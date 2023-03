Dziwny wybuch gazociągu w Rosji

Wybuch i pożar gazociągu Gazpromu w obwodzie swierdłowskim w Rosji. Płomienie widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a w ogniu stanął też okoliczny las. Takich wybuchów i pożarów w Rosji jest coraz więcej. Sprawcy nieznani, ale Rosjanie są przestraszeni.

Poniżej prezentujemy zestawienie najnowszych informacji na temat wojny na Ukrainie.

Prezydent USA Joe Biden wyraził zaniepokojenie rozmieszczeniem rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi.

Niemieckie Leopardy i angielskie czołgi Challenger trafią wkrótce na front.

W Rosji na dwa lata więzienia skazano ojca dziewczynki, za rysunek na którym widniała flaga ukraińska.

Według amerykańskiego Instytut Badań nad Wojną (ISW) Rosjanie kontynuują ofensywę w okolicach Bachmutu. Z danych instytutu wynika, że 28 i 29 marca siły rosyjskie posuwały się naprzód w południowym i południowo-zachodnim Bachmucie. Ukraińcy podają, że w rejonie Bachmutu żołnierze odparli 28 ataków rosyjskich.

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatnich 24 godzin wróg przeprowadził 5 nalotów rakietowych i 25 ataków lotnictwa oraz przeprowadził 34 ataki z systemów artylerii rakietowej. Jednostki Sił Obronnych Ukrainy odparły ponad 60 ataków wroga z czterech kierunków. Biłogorówka, Bachmut, Awdijewka i Maryinka pozostają w epicentrum działań wojennych.

Dostawy zachodnich czołgów i innego sprzętu na Ukrainę przybliżają kontrofensywę

Tymczasem ukraińskie siły wzmogły aktywność bojową w rejonie Zaporoża i Chersonia. Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło 5 nalotów na tereny koncentracji okupantów, a jednostki obrony przeciwlotniczej zniszczyły rosyjski bombowiec frontowy Su-24M.

Jednocześnie ukraińskie rakiety i artyleria uderzyły w trzy obszary koncentracji wojsk i sprzętu wojskowego Rosjan, stację radiowo-elektroniczną, magazyn amunicji oraz dwa magazyny paliwa.

Część analityków uważa, że podjęte tam działania ofensywne mogą być preludium do przyszłej ofensywy. Równie dobrze może jednak chodzić o wprowadzenia Rosjan w błąd.

Brytyjskie czołgi Challenger i niemieckie Leopard 2 trafią wkrótce na front. Mają wziąć udział w nadchodzącej ukraińskiej kontrowersyjne. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oświadczył 27 marca, że siły ukraińskie mogą planować rozpoczęcie kontrofensywy w kwietniu lub maju, w zależności od warunków pogodowych.

Ukraińcy przedstawili swój plan pokojowy. Na pewno nie spodoba się Rosjanom

Odpowiadając na pytanie, jak przyjął decyzję rosyjskiego prezydenta o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi, prezydent USA Joe Biden odpowiedział, że jest zaniepokojony niebezpieczną retoryką Władimir Putina.

Kwestia bezpieczeństwa nuklearnego jest jednym z najważniejszych punktów planu pokojowego Ukrainy. Dziesięciopunktowy plan Ukraina przedstawiła na forum szczytu dla demokracji w którym wzięło udział 121 państw. Zakłada on zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa radiacyjnego, jądrowego i energetycznego, zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk rosyjskich z zajętych terytoriów, przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy, uwolnienia wszystkich więźniów i deportowanych, a także wypłatę reparacji wojennych.

Na dalekiej Syberii 3 tys. żołnierzy oraz międzykontynentalne rakiety balistyczne biorą udział w ćwiczeniach, które mają przypomnieć światu nuklearne możliwości Rosji. Straszenie bronią atomową przez Putina stało się już normą, wykorzystywaną „dla pokrzepienia serc”, kiedy na froncie brak sukcesów.

Amerykanie poinformowali Rosję, że nie będą już przekazywać kluczowych danych o swoich strategicznych siłach nuklearnych. To reakcja na zawieszenie przez Moskwę udziału w programie Nowy START, który gwarantował wymianę informacji co do liczby rakiet, głowic i bombowców strategicznych do ich przenoszenia stacjonujących w konkretnych bazach.

Kolejny grant finansowy z USA na wsparcie ukraińskiego budżetu

Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian spotkał się 29 marca w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, aby dokonać przeglądu umów o współpracy oraz o przekazaniu irańskich systemów uzbrojenia na wojnę na Ukrainie w zamian za rosyjskie samoloty Su-35.

Z kolei Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych środki grantowe w wysokości 1,25 mld dolarów, które zostaną przeznaczone głównie na świadczenia socjalne, w szczególności na wypłaty emerytur oraz wsparcie niektórych państwowych programów pomocy społecznej.

Spodziewane jest zintensyfikowanie dwustronnych stosunki Rosji i Iranu, który wznowił regularne loty między Teheranem a Moskwą, prawdopodobnie w celu wsparcia transferów broni. Prawdopodobnie chodzi o dostarczenie dronów Shahed-131 bojownikom Grupy Wagnera, którzy rozpoczęli szkolenie w zakresie obsługi dronów.

Finansista Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, wykorzystał niedawną historię ojca z obwodu tulskiego, skazanego za antywojenny rysunek jego 12-letniej córki z ukraińską flagą, w celu poprawy własnego wizerunku. Skierował pismo do prokuratora obwodu tulskiego, w którym stwierdza, że wydanie wyroku dwóch lat więzienia dla ojca dziecka jest niesprawiedliwy.

W obwodzie swierdłowskim w Rosji doszło do wybuchu gazociągu należącego do Gazpromu. Płomienie widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a w ogniu stanął też okoliczny las. Takich wybuchów i pożarów w Rosji jest coraz więcej.