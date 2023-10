Elementy systemów rakietowych Himars i Chunmoo będą powstawały w Polsce

Elementy systemów rakietowych Himars i Chunmoo będą powstawały w zakładach Mesko – zapowiedział we wtorek w Skarżysku-Kamiennej prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Dodał, że realizacja projektów będzie wymagać zatrudnienia „kolejnych setek pracowników”.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) planuje rozbudowę zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej, aby zwiększyć produkcję amunicji, systemów rakietowych i innych zaawansowanych technologicznie produktów zbrojeniowych.

Prezes PGZ Sebastian Chwałek podkreślił, że Mesko będzie produkować systemy rakietowe, w tym systemy Javelin i Himars, co spowoduje zatrudnienie "kolejnych setek pracowników" i odbudowę kompetencji przemysłu zbrojeniowego w regionie świętokrzyskim.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz senator Jarosław Rusiecki podkreślili znaczenie rozwijania przemysłu zbrojeniowego dla bezpieczeństwa państwa i wyrażali poparcie dla kontynuacji inwestycji w sektorze obronnym.

Mesko będzie produkować m.in. systemy rakietowe Javelin

We wtorek przed fabryką Mesko w Skarżysku- Kamiennej odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) i polityków Prawa i Sprawiedliwości.

- Mesko jest jednym z największych i kluczowych podmiotów w polskim przemyśle zbrojeniowym. 2700 pracowników, którzy realizują najbardziej zaawansowane technologicznie produkty naszej grupy zbrojeniowej to dopiero początek - zapowiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek.

- W najbliższych miesiącach tutaj w Skarżysku, w Pionkach, ale też prawdopodobnie w innych lokalizacjach, które niedługo wskażemy, będziemy rozbudowywać możliwości produkcji amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej, systemów rakietowych, szczególnie przeciwlotniczych, ale także tych, które pozyskaliśmy od amerykańskich partnerów. Mesko to pierwszy zakład po Stanach Zjednoczonych, gdzie będą powstawały systemy rakietowe Javelin, to tu w Skarżysku-Kamiennej będzie linia produkcyjna do kolejnego ważnego systemu - Himars, i tu w grupie Mesko będziemy realizowali produkcje systemów rakietowych do wyrzutni Chunmoo - powiedział Chwałek.

Dodał, że realizacja tych projektów będzie wymagała zatrudnienia "kolejnych setek pracowników".

- Będzie się tutaj dużo działo. Chcemy, aby województwo świętokrzyskie bardzo szeroko odzyskało kompetencje, które były kształtowane w Centralnym Okręgu Przemysłowym - podkreślił.

Witkowski: Prawo i Sprawiedliwość nie zejdzie z drogi rozwoju branży zbrojeniowej

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski podkreślił, że rozbudowa przemysłu i potencjału zbrojeniowego jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

- Wojna na Ukrainie, kryzysy na Bliskim Wschodzie, kryzys migracyjny świadczą o tym, że jeśli nie możemy liczyć na siebie, to nie możemy liczyć na kogokolwiek innego. Zakłady zbrojeniowe Mesko na stałe wpisały się krajobraz gospodarczy Polski, jako silny ośrodek, który wyposaża Wojsko Polskie w profesjonalny sprzęt - zaznaczył Witkowski.

Senator Jarosław Rusiecki (PiS), przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej, wskazywał, że Mesko to największa firma w województwie świętokrzyskim.

- To perła w koronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej - mówił. Podkreślił, że rozwój polskiego sektora zbrojeniowego jest możliwy dzięki przyjętej w ubiegłym roku ustawie o obronie ojczyzny.

- Mechanizm budżetowy, który opiera się na tej ustawie, daje możliwości, aby wydatkować z polskiego budżetu 3 proc. PKB na zbrojenia - podkreślił Rusiecki.

Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęło działalność w 1924 r., początkowo jako Państwowa Fabryka Amunicji. Spółka jest producentem amunicji i rakiet używanych m.in. przez Siły Zbrojne RP. Spółka produkuje także komponenty dla największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Od 2015 r. Mesko jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Skarżyskie zakłady są dostawcą m.in. przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych Grom i Piorun.