Europa zbroi się na potęgę. Wielka Brytania nawiązuje do zimnej wojny

Prace nad budżetem państwa na 2021 r. dobiegają końca. Projekt czeka już tylko na przyjęcie przez Sejm. W tegorocznym projekcie na obronę narodową zaplanowano ponad 51,8 mld zł. Wiadomo już, że wydatki na obronę praktycznie się nie zmienią. Tak jak założono, będzie to 2,2 proc. PKB. Polska pozostanie tym sposobem w coraz liczniejszej czołówce państw NATO, które wypełniają zobowiązania - o co przez całą kadencję zabiegał Donald Trump. W ogonie wydatków na wojsko (w stosunku do PKB) wciąż pozostają Niemcy i Włosi.

Zagrożenia militarne ze strony Rosji

Wzrost wydatków w krajach Bałtyckich

Utrzymanie europejskiej obrony

Nie wydaje się, by spór został definitywnie rozstrzygnięty. Zresztą to nie tylko nasz dylemat. Przykładem - Czechy, które zdecydowały się w ub.r. wydawać 2 proc. PKB na obronność. Jednak na początku stycznia 2021 r. Andrej Babisz, premier Czech, zapowiedział, że rządząca koalicja rezygnuje z tej obietnicy. Wydatki planowane na blisko 7 mld euro rządzący uznali za zbyt wysokie.Większa część państw europejskich wraz z zakończeniem zimnej wojny zmniejszyła budżety obronne. To się jednak zmienia. Wskazują na to budżety większości państw NATO i UE na 2021 r., które - mimo pandemii - rosną, choć zdaniem specjalistów miały maleć. Są państwa w Europie, które planują wzrost wydatków zbrojeniowych nawet o kilkadziesiąt procent!Na kosztowną modernizację swych armii decydują się przede wszystkim kraje, które obawiają się o swoje bezpieczeństwo z powodu zagrożenia militarnego ze strony Rosji. Rekordowy wzrost nakładów na zbrojenia planuje Finlandia. Chce podnieść swój budżet, który w 2020 r. wynosił 1,4 proc. PKB, aż o 54 proc. - do 4,87 mld euro.Finowie chcą osiągnąć cel NATO, choć nie są jego członkiem. Głównie pieniądze te mają sfinansować program zakupu nawet do 72 myśliwców nowej generacji - za ok. 14 mld euro. Decyzja ma być podjęta jeszcze w tym roku.W gronie rekordzistów są też Węgry, które zaplanowały na 2021 r. budżet w wysokości 2,2 mld euro. O 34 proc. więcej, niż przed rokiem. Będzie to 1,66 proc. PKB. Najdroższa węgierska umowa zawarta została z firmą Rheinmetall na 218 bojowych wozów piechoty Lynx za 2 mld euro oraz zakup przeciwlotniczych systemów NASAMS i samolotów transportowych KC-390.Zwiększa też nakłady obronne Rumunia. W 2020 r. budżet wyniósł 5 mld euro, co stanowiło 2,26 proc. PKB. W 2021 r. Rumunia chce jednak obniżyć wydatki na armię do 2 proc. PKB. Planuje zakupić - za 286 mln dolarów - system rakietowy NSM.WNP.PL informował o rosnących nakładach na wojsko oraz zakupach dla armii estońskiej. W tym roku budżet obronny ma wzrosnąć do 645,4 mln euro - o 30,4 mln euro więcej niż w roku poprzednim.Estończycy planują, że w 2022 r ich budżet obrony wzrośnie do 2,4 proc. PKB. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na zakupy pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Mistral, za które zapłacą 50 mln euro, oraz pocisków przeciwokrętowych.O prawie 150 mln euro wzrosną wydatki zbrojeniowe Łotwy (do 693,5 mln euro). W 2020 r. nieznacznie przekraczały 548,3 mln euro. Choć Litwa nie planuje podnosić budżetu, ma on wynieść - tak jak w roku minionym - ponad 1 mld euro, co zapewnia, że wskaźnik wydatków obronnych utrzymany zostanie na poziomie powyżej 2 proc. PKB.Szwecja, która również nie należy do NATO, zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększyć nakłady na obronę o 40 proc. W tym roku Szwedzi chcą wydać ok. 495 mln euro. W ich ślady idzie sąsiednia Norwegia: zaplanowała w tym roku budżet obronny w wysokości 64,5 mld koron (ok. 5,9 mld euro) - o 3,5 mld koron więcej, niż przed rokiem. Podobnie rzecz ma się z krajami europejskiego południa.Przykładem Grecja, która boryka się z problemami finansowymi od lat. Chce w tym roku zwiększyć wydatki na obronę o 7,5 proc. W 2020 r. było to 6,389 mld euro. Powodem była Turcja, której wyzwania, prowokacje i roszczenia stanowią dla Grecji zagrożenie.Także Włochy, mimo iż z powodu pandemii odnotowały 12-proc. spadek PKB, zwiększają wydatki obronne o 9,6 proc. Z 14 mld euro w 2020 r. do 15,3 mld euro. Ale i tak ledwie przekroczą one około 1,35 proc. PKB.O 4,5 proc. większy będzie tegoroczny budżet obronny Francji. Ma wynieść 49,7 mld euro, co i tak stanowi ok. 1,7 proc. PKB. Nieco mniej, bo nieznacznie ponad 46,9 mld euro, wydadzą na zbrojenia w 2021 r. Niemcy. To o 1,3 mld euro więcej niż przed rokiem. Ale to też wciąż 1,5 proc. PKB. Natowski wskaźnik Niemcy planują osiągnąć dopiero w 2031 r.Czytaj też: Dobry rok dla Wisły. Będą kolejne kontrakty dla polskiego przemysłu

Wielka Brytania planuje budżet obronny na ten rok o 10 proc. większy niż w minionym roku: ok. 45,5 mld funtów szterlingów (ponad 50 mld euro). To aż o cztery miliardy więcej niż w ubiegłym roku. Choć Londyn od dawna wydaje na obronność ponad 2 proc. PKB, to największy wzrost wydatków od zakończenia zimnej wojny.Przypomnijmy, że dotychczas, procentowo najmniej pieniędzy w stosunku do PKB na obronność przeznaczały Irlandia, Luksemburg i Malta. W Irlandii to zaledwie 0,3 proc. PKB, a w pozostałych krajach - 0,5 proc. PKB.Mimo to, uogólniając, w państwach europejskich, mimo pandemii, nie widać skłonności do cięcia wydatków na obronę. Przeciwnie, świat wcale nie jest spokojny.- Mamy wspólne zagrożenia i potrzebujemy wspólnych odpowiedzi. Powinniśmy utrzymać tendencje do zwiększania krajowych wydatków na obronę do 2 proc. PKB - apelował Nikólaos Panayotópoulos z Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego (SEDE) podczas zorganizowanej pod koniec 2020 r. konferencji "Utrzymanie europejskiej obrony".- Uważam, że większe wydatki na obronność wzmocnią również ożywienie gospodarcze - podkreślał.No właśnie! Większe wydatki na obronność to też znaczniejsze wsparcie dla sektora zbrojeniowego. Rządowe zamówienia na uzbrojenie i sprzęt wojskowy zapewniają miejsca pracy tysiącom osób, co - przy gospodarczych utrudnieniach i zwalnianiu pracowników w firmach pracujących dla wojska - ma szczególne znaczenie. Sygnały o pilnej potrzebie zamówień płyną z polskiej zbrojeniówki niemal od początku pandemii...