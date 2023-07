F-35 dostaniemy później. Ale warto zaczekać

Producent myśliwca V generacji F-35 od lat nie może pozbyć się problemów. Czy w Polsce, która kupiła 32 takie samoloty, powinniśmy się obawiać opóźnień? Raczej nie.

Kłopoty producenta myśliwców F-35 - firmy Lockheed Martin - towarzyszą tym maszynom od lat. Powtarzające się przestoje w produkcji grożą znacznymi opóźnieniami w ich dostawach.

Polska, która zakupiła za 20 mld zł 32 takie maszyny, wsłuchuje się w informacje o F-35 z obawą, że terminy dostaw mogą być opóźnione.

Pewne jest, że dostaniemy maszyny w najnowocześniejszym wariancie F-35 Block 4. Możliwe, że horrendalne koszty użytkowania samolotu będą w tej wersji nieco mniejsze.

Ostatnie informacje na temat amerykańskich samolotów wielozadaniowych V generacji F-35 przyszły tym razem z Niemiec. Tamtejszy producent broni, firma Rheinmetall, podał w komunikacie prasowym, że planuje produkcję centralnych kadłubów F-35A. Wcześniej produkowane były w Turcji.

Po tym, jak Turcja została w 2019 r. wyrzucona z programu F-35, produkcja centralnych kadłubów stała się punktem krytycznym dla sprzedaży tych samolotów. Pentagon szukał alternatywy. Ma nią być produkcja kadłubów w nowo wybudowanych zakładach w Niemczech. Do 2025 roku ma tam być zbudowanych co najmniej 400 centralnych kadłubów F-35A.

Rozwiązałoby to problem i jak twierdzi Lockheed Martin, konstruktor F-35, pogłębiłoby współdzielenie technologii USA z europejską bazą przemysłową. To niejedyna ostatnio informacja na temat myśliwców F-35.

Cyfrowy magazyn Breaking Defense, powołując się na informacje od przedstawicieli programu F-35 Joint Program Office (JPO), poinformował, że począwszy od lipca 2023 r. nowo zbudowane F-35 wyposażone w sprzęt Tech Refresh 3 (TR-3) nie zostaną zaakceptowane przez rząd, dopóki trwające testy systemu nie zostaną zakończone.

Oznacza to, że wstrzymana zostanie dostawa nieznanej liczby nowych F-35 do czasu zakończenia trwających testów. Ich dostawy mają rozpocząć się ponownie między grudniem 2023 r. a kwietniem 2024.

Opóźnienia w dostawach F-35 wiążą się ze wzrostem kosztów

Kongres USA nadal widzi ryzyko opóźnienia dostaw TR-3 w tym czasie. Jak powiedział Russ Goemaere, rzecznik prasowy programu JPO, dostarczanie żołnierzom samolotów zdolnych do walki jest priorytetem.

- Do czasu potwierdzenia odpowiedniej zdolności bojowej zgodnie z oczekiwaniami naszych użytkowników JPO i Lockheed Martin zapewnią bezpieczne przechowywanie tych samolotów - dodał rzecznik.

Opóźnienia wiążą się ze wzrostem kosztów. Po pierwszym styczniowym teście w locie TR-3 program F-35 rozpoczął integrację nowego sprzętu z produkcją w lutym i wyznaczył pierwszą dostawę odrzutowca wyposażonego w TR-3 na lipiec 2023 r.

Ponieważ pozostaje do wykonania więcej testów w locie i dalsza ocena oprogramowania systemu, oświadczenie Goemaere potwierdza, że odrzutowce ze sprzętem TR-3, które mają rozpocząć zjeżdżanie z linii produkcyjnej tego lata, będą odstawione do czasu zakończenia testów.

Według dyrektora wykonawczego programu F-35 gen. Mike’a Schmidta, 80-procentowa ocena ryzyka harmonogramu JPO przewiduje, że system TR-3 zostanie ukończony do kwietnia 2024 r. Lockheed szacuje jednak, że stanie się to do grudnia 2023 r. zgodnie z harmonogramem, którego firma się trzyma.

Wciąż nie uporano się z naprawą błędów i wad głównie w oprogramowaniu samolotu

Program modernizacji TR3 Block 4 rozpoczął się w październiku 2018 r. Nowe samoloty F-35 Block 4 z wyposażeniem Tech Refresh 3 miały schodzić z linii montażowej począwszy od lata 2023 r.

Pakiet F-35 TR3 Block 4 ma obejmować ponad 75 istotnych modyfikacji, dających F-35 wiele nowych możliwości, m.in. większe zdolności prowadzenia walki radioelektronicznej, możliwość przenoszenia dodatkowych pocisków i broni szturmowej, lepszy optoelektroniczny system zobrazowania sytuacji taktycznej.

Wśród użytkowników wersji F-35A TR3 Block 4 będą też Siły Powietrzne RP. 32 maszyny, z których pierwsze mają pochodzić z małoseryjnej produkcji, miały zostać wyprodukowane w 2024 r.

Rozwój Block 4 ugrzązł jednak w opóźnieniach, a także wzrosły znacznie jego koszty - nie można nawet w pełni określić o ile.

W dodatku wyszło na jaw, że w nowym roku fiskalnym zabraknie prawdopodobnie pieniędzy na produkcję nowych silników dla F-35. Niedawno program JPO wstrzymał również dostawy F-35 z powodu problemu z wibracjami silnika.

Okazało się, że jest to efekt znany jako rezonans harmoniczny w silniku myśliwca. Loty wznowiono w marcu 2023 r., po tym jak JPO zamówiła modernizację silnika.

Jednak perturbacje z silnikami spowodowały, że choć wyprodukowano już setki samolotów, formalnie F-35 nadal nie wszedł do produkcji seryjnej.

Wciąż też nie uporano się z naprawą błędów, luk i wad głównie w oprogramowaniu samolotu. Od tego jednak czasu, jak zapewnia Lockheed Martin, dostarczono rządowi ponad 45 samolotów F-35.

Dostaniemy maszyny później, ale za to w najnowocześniejszym wariancie

W kwietniu 2023 r. premier Mateusz Morawiecki, który był z wizytą w USA - jak twierdził, by przyspieszyć dostawy amerykańskiego sprzętu do Polski - zapowiedział, że pierwsze F-35 w przyszłym roku trafią do polskich pilotów.

Zgodnie z umową pierwsze maszyny powinniśmy otrzymywać w latach 2024-2025. Nie przylecą one jednak od razu do naszego kraju, ale pozostaną w amerykańskiej bazie.

Tam będą się na nich szkolić polscy piloci. W kolejnych latach mamy dostawać 4-6 samolotów rocznie. Dostawy mają się zakończyć w 2030 r. Z powodu opóźnień trudno będzie jednak dotrzymać tych terminów.

Dziś już wiadomo, że Lockheed Martin przesunął dostawy sześciu polskich myśliwców F-35A z partii przewidywanej na czerwiec 2026 r. na listopad i grudzień 2026 r. Także 4 maszyny, które miały zejść z linii produkcyjnej w pierwszej połowie 2027 r., według nowego harmonogramu będą dostępne pod koniec wspomnianego roku.

Część analityków podkreśla, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dostaniemy maszyny później, ale za to w najnowocześniejszym wariancie, ze znacznie większymi możliwościami bojowymi i być może ze zmniejszonymi kosztami eksploatacji i utrzymania samolotu.

A koszty te są ogromne. Jak dotąd godzina lotu tego myśliwca kosztuje ok. 38 tys. dolarów. Producent zapowiada, że będzie niższa, jednak wskazana przez niego suma ok. 25 tys. dol. dziś wydaje się nierealna.