Estonia zawarła największy w historii kraju kontrakt zbrojeniowy

Ministrowie obrony Estonii i Łotwy podpisali umowę na zakup systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu IRIS-T SLM od niemieckiej firmy z branży zbrojeniowej Diehl Defence; zamówienie o wartości 400 mln euro jest największym kontraktem obronnym w historii niepodległej Estonii.

"Rozwój estońskiej obrony narodowej osiągnął kolejny kluczowy punkt; podpisana umowa ma znaczenie historyczne i jest niespotykanym jak dotąd przykładem estońskich inwestycji w obronność oraz estońsko-łotewskiej współpracy obronnej, która znacznie zwiększy bezpieczeństwo naszego narodu" - zaznaczył minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

"Barbarzyńska wojna Rosji na Ukrainie pokazała, że obrona powietrzna ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludności, sił zbrojnych i infrastruktury krytycznej" - dodał.

Estonia i Łotwa podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych zakupów systemów obrony powietrznej średniego zasięgu podczas szczytu NATO w Madrycie w czerwcu 2022 roku. W lipcu ubiegłego roku podpisano porozumienie o rozpoczęciu wspólnych zakupów. Rząd estoński wygospodarował środki na zakup systemów obrony powietrznej średniego zasięgu we wrześniu 2022 roku.

System IRIS-T SLM został zaprojektowany do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, rakiet manewrujących, systemów broni kierowanej i niektórych typów rakiet balistycznych. Jest w stanie razić kilka celów jednocześnie i neutralizować zagrożenia z odległości do 40 kilometrów i wysokości do 20 kilometrów. Części systemu są mobilne i można je szybko przenosić, ponieważ są montowane na ciężarówkach. Jedna wyrzutnia systemu może przenosić do ośmiu rakiet.