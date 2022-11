Europejski program umożliwi niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej

Airbus i ArianeGroup zawarli umowę na produkcję i dostawę kolejnej partii dużych i lekkich elementów z włókna węglowego, przeznaczonych do budowy czternastu rakiet Ariane 6. Kontrakt ma być wykonany do 2025 roku i pozwoli ArianeGroup rozwinąć seryjną produkcję rakiet Ariane 6.

Airbus i ArianeGroup podpisały w Hiszpanii kontrakt na dostawę struktur do rakiet nośnych Ariane 6.

Airbus dostarczy wykonane w innowacyjny sposób konstrukcje z włókna węglowego dla czternastu rakiet nośnych.

Ariane 6 to jedyny europejski program umożliwiający niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej dla misji strategicznych oraz elastyczność w wysyłaniu zarówno ciężkich, jak i lekkich ładunków na różne orbity do obserwacji Ziemi, telekomunikacji, meteorologii, nauki i nawigacji.

Airbus w Getafe koło Madrytu buduje dla każdej Ariane do czterech elementów z włókna węglowego. Nowoczesny zakład wyposażono w specjalistyczną linię produkcyjną i montażową do wykonania całościowych elementów konstrukcji dla Ariane 6. Zastosowane innowacje technologiczne pozwalają na zmniejszenie masy przy jednoczesnym zapewnieniu silniejszej struktury kadłuba i niższych kosztów produkcji.

Struktury łączników (górna i dolna) to największe komponenty do rakiet kosmicznych z włókna węglowego, jakie kiedykolwiek wyprodukowano w Europie. Inne wytwarzane elementy to adapter pojazdu kosmicznego dla górnego stopnia rakiety oraz górna część każdego silnika rakietowego na paliwo stałe.

- Podpisanie umowy to wydarzenie, nie tylko dla Airbusa i jego działalności związanej z produkcją rakiet nośnych w Hiszpanii, ale także dla całego programu Ariane 6 - powiedział Luis Guerra, szef działu Space Systems w Airbusie w Hiszpanii.

Dodał również, że udział Hiszpanii jest kluczem do przyszłości Ariane 6 oraz dla europejskich programów eksploracji kosmosu.

Po podpisaniu umów na dostawy z firmami Sabca, Europropulsion, Avio i MTAerospace, kontrakt z Airbusem stanowi kolejny krok w kierunku formowania silnego europejskiego zespołu Ariane 6.

Inauguracyjny lot Ariane 6 jest coraz bliżej, a połączenie wysiłków europejskich firm ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności przemysłowej Ariane 6, konkurencyjności i zachowania autonomicznego europejskiego dostępu do przestrzeni kosmicznej.