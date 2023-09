Europa buduje wspólną tarczę antyrakietową, bez Polski

W rok po rozpoczęciu prac nad Europejską Inicjatywa Tarczy Powietrznej bierze w niej już udział 19 krajów. Na tej liście nie ma jednak Polski.

Oprócz Niemiec nad projektem wspólnej europejskiej tarczy antyrakietowej pracują: Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Rumunia oraz Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry. Doo inicjatywy nieco później dołączyły także Dania, Szwecja, Austria i Szwajcaria.

Przy okazji zainicjowania prac nad tym projektem kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił wtedy o „zysku w obszarze bezpieczeństwa dla całej Europy”. Argumentował, że europejska obrona powietrzna będzie tańsza i skuteczniejsza, niż gdyby każdy kraj budował własną, kosztowną i złożoną tarczę.

Jednak jak zauważa Deutsche Welle, do projektu nie dołączyły jeszcze Francja, Włochy i Polska. Paryż krytykuje plany zakupu dla tarczy technologii z Izraela i USA.

Impulsem do budowy wspólnej tarczy była napaść Rosji na Ukrainę i świadomość słabości własnych systemów obrony przeciwlotniczej oraz luk w nich.

Głównym celem programu jest zakup systemów obronnych krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu w możliwie najbardziej skoordynowany sposób, aby móc odeprzeć wszelkie zagrożenia z powietrza.

Niemcy definiują krótki zasięg jako odległość do 15 km i wysokość do 6 km. Średni zasięg to od 15 do 50 km i do 25 km wysokości. Duży to ponad 50 km i do 35 km wysokości.

Program rozwijania tarczy ma dać efekty za pięć lat. Na razie nie wiadomo, czy przystąpią do niego kolejne państwa. Nasz kraj samodzielnie rozwija przeciwlotnicze zdolności obronne. Najważniejszym elementem tych działań jest program Narew, w ramach którego planowane jest pozyskanie 23 baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.