnia z wizytą w Islandii, gdzie odbywa się szczyt Rady Europy - został zapytany przez dziennikarzy, czy zapoznał się z raportem MON, powiedział, że zapoznał się z nim od razu "w szczegółach", przekazał go także do analizy ekspertom w BBN. Prezydent podkreślił, że ma swoje wnioski w tej sprawie, ale "raport jest klauzulowany" i nie można publicznie mówić o jego szczegółach.

Stwierdził, że są problemy w przygotowanych już dawno procedurach. Zaznaczył, że procedury są, "ale nigdy nie były wykorzystywane, bo nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji". "Nigdy politycy polscy nie znaleźli się w tej sytuacji. To jest kwestia współdziałania, wspólnej realizacji zadań: z jednej strony cywilnego kierownictwa nad armią, ale z drugiej strony kwestii czysto wojskowych. Pewne elementy funkcjonują dobrze, a pewne elementy funkcjonują gorzej, czy nie zafunkcjonowały" - oświadczył prezydent. "Będziemy to poprawiali, łącznie z procedurami NATO" - dodał.