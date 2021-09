F-35 będą latać taniej. To dobra wiadomość dla polskiej armii

Pentagon przyznał największej na świecie firmie zbrojeniowej Lockheed Martin kontrakt na utrzymanie F-35, który, według Wspólnego Biura Programu F-35 stanowi podstawę do przejścia w kierunku porozumienia w zakresie logistyki opartej na wydajności (PBL). Spowoduje to, że koszt godziny lotu F-35A, najpopularniejszego z trzech wariantów F-35, spadnie z 33,6 tys. do 30 tys. dolarów.

Umowa, której koszt może wynieść 6,6 mld dol., stanowi podwaliny do przejścia na kontrakt na logistykę opartą na wydajności i ograniczaniu popytu (PBL).

Według oświadczenia zespołu Wspólnego Biura Programowego F-35, kontrakt zapewnia niezawodność i dostępność systemu utrzymania tych samolotów na uzgodnionych, oszczędniejszych poziomach.

Dzięki tak rozumianej logistyce, koszt godziny lotu dla globalnej floty powinien spaść o 8 proc. w ciągu tych trzech lat, z 36,1 tys. dol. w 2020 r. do 33,4 tys. dol. w 2023 r.

Oszczędzanie na kosztach

Warunkiem jest szczegółowy raport