Ekspresowa dostawa z Korei. Potężna broń już wkrótce będzie w Polsce

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostarczenie dla wojska koreańskich wyrzutni K239 Chunmoo. Podpisanie jej planowane było w Seulu, dokąd z wizytą wybierał się minister. Do podróży jednak nie doszło.

Umowę z Koreańczykami podpisanao w Warszawie; przewiduje ona dostawy 288 wieloprowadnicowych wyrzutni K239 Chunmoo produkowanych przez grupę Hanwha. Cena szacowana jest na 6,12 mld. dol.

Pierwsze 18 wyrzutni ma zostać dostarczonych wraz z amunicją w 2023 r. Kupiliśmy 23 tys. pocisków.

Zgodnie z umową w polskim przemyśle zamówione zostaną pojazdy dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne oraz wozy ewakuacji technicznej.

Pierwszy dywizjon systemów wyrzutni K239 Chunmoo z Korei Południowej dostaniemy bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu roku od zakończenia negocjacji dotyczących zakupu blisko 300 wyrzutni, o czym poinformował szef MON.

Zgodnie z umową zawartą w 2019 r., w 2023 r. trafi też do Polski dywizjon amerykańskich mobilnych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS (18 wyrzutni oraz dwie szkolne) z pociskami o zasięgu 300 km.

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli... W tym jednak przypadku porzekadło to nie wszystkich przekonuje. Imponująca skala zakupów budzi obawy, czy Polska udźwignie je finansowo.

Pod koniec maja wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał zapytanie ofertowe, dotyczące pozyskania około 500 wyrzutni M142 HIMARS na potrzeby ponad 80 polskich baterii. Dowiedzieliśmy się jednak, że z USA kupimy jedynie ok. 200 wyrzutni rakietowych, za to prawie 300 podobnych systemów pozyskamy z Korei. Co się stało?

Po wcześniejszych zakupach uzbrojenia „na sztuki”, zapowiedź kupna 486 wyrzutni M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), z pakietem logistycznym, szkoleniowym i technicznym wsparciem była dużym zaskoczeniem.

Razem z systemami kupiliśmy pociski rakietowe oraz rakiety balistyczne, a także amerykański systemem dowodzenia

W programie Homar, bo tak nazwano projekt pozyskania systemów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu dla Wojska Polskiego, zakładano kupno 56 wyrzutni dla trzech dywizjonów. Wartość programu oceniano na 8-10 miliardów zł.

W 2017 r. Strategiczny Przegląd Obronny rekomendował zwiększenie zakupów do 160 wyrzutni za ponad 16 mld zł,, ale już wówczas wiadomo było, że to marzenie z dalekiej przyszłości.

Ostatecznie w 2019 r. nabyto 20 wyrzutni HIMARS (jeden dywizjon 18 wyrzutni plus dwie szkolne) za 414 mln dol. netto (dziś ok 2 mld zł).

Kupiliśmy też 270 pocisków rakietowych GMLRS oraz 30 rakiet balistycznych ATACMS, a także amerykańskim systemem dowodzenia wraz ze standardowymi pojazdami.

W programie Homar zakładano zakup co najmniej 600 rakiet, a kupiono 300. Niezbyt dużo, jak na potrzeby artylerzystów... Gdyby strzelały wszystkie systemy amunicji wystarczy na dwie i pół salwy!

Tak duże zakupy pozwoliłoby na znaczące wzmocnienie potencjału naszego wojska

Teraz chcemy kupić 500 systemów artylerii rakietowej, z czego 200 HIMARS-ów i aż 300 K239 Chunmoo. Tak duża liczba systemów rakietowych znacząco wzmocniłaby potencjał bojowy naszej armii. Mielibyśmy ich więcej niż obecnie posiadają Stany Zjednoczone.

Miałoby to silny efekt odstraszający, ale rodzą się wątpliwości, czy Polskę stać na zakup i utrzymanie takiej puli broni. I czy starczy ludzi do ich obsługi i miejsca w koszarach... Do tego będziemy mieli 2 standardy artylerii rakietowej - i wszystkie problemy logistyczne z tym związane.

Ponownie pojawiły się pytania, czy Polskę na to stać. Cena jednego systemu to ponad 5 mln dol. Koszt jednej rakiety GLMRS to od 150 tys. do 170 tys. dol. Pocisk balistyczny ATACMS to co najmniej 1 mln dol. Szybko wyliczono, że za HIMARS-y musielibyśmy zapłacić ok. 50 mld zł. Jedną salwę 500 polskich HIMARS-ów wyceniono na ok. 2 mld zł.

Do tego dochodzą 3-4-krotonie wyższe koszty jego eksploatacji w ciągu całego życia. Niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, zbudowanie zabezpieczenia logistycznego, odpowiednie wyszkolenie ludzi, a także przygotowanie podsystemu rozpoznania. To może kosztować nawet ok. 200 mld zł.

Amerykański dywizjon tych systemów liczy ok. 400 osób, nie licząc żołnierzy rozpoznania i logistyki. Do obsługi pięciuset HIMARS-ów trzeba by kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy uda się tylu znaleźć, nawet jeśli taki zakup będzie rozłożony na dekadę? Zwłaszcza, że wyszkolenie obsług i potrzebnego personelu trwa kilka lat.

Amerykanie musieliby przez lata produkować HIMARS-y tylko na potrzeby Polski

Polska propozycja zadziwiła i wprawiła w zakłopotanie Amerykanów. Nie wiadomo dokładnie, ile systemów HIMARS mają obecnie, ale Pentagon oświadczył, że w 2020 r. było ich w zapasie 410 szt. Koncern Lockheed Martin deklaruje, że jest w stanie produkować 72 rocznie.

Było wiadomo, że szybka dostawa tak dużej liczby sprzętu dla Polski, jest nierealna. Lockheed Martin nie ma odpowiednio dużych mocy przerobowych, a do tego wzrósł popyt na te systemy z powodu wojny w Ukrainie, do której również trafiło już ponad 20 takich systemów.

Już pod koniec sierpnia wicepremier Błaszczak poinformował, że rozmawiał z partnerami z Korei Południowej w zakresie potencjalnego pozyskania i wspólnego rozwoju wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na podwoziu kołowym K239 Chunmoo.

Międzyrządowe rozmowy z Amerykanami o zakupie kolejnych HIMARS-ów toczą się nadal, ale dotyczą zakupu ok. 200 systemów. Ich dostawy najpewniej nie rozpoczną się wcześniej, niż 2025 r. i potrwają przynajmniej kilka lat.

Koreańska firma Hanwha Defense zaoferowała szybszy czas dostaw swoich systemów, będących koreańskim odpowiednikiem HIMARS-ów (K-HIMARS). Pierwsze dostawy mają być już w przyszłym roku, dostaniemy 18 wyrzutni K239, ale ich dostawy mają się zakończyć ok. 2027 r.

Amerykańskie systemy kupiliśmy bez offsetu, jeśli chodzi o koreańskie, MON zapowiada wysoki poziom polonizacji

Amerykańskie systemy kupiliśmy bez offsetu. Jeśli chodzi o koreańskie MON zapowiada, wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walki Topaz.

Przypomnijmy, co to za broń. System K239 Chunmoo K-MLRS, to samobieżna kołowa wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet mogąca strzelać pociskami o różnym kalibrze. Przenosi dwa kontenery z pociskami rakietowymi.

W każdym może mieć 20 niekierowanych pocisków kalibru 130 mm mających zasięg 36 km, sześć niekierowanych rakiet kalibru 227 mm o zasięgu 45 km oraz sześć kierowanych rakiet 239 mm o zasięgu 80 km.

Od czerwca 2022 r. w Południowej Korei trwają prace rozwojowe nad pociskiem kalibru 400 mm o zasięgu 200 km., których w kontenerze wyrzutni będzie można załadować 2 oraz pociskiem kalibru 600 mm o zasięgu do 290 km. System będzie przenosił jeden taki pocisk.

Na razie nie widać możliwości strzelania z koreańskich wyrzutni na odległość do 300 km. Według analityków w koreańskim systemie nie można używać amerykańskich rakiet kierowanych ATACMS.

To nowy system. Do armii koreańskiej trafił w połowie 2015 r. W baterii jest 18 wyrzutni oraz tyle samo wozów amunicyjnych. Pojazd amunicyjny (ASV), współdziałający z wyrzutnią, przewozi cztery zasobniki przeładunkowe.

Wciągu 30 sek. z wyrzutni można odpalić 6 rakiet kal. 239 mm. Rakiety kalibru 239 mm mają długość 3,96 m i są prowadzone przez GPS/INS w dwóch trybach działania: rozerwanie uderzeniowe do użytku przeciwko personelowi i opóźnione rozerwanie w celu zniszczenia bunkrów.

Jakie korzyści z umowy z Koreańczykami będą miały polskie zakłady produkcyjne

Obecnie armia południowokoreańska ma 218 zestawów K239. Kolejnych 12 zestawów jest w siłach zbrojnych Emiratów Arabskich. Polska byłaby trzecim ich użytkownikiem.

Skoro przez siedem lat koreańska firma wyprodukowała 230 systemów to czy zasilona ogromną polską gotówką będzie mogła zwiększyć swoje moce i produkować np. po 60 szt. tej broni rocznie tylko dla Polski?

Ważne jest też, jak duży będzie polski wkład w ich produkcję, kiedy się rozpocznie i czy, oraz jakie rakiety będziemy budować. Wiemy, że umowa ma objąć transfer technologii, pozwalający polskim zakładom pozyskanie zdolności produkcyjnych, serwisowych i modernizacyjnych. Co jeszcze?

Według specjalistów uważa, że współpraca będzie przełomowa dla polskiej zbrojeniówki i wyniesie kompetencje i technologie rakietowe polskiego przemysłu obronnego na wysoki poziom. Oby ten optymistyczny scenariusz się sprawdził...