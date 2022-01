F-35 na polskim niebie nie w tym roku. Producent walczy z kosztami

Pierwsze samoloty F-35 dla Polski będą gotowe w 2024 r. Kupujemy najnowocześniejsze, trudno wykrywalne latające komputery, najdroższe samoloty świata. W rok 2022 F-35 wchodzą z niektórymi problemami "wieku dziecięcego" a wysokie koszty eksploatacji tych maszyn mają dopiero zostać obniżone. Jest też polski wątek kontraktu na te maszyny.

Są też mniej optymistyczne informacje. W 2022 rok F-35 wkracza z niektórymi ubiegłorocznymi problemami. Nie do końca usunięto wady w oprzyrządowaniu samolotu, których naliczono ok. 400.Mimo że samolot jest już na uzbrojeniu Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Włoch, Izraela, Japonii, Australii czy Korei Południowej, to program jego budowy wciąż jest opóźniony i nie może trafić do produkcji wielkoseryjnej.Pentagon planował zatwierdzić F-35 do pełnej produkcji pod koniec 2019 r., ale pandemia COVID-19 i bieżące problemy techniczne opóźniły te plany. Termin przesunięto na początek 2021 r. Nie wyszło...Najważniejsze problemy wynikały z wprowadzenia do służby wersji Block 4, do którego standardu mają zostać zmodernizowane wszystkie dotychczas wyprodukowane maszyny, oraz testów JSE (Joint Simulation Environment), umożliwiających zintegrowanie F-35 ze wspólnym środowiskiem symulacji, czyli prowadzenia wirtualnych ćwiczeń.Głównym problemem pozostaje wciąż cena samolotu i koszty jego eksploatacji, którymi zirytowany jest Departament Obrony USA. Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Adam Smith nazwał program F-35 „budżetową dziurą”.Will Roper, były dyrektor ds. przejęć sił powietrznych USA, poinformował, że F-35 - najdroższy system uzbrojenia w historii - jest wciąż „daleki od osiągnięcia wymaganego przez nas punktu utrzymania”.Zobacz też: Ż ołnierze dostali nowe Kraby. To największy kontrakt Wojsk Lądowych Kongres nałożył znaczne ograniczenia na program, zmniejszając planowane nabywanie tych maszyn przez amerykańskie siły zbrojne, jeśli koszty utrzymania nie spełniają zakładanych, czyli niższych celów służb.Nowa ustawa budżetowa obrony narodowej USA na 2022 r. (FY22) uderza w program F-35, nakładając ograniczenia kosztowe i zmuszając Pentagon do przekazania kontroli nad programem służbom wojskowym.Zapowiedziano, że liczba planowanych do zakupu F-35 zostanie pomniejszona, jeśli koszty jego utrzymania nie spełnią określonych przez służby celów. W szczególności chodzi o przepisy eksploatacyjne, które Amerykanie nazywają „kosztem za ogon na rok”, czyli koszty latania, konserwacji i modernizacji samolotu.Służby mają czas do 1 października 2025 r. na opracowanie celów dotyczących rocznego „kosztu ogona” na rok budżetowy 2027. Jeśli nie da się osiągnąć tego celu po 1 października 2028 r., liczba F-35 może zostać proporcjonalnie ograniczona.Program zakupu F- 35 doczekał się też, niespodziewanie, polskiego wątku w mailowych wiadomościach przechwyconych ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.- "Tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych" - cytowano przechwyconą korespondencję Michała Dworczyka, którą dziś mało kto uważa za manipulowaną.Niektóre z tych maili dotyczyły zakupu F-35 przez Polskę. Zakup ten, jak wynika z przechwyconej przez hakerów korespondencji, w KPRM uznano za wielki błąd.Wynika z nich, że zakup F-35 jest konieczny, niemniej wymaga odpowiedniego przygotowania. Natomiast pozyskanie F-35 nastąpiło w pośpiechu, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej i może się łączyć ze zbyt wysokimi kosztami w ujęciu koszt-efekt.Wątpliwości co do racjonalności zakupu mają się także wiązać z przyjęciem przez Polskę konsekwencji wczesnego etapu rozwoju produktu. Do tego dochodzą zasadnicze braki kadrowe pilotów w Siłach Zbrojnych RP i niewielkie potencjalnie wykorzystanie unikatowych możliwości samolotu.Do maila dołączono raport i dokumenty, z których wynika, że przyspieszony tryb zamówienia, w powszechnym odbiorze łączony z katastrofami w Siłach Powietrznych RP, osłabia naszą pozycję w negocjacjach z USA.Autorzy raportu rekomendują powrót do pierwotnych koncepcji rozbudowy floty samolotów F-16, wskazując na rosnące potrzeby kadrowe.„Należy rozważyć pozyskanie 24 nowe samoloty F-16, w tym 16 etatowych dla przezbrajanej (ze starego sowieckiego sprzętu) eskadry oraz osiem do jednostki przeszkolenia operacyjnego” czytamy w ujawnionych dokumentach.Ale to już przeszłość. To, co obecnie pewne, to otrzymanie przez Polskę w 2024 r. najnowocześniejszych, trudno wykrywalnych, jednocześnie najdroższych samolotów na świecie 5. generacji, nazywanych często latającym komputerem.Do Polski F-35 trafią ostatecznie po dwóch latach szkolenia załóg w USA, a więc w 2026 r. Będziemy mieli supersprzęt, którego walory i możliwości wykorzystania przez Siły Powietrzne RP zweryfikujemy - miejmy nadzieję - w ciągu kilku kolejnych lat.