Europosłanka Fotyga o akcesji Finlandii do NATO: 1300 dodatkowych kilometrów granicy z NATO to dla Rosji duże wyzwanie

1300 dodatkowych kilometrów granicy z NATO to dla Rosji duże wyzwanie. Jestem przekonana o bardzo pozytywnych skutkach wejścia Finlandii do NATO dla całego sojuszu - mówi w rozmowie z PAP europosłanka, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga (PiS).

Zdaniem Fotygi przystąpienie Finlandii do NATO to przede wszystkim wzmocnienie sojuszu, zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w obrębie Morza Bałtyckiego, jak i w Arktyce.

To także wzmocnienie obrony "Finlandii, a niedługo także Szwecji, państw przywiązujących dużą wagę do obronności, od dawna będących ważnymi partnerami NATO w wielu przedsięwzięciach. O możliwości przystąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu w kręgach strategicznych mówiono od dawna. Militaryzacja przez Rosję Arktyki i agresja na Ukrainę były impulsem, którego Helsinki i Sztokholm nie mogły ignorować. Jeśli rozważymy szantaż, który Putin próbował narzucić Zachodowi w grudniu 2021 roku, próbując podzielić Zachód, obniżyć bezpieczeństwo flanki wschodniej, to możemy powiedzieć, iż Federacja Rosyjska osiągnęła zupełnie przeciwne skutki. NATO utrzymało jedność, zwiększyło swoją siłę, poszerza swoje szeregi" - powiedziała PAP.

Jak dodała, tysiąc trzysta dodatkowych kilometrów granicy Rosji z NATO to dla Rosji duże wyzwanie. "Od kilku miesięcy wiemy, iż choćby żołnierze z Murmańska walczą na Ukrainie. Pewne jest, iż Rosja ma poważny problem. Zimowa ofensywa na Ukrainie przyniosła mizerne skutki z jej punktu widzenia. Podzielam zdanie generała Davida Petreusa, i liczę na to, że wiosną szala przechyli się wyraźnie na stronę Ukrainy. Federacja Rosyjska całe swoje siły rzuciła do walki na Ukrainie. Co oczywiście nie oznacza, iż chociażby na użytek wewnętrzny Kreml nie zrezygnuje z prowokacji wymierzonych w Finlandię czy innych członków i partnerów NATO" - zaznaczyła.

"Wielokrotnie w różnych formatach rozmawiałam z fińskimi politykami, ekspertami, dowódcami, kierowałam misją SEDE do Finlandii. Wiem, że Finlandia od zawsze pozostawała czujna, jeżeli chodzi o obronę swoich granic, i podtrzymywała swój potencjał obronny. Dlatego jestem przekonana o bardzo pozytywnych skutkach wejścia Finlandii do NATO dla całego sojuszu i samej Finlandii" - uważa Fotyga.

Pytana o proces akcesji do NATO Szwecji odpowiada, że to naturalne, iż proces ratyfikacji służy także rozwiązaniu bilateralnych zagadnień, które w przyszłości mogłyby stanowić obciążenie dla jednomyślności i spójności sojuszu.

"Takie rozmowy toczyły się w poszczególnych stolicach, w kwaterze głównej NATO, a przypieczętowało je trójstronne wspólne memorandum na rzecz bezpieczeństwa, podpisane przez Finlandię, Szwecję i Turcję podczas szczytu sojuszu w Madrycie. Niestety, mieliśmy później do czynienia z oczywistą prowokacją, jaką było spalenie Koranu pod ambasadą Turcji w Sztokholmie. Nikt nie ma wątpliwości, iż intencją radykalnych organizacji, które zorganizowały wspomnianą demonstrację, nie była troska o wolność słowa, a właśnie sprowokowanie Turcji, która jest w gorącym okresie przedwyborczym. Takie sytuacje komplikują proces, ale jestem przekonana, że go nie wstrzymają. Polska i inni sojusznicy uczynią wszystko, by Szwecja jak najszybciej weszła do NATO" - powiedziała była szefowa MSZ.

Z Brukseli Łukasz Osiński